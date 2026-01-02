Nữ diễn viên hài nổi tiếng Park Na Rae đang lao đao vì 7 vụ kiện, trong đó có cáo buộc hành hung nghiêm trọng. Hiện tại cảnh sát đang tập trung điều tra cáo buộc này - mức độ nghiêm trọng nhất trong số các cáo buộc nhắm đến Park Na Rae. Hành hung nghiêm trọng là tội hình sự có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm, không được khắc phục bằng tiền phạt.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, người quản lý cũ đệ trình giấy chứng nhận y tế phải điều trị 2 tuần vào tháng 8/2023. Người này tuyên bố: "Trong lúc uống rượu, Park Na Rae đã ném ly vào mặt tôi, làm vỡ ly, gây bầm tím mặt và đứt tay tôi, cần khâu đến 4 mũi". Quản lý cũng nộp cho cảnh sát giấy xác nhận được điều trị trong phòng cấp cứu của một bệnh viện đa khoa gần Itaewon, Seoul, trong đó ghi rõ: "Cần 2 tuần nghỉ ngơi và điều trị".

Quản lý tố cáo Park Na Rae ném ly vào mặt mình, dẫn đến việc phải khâu 4 mũi, điều trị trong 2 tuần. Ảnh: X

Phía nữ danh hài kịch liệt phủ nhận sự việc này. Đại diện của cô thông báo: "Không hề có sự việc nào như vậy. Park Na Rae đã ném một chiếc ly xuống sàn, và khi nghe thấy tiếng động, người quản lý cùng một người quen có mặt tại hiện trường đã đến dọn dẹp".

Cảnh sát hiện đang tập trung điều tra xem liệu Park Na Rae có thực sự gây ra thương tích bằng cách ném ly hay không. Vì giấy chứng nhận y tế khó có thể trực tiếp chứng minh thương tích nghiêm trọng, nên người quen có mặt tại hiện trường trở thành nhân chứng quan trọng. Người quản lý cũ khẳng định: "4 người đang ngồi uống rượu thì Park Na Rae ném ly vào mặt tôi", và cảnh sát dự kiến sẽ triệu tập họ sớm để xác nhận sự việc.

Phía Park Na Rae phủ nhận sự việc. Ảnh: X

Ngoài cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng này, Park Na Rae hiện đang phải theo đuổi 7 vụ kiện khác, bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, tham ô. Vụ kiện do những người quản lý cũ đâm đơn với cáo buộc tham ô theo Luật về Hình phạt tăng nặng đối với Tội phạm kinh tế cụ thể đã được tòa án chấp thuận yêu cầu tịch thu bất động sản của Park Na Rae.

Ngoài ra, cáo buộc thực hiện thủ thuật y tế trái phép hiện tại đã được cảnh sát điều tra độc lập. Bên cạnh Park Na Rae là khách quen của "bà dì tiêm chích" không có giấy phép hành nghề, hàng loạt sao khác cũng bị phát giác và phải ngừng hoạt động như Key (SHINee) và Haetnim. Cảnh sát đã cấm xuất cảnh đối với bà Lee (bà dì tiêm chích trong vụ việc) và điều tra tội vi phạm Luật Y tế và Luật Kiểm soát Ma túy. Trong vụ việc này, quản lý cũ đã hoàn thành 2 vòng thẩm vấn với tư cách người khiếu nại, và cảnh sát dự định sẽ sớm triệu tập Park Na Rae để thẩm vấn với tư cách là bị cáo.

Nữ danh hài đang phải theo đuổi 7 vụ kiện. Ảnh: X

Park Na Rae sinh năm 1985, là một nữ diễn viên hài và MC hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp rực rỡ và tính cách hài hước, táo bạo. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 thông qua chương trình hài kịch nổi tiếng Gag Concert trên đài KBS và nhanh chóng gây dựng tên tuổi bằng lối diễn hài quan sát độc đáo, khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật và bắt chước các ngôi sao.

Park Na Rae được coi là trụ cột không thể thiếu của nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như I Live Alone của MBC và Amazing Saturday của tvN. Nhờ tài năng và sự cống hiến không ngừng, cô đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Mặc dù từng đối mặt với một số tranh cãi liên quan đến phong cách hài kịch mạnh bạo, Park Na Rae vẫn duy trì được vị thế là một trong những gương mặt giải trí có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc nhờ sự duyên dáng, thông minh và khả năng mang lại tiếng cười cho công chúng. Tuy nhiên, sự nghiệp của "nữ hoàng làng hài" có nguy cơ lung lay dữ dội sau hàng loạt bê bối chấn động.

Park Na Rae gặp ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp, phải ngừng hoạt động. Ảnh: X

Nguồn: Money Today