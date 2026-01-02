Diễn viên lồng tiếng Tom and Jerry qua đời ở tuổi 76

Trong không khí hân hoan của năm mới, làng giải trí Hàn Quốc bất ngờ phải đón nhận tin buồn. Được biết, nữ diễn viên lồng tiếng gạo cội Song Do Soon đã qua đời vào 22h tối ngày 31/12/2025 sau thời gian dài chống chọi với bệnh mãn tính và hôn mê 10 ngày trong bệnh viện Đại học Konkuk, Seoul.

Bà sinh năm 1949, hưởng thọ 76 tuổi. Lễ tang được tổ chức tại nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Seoul Asan, lễ di quan bắt đầu vào lúc 6h20 sáng ngày 3/1/2026. Người chủ trì tang lễ của Song Do Soon là chồng Park Hui Min và con trai - nam diễn viên Park Jun Hyuk.

Diễn viên lồng tiếng Song Do Soon qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Ảnh: iMBC

Con trai của bà là nam diễn viên Park Jun Hyuk. Ảnh: Asianwiki

Nghệ sĩ quá cố gia nhập đoàn diễn viên lồng tiếng của đài truyền hình TBC năm 1967 với tư cách là thành viên thế hệ thứ 3. Sau đó, bà trở thành diễn viên lồng tiếng thế hệ thứ 9 của đài truyền hình KBS sau khi TBC sáp nhập vào năm 1980. Giọng nói của bà gắn liền với nhiều chương trình phát thanh như Chương trình Cô đơn, Bài hát Hy vọng buổi tối và Tiểu phẩm vui nhộn. Song Do Soon cũng đồng thời xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Sống, Vì anh yêu em, Dalsu và Ga Gani.

Đặc biệt, diễn viên quá cố nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng nhờ lồng tiếng cho các phim hoạt hình Pat and Matt và 101 Chú Chó Đốm, cũng như phần bình luận cho phiên bản Tom and Jerry của đài MBC. Đến năm 2021, cũng chính bà tham gia lồng tiếng Hàn cho bộ phim điện ảnh live action Tom and Jerry.

Giọng nói của Song Do Soon gắn liền với series Tom and Jerry bản hoạt hình và cả bản live action. Ảnh: The Guardian

Bà nhận được Giải Daesang cao quý thuộc hạng mục Phát thanh tại Giải thưởng Phát thanh Hàn Quốc năm 1975 và Huân chương Văn hóa năm 2020. Tầm ảnh hưởng của Song Do Soon lớn đến nỗi bà được gọi là "Bà đỡ đầu của giới lồng tiếng Hàn Quốc".

Sự ra đi của Song Do Soon đã phủ bóng lên showbiz Hàn Quốc trong những ngày đầu năm 2026. Trên mạng xã hội, nhiều người đồng nghiệp như Namgoong Ok Bun, Kim Dae Beom... cùng rất nhiều khán giả đã để lại lời chia buồn, cầu nguyện cho nữ diễn viên lồng tiếng gạo cội của showbiz Hàn Quốc.

Người quá cố giành được nhiều giải thưởng cao quý và được gọi là "Bà đỡ đầu của giới lồng tiếng Hàn Quốc". Ảnh: News1

Nguồn: iMBC