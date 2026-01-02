Ở đâu ra mỹ nhân 51 tuổi vẫn như gái 21 thế này: Nhan sắc thượng hạng 5 sao, body mướt mượt sướng cả mắt

Theo tờ KoreaBoo, siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan (Trung Quốc) Lâm Chí Linh đang là cái tên gây sốt trên mạng xã hội xứ tỷ dân lẫn Hàn Quốc. Cách đây không lâu, nữ diễn viên đã nhận lời biểu diễn nhảy cổ động trên nền ca khúc Oh của nhóm SNSD trước trận đấu khai mạc 1 giải bóng rổ. Diện mạo của Lâm Chí Linh đã khiến cõi mạng không khỏi "sốc nặng" vì quá đỗi trẻ trung dù cô đã bước sang tuổi 51 và từng sinh con.

Trong bộ trang phục nhảy cổ động lấp lánh, Lâm Chí Linh khoe trọn vóc dáng thon thả mướt mượt, đôi chân dài nuột nà. Đứng chung với các cô gái của đội cổ vũ trường Yankees Engineering, mỹ nhân Cbiz dù đã ở độ tuổi U50, nhưng không hề lép vế. Cô cao vượt trội, biểu diễn đầy năng lượng và cuốn hút. Vẻ đẹp "hack tuổi" của Lâm Chí Linh gây bão cõi mạng. Truyền thông Hàn Quốc khen ngợi siêu mẫu xứ Đài xứng danh xưng "mỹ nhân không tuổi" của Cbiz, đã 51 tuổi nhưng nhìn vẫn như gái 21.

Nhan sắc "hack tuổi" gây bão từ Trung Quốc sang Hàn Quốc của Lâm Chí Linh. (Nguồn: Instgram)

Body eo thon, dáng đẹp, chân dài mướt mượt sướng cả mắt của Lâm Chí Linh. Ảnh: Weibo.

Nếu không nói, mấy ai biết Lâm Chí Linh đã ở ngưỡng U50, thậm chí từng sinh con. Ảnh: Weibo.

Nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào của siêu mẫu đắt giá nhất xứ Đài. Ảnh: Sina.

Đứng cạnh các cô gái đôi mươi trong đội cổ vũ trường Yankees Engineering, Lâm Chí Linh với khí chất, sắc vóc không tuổi của mình vẫn nổi bần bật. Ảnh: China Times.

Lâm Chí Linh được xem là "tường thành nhan sắc" của Cbiz. Cô từng là người mẫu được săn đón và trả cát-xê cao nhất Đài Loan (Trung Quốc) một thời. Nữ nghệ sĩ không chỉ có vóc dáng nổi bật, mà còn được yêu thích nhờ tài ứng biến thông minh, học vấn cao. Dù cô vướng 1 số thị phi đời tư, Lâm Chí Linh vẫn là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai, thường xuyên lọt vào top mỹ nhân đẹp nhất, được khao khát nhất trong các bảng bình chọn trên diễn đàn như Hupu, Douban.

Người đẹp kết hôn với nam ca sĩ Akira năm 2019. Sau đó, vợ chồng cô gặp khó khăn trong quá trình mang thai, sinh con. Lâm Chí Linh từng đông lạnh trứng, nhưng cô phải trải qua nhiều lần thụ tinh ống nghiệm mới thành công. Cô sinh con trai vào đầu năm 2022.

Lễ cưới của Lâm Chí Linh - Akira diễn ra vào năm 2019 từng nhận được sự chú ý lớn. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu