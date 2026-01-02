Biến căng đầu năm: EXO - SHINee cùng dàn sao bị nợ lương hàng chục tỷ đồng

Vào ngày 2/12, báo The Fact đưa tin việc quản lý yếu kém của Chủ tịch Cha Ga Won đã dẫn đến việc công ty One Hundred cùng các công ty con INB100, Big Planet Made nợ nần chồng chất, không đủ tài chính thanh toán lương cho các nghệ sĩ như Baekhyun - Chen - Xiumin (EXO), Taemin (SHINee) và nhóm The Boyz. Tổng số tiền nợ lương các nghệ sĩ ước tính lên đến khoảng 5 tỷ won (91 tỷ đồng).

Đối với Baekhyun và Taemin, mỗi nghệ sĩ hiện đang bị nợ 1 tỷ won (18,1 tỷ đồng), Chen và Xiumin bị nợ nàng trăm triệu won, The Boyz bị nợ 1 tỷ won (18,1 tỷ đồng) cho cả nhóm. Baekhyun - Taemin đi tour liên tục từ năm 2024 đến giữa năm 2025 nhưng vẫn chưa được chia lợi nhuận xứng đáng từ nửa cuối năm 2025. Tình hình của Baekhyun - Chen - Xiumin (EXO-CBX) đang khó khăn hơn cả vì 3 nghệ sĩ có nghĩa vụ trả 10% doanh thu cá nhân cho công ty cũ SM Entertainment. Tuy nhiên hiện tại công ty con INB100 không còn tiền, bản thân 3 idol còn bị nợ lương.

EXO-CBX...

... Taemin (SHINee)...

... và The Boyz đang bị nợ lương đến hàng chục tỷ đồng. Ảnh: X

Trước đó, The Fact cũng bóc trần những hoạt động kinh doanh bất thường và đáng ngờ của Chủ tịch Cha Ga Won. Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty con Big Planet Made, được nộp vào ngày 30/5 năm ngoái, cho thấy nợ phải trả của công ty (khoảng 53,2 tỷ won - 967 tỷ đồng) vượt quá tài sản (khoảng 34,2 tỷ won - 622 tỷ đồng), thể hiện tình trạng "suy giảm vốn hoàn toàn". Mặc dù tình hình của công ty con INB100 có phần khả quan hơn, nhưng vẫn gần như cạn kiệt vốn. Tình hình hầu như không thay đổi trong năm 2025, và trên thực tế nó còn xấu đi.

Cổ đông lớn nhất của Big Planet Made, bao gồm cả One Hundred, là Cha Ga Won. Cổ đông lớn nhất của INB100 cũng là One Hundred. Trên thực tế, tất cả các công ty này đều do Cha Ga Won - CEO của One Hundred kiểm soát. Các công ty này tồn tại nhờ tiền ứng trước (tiền nhận trước từ ca sĩ cho các buổi biểu diễn, album...) và các khoản phí tham gia sự kiện và chương trình truyền hình khác nhau, nhưng ngay cả điều đó cũng trở nên khó khăn vào nửa cuối năm 2025.

Do đó, khi bước vào quý IV năm ngoái, đã có tin đồn các nghệ sĩ thuộc One Hundred bị nợ lương lan truyền trong giới giải trí. 1 số nghệ sĩ thậm chí còn gặp gỡ những người có ảnh hưởng trong ngành mà họ có mối quan hệ lâu năm, để thảo luận về khoản lương chưa được trả và những lo ngại về sự nghiệp tương lai của họ. Theo những người này, các nghệ sĩ được cho là chưa nhận được tiền lương kể từ quý III năm 2025.

Chủ tịch Cha Ga Won đang vướng ồn ào đời tư và quản lý doanh nghiệp yếu kém. Ảnh: The Fact

Taemin gia nhập Big Planet Made từ tháng 4/2024 và bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới từ tháng 8/2024, đi qua 29 thành phố trên toàn cầu cho đến tháng 4/2025. Mặc dù thù lao có thể được chi trả vào thời điểm khác nhau tùy hợp đồng, nhưng thường là sau 3 tháng kể từ lúc tour diễn kết thúc, nên rất có thể Taemin chưa nhận được đồng nào từ tour diễn này. Tour Nhật Bản của Taemin từ tháng 9 năm ngoái đến cuối năm nay cũng chưa được thanh toán thù lao.

INB100 ban đầu được Baekhyun sáng lập, có sự tham dự của Chen và Xiumin, đã sáp nhập vào One Hundred từ tháng 5/2024. Baekhyun lập tức đi tour vòng quanh thế giới với 28 điểm đến từ tháng 6/2024. Mặc dù đã làm việc rất chăm chỉ, nam idol sinh năm 1992 vẫn chưa nhận được số tiền đáng được nhận bắt đầu từ nửa cuối năm 2025. Hiện tại, nhóm nhỏ EXO-CBX còn đang tranh chấp với công ty quản lý cũ SM Entertainment, chưa thanh toán 10% doanh thu trong hợp đồng nên tình hình càng thêm khó khăn.

EXO-CBX vừa tranh chấp với công ty cũ, vừa bị công ty mới nợ lương. Ảnh: X

Tình hình cũng không khác biệt nhiều đối với các ca sĩ khác như Chen, Xiumin và nhóm The Boyz. Sau khi CEO Cha Ga Won nhận được một khoản tiền ứng trước lớn nhờ sử dụng bản quyền hình ảnh của các ca sĩ, họ đã nỗ lực làm việc rất nhiều, nhưng số dư tài khoản lại cạn kiệt do những khoản chi tiêu không hợp lý, chẳng hạn như chi phí trang phục trong năm 2024 đã lên đến khoảng 10,8 tỷ won (196 tỷ đồng). Dù phía Cha Ga Won giải thích rằng họ ghi nhầm chi phí sản xuất thành chi phí trang phục, nhưng sự thật vẫn là tình hình tài chính của công ty đang rất bết bát và không còn nhiều khả năng cải thiện.

Sự nổi tiếng của các nghệ sĩ thuộc công ty có thể mang lại những khoản thu nhập không thường xuyên từ các sự kiện và chương trình truyền hình, nhưng điều này vẫn chưa đủ để bù đắp cho tình trạng "mất vốn hoàn toàn". Tổng số nhân viên bao gồm cả công ty mẹ One Hundred và các công ty con đã vượt quá 100 người, kéo chi phí nhân sự lên đến 400 triệu won (7,2 tỷ đồng) mỗi tháng. Ngay cả khi tìm ra giải pháp ngắn hạn, thì đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời.

Trong tình huống như vậy, việc phát hành album và quảng bá của các nghệ sĩ có thể diễn ra suôn sẻ hay không là điều đáng nghi vấn. Hơn nữa, bất chấp hàng trăm tỷ won tiền ứng trước và những nỗ lực hết mình của các ca sĩ, một cuộc điều tra kỹ lưỡng về One Hundred và các công ty trực thuộc là cần thiết để xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

