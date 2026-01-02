Ảnh phản chiếu làm bại lộ buổi hẹn hò đón năm mới của cặp đôi hot nhất hiện tại

Tiffany (SNSD) và tài tử Byun Yo Han xác nhận hẹn hò, đồng thời tuyên bố kết hôn cách đây nửa tháng. Họ được xem là cặp đôi hot nhất Kbiz ở thời điểm hiện tại vì 2 nguyên nhân chính. Đầu tiên, Tiffany trở thành thành viên đầu tiên của nhóm nhạc quốc dân cưới chồng. Thứ 2, Byun Yo Han từng dính cáo buộc thao túng tâm lý bạn gái cũ - nữ minh tinh hạng A Kim Go Eun.

Tới tối 1/1, tờ Koreaboo đưa tin, cặp đôi đình đám Tiffany - Byun Yo Han vừa đón năm mới cùng nhau trong bầu không khí ấm cúng. Theo nguồn tin, tài tử họ Byun đã đăng bức hình ăn uống vui vẻ nhân dịp cuối năm kèm dòng chú thích: “Năm 2025 đã qua rồi, chúc năm 2026 sẽ là 1 năm mà các bạn có thể bước đi thong dong trên con đường mình lựa chọn nhé. Trên hết, hãy luôn mạnh khỏe nhé. Chúc mừng năm mới. Những ai chưa được thưởng thức món tteokguk thì hãy cầm thìa lên và làm 1 chút nào. Chúc mừng năm mới”.

Đáng chú ý, “thánh soi” đã phát hiện ra hình ảnh Byun Yo Han - Tiffany phản chiếu lên chiếc thìa do tài tử họ Byun chia sẻ lên trang cá nhân. Nói cách khác, cặp đôi vàng đã sum vầy bên nhau ở thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong bầu không khí ấm cúng.

Byun Yo Han chia sẻ hình ảnh đón năm mới. Đáng chú ý, “thánh soi” phát hiện ra hình ảnh của nam diễn viên và bạn gái Tiffany phản chiếu lên chiếc thìa. Ảnh: Koreaboo

Byun Yo Han - Tiffany là cặp đôi hot nhất Kbiz ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Naver

Trước đó, vào sáng 13/12, cả châu Á dậy sóng trước thông tin Tiffany tuyên bố kết hôn với nam diễn viên nổi tiếng Byun Yo Han. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới thế kỷ vào mùa thu năm sau. 2 ngôi sao lần đầu gặp gỡ trên trường quay của bộ phim Uncle Samsik (Disney+) hồi năm ngoái. Và họ nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình quay phim. Sau khoảng 1 năm rưỡi hẹn hò, 2 nghệ sĩ đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine. Hồi đầu năm nay, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trò chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.

Mối tình của Tiffany - Byun Yo Han khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo