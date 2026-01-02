1 sao nam Running Man gặp chấn thương khi đang ghi hình, phải đi cấp cứu khẩn

Ngày 1/1, tờ Kbizoom đưa tin Yoo Jae Suk vừa gây chú ý khi chia sẻ về việc anh đã gặp 1 tai nạn hú vía và phải đi bệnh viện cấp cứu khẩn khi quay show Running Man. Theo MC quốc dân xứ Hàn, trong lúc ghi hình 1 trò chơi thử thách của Running Man, anh đã bị trượt chân, ngã khỏi thiết bị điện tử do nhảy quá phấn khích.

Theo Yoo Jae Suk, trong lúc ngã xuống, đầu gối của anh đã va vào gọng kính và làm gãy chiếc kính mắt. Phần gọng kính vỡ ra đã cứa sâu, làm rách toạt vùng da phía trên lông mày, khiến máu tuôn ra xối xả. Ngay lập tức, ekip Running Man liền cử người chở Yoo Jae Suk đi bệnh viện khẩn. Tuy nhiên, cơ sở y tế địa phương chỉ sơ cứu cầm máu tạm thời, và khuyên Yoo Jae Suk đi đến 1 bệnh viện lớn để khâu lại vì vết rách khá sâu, khâu y tế thông thường sẽ để lại sẹo xấu trên da. Do đó, Yoo Jae Suk phải tức tốc quay về Seoul (Hàn Quốc) và đến 1 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ để khâu vết thương. Nhờ vậy, diện mạo của Yoo Jae Suk không bị ảnh hưởng quá nhiều, cũng lộ sẹo quá rõ trên mặt.

Yoo Jae Suk tâm sự với các đồng nghiệp về việc anh gặp tai nạn té ngã, bị thương tích và phải đi cấp cứu khẩn khi quay show Running Man. Ảnh: Kbizoom.

Running Man ra mắt khán giả từ năm 2010 và sau gần 16 năm phát sóng, các thành viên trụ cột như Yoo Jae Suk, Ji Suk Jin, Kim Jong Kook, Haha, Song Ji Hyo... vẫn đang đồng hành với chương trình từ đầu đến giờ.

Sau hơn 1 thập kỷ, các thành viên vẫn luôn cố gắng thực hiện các thử thách thể lực để mang đến những phút giây giải trí cho khán giả, bất chấp tuổi tác của họ ngày càng lớn và sức khỏe cũng không còn đảm bảo. Haha từng tâm sự tất cả các thành viên đều thương tích đầy người, bị thoát vị đĩa đệm khi cố gắng tham gia chương trình chăm chỉ trong 16 năm qua. Điều này cho thấy Yoo Jae Suk và các ngôi sao trong Running đều cố gắng chịu đựng khó khăn, đau đớn và chấp nhận đánh đổi sức khỏe để hoàn thành công việc của mình khi quay show thực tế.

Các nghệ sĩ tham gia Running Man đều từng gặp những tai nạn nguy hiểm. Ảnh: nolae.

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như: Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám này cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng. Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ Won (gần 200 tỷ đồng).

Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như: Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo. Anh còn mua 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 11,6 tỷ won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ won (hơn 160 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk trả bằng tiền mặt. Điều này thể hiện tài chính ấn tượng của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.

Yoo Jae Suk còn cho biết anh không có ý định truyền lại khối tài sản kếch xù cho con cái. Thay vào đó, nam diễn viên muốn quyên góp lượng lớn tài sản cho trẻ em nghèo, bệnh nhân bệnh viện và các quỹ từ thiện. Theo tờ TMI News Show, Yoo Jae Suk đã quyên góp thiện nguyện ít nhất 3 tỷ won (hơn 54 tủ đồng).

Yoo Jae Suk có danh tiếng vững vàng, được mệnh danh là MC quốc dân. Ảnh: Allkpop.

Nguồn: Kbizoom