Sáng 31/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cặp đôi vàng Sooyoung (SNSD) - Jung Kyung Ho vừa lọt vào ống kính của "team qua đường" khi tới trung tâm thương mại Galleria (Seoul) tận hưởng bữa ăn thân mật trong bầu không khí ấm áp nhân ngày cuối năm.

Trong clip do khán giả quay lại được, Jung Kyung Ho vừa chụp hình lưu niệm cùng người hâm mộ xong. Sooyoung nán lại đợi tài tử họ Jung 1 lúc để cùng nhau ra về, ánh mắt thiên kim tiểu thư liên tục dõi theo bạn trai cứ như thể sợ lạc mất nhau giữa dòng người. Động thái này của chân dài SNSD đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, khiến người hâm mộ xuýt xoa, "tan chảy" trước tình cảm gắn bó của cặp đôi vàng sau 13 năm yêu nhau. Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn không ngừng hối thúc Sooyoung - Jung Kyung Ho sớm ngày về chung 1 nhà: "Mau mang ngay cái lễ đường tới đây cho Sooyoung - Jung Kyung Ho đi nào!", "Chỉ mong cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới ngay năm sau",...

Clip: Mỹ nhân SNSD hẹn hò tài tử Jung Kyung Ho ngày cuối năm, 1 hành động của đàng gái khiến MXH nổ tung

Sooyoung liên tục dõi theo bạn trai cứ như thể sợ lạc mất người thương. Chi tiết đậm chất ngôn tình này đã khiến công chúng "tan chảy", không khỏi ngưỡng mộ trước tình yêu ngọt ngào của cặp đôi vàng. Ảnh: X

"Nhất cử nhất động" của cặp sao đình đám Sooyoung - Jung Kyung Ho đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Ảnh: Naver

Chuyện tình của Sooyoung - Jung Kyung Ho từ lâu đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á. Vì cùng hoạt động trong giới giải trí nên cặp đôi thấu hiểu nỗi khổ, khó khăn của nhau. Họ luôn gửi tới đối phương những lời động viên kịp thời, cùng nỗ lực cố gắng trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Trong buổi phỏng vấn độc quyền cho tờ Newsen hồi tháng 3/2023, Jung Kyung Ho hạnh phúc chia sẻ về lời khen ngợi Sooyoung dành cho anh sau khi xem Khóa Học Yêu Cấp Tốc: "Anh đã làm tốt nhất có thể rồi".

Trong khi đó, ở buổi giao lưu với phóng viên hồi tháng 8/2023, Sooyoung cũng gửi lời cảm ơn tới bạn trai vì sẵn sàng đồng hành cùng cô: "Anh Kyung Ho rất yêu thích và còn dành nhiều sự quan tâm tới bộ phim mới của tôi. Bạn trai để ý tới thành tích rating phim còn hơn cả tôi nữa, sáng nào anh ấy cũng nhắn tin hỏi tôi về rating của Not Others. Có lẽ anh ấy biết tôi đã làm việc chăm chỉ vì bộ phim này. Tôi thật sự rất biết ơn bạn trai mình".

Sooyoung - Jung Kyung Ho công khai mối quan hệ hồi đầu năm 2014, nhưng cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò ngay từ năm 2012. Hiện tại, họ là cặp đôi được yêu mến hàng đầu tại Kbiz. Công chúng còn bày tỏ hy vọng 2 ngôi sao sớm về chung 1 nhà.

Sooyoung - Jung Kyung Ho là 1 trong những cặp đôi bền chặt nhất ở Kbiz. Ảnh: Naver

Sooyoung xuất thân từ gia đình "danh gia vọng tộc". Ông của nữ ca sĩ là giám đốc 1 công ty kiến trúc lớn tại Hàn Quốc với nhiều công trình nổi tiếng, còn cha cô cũng làm chủ 1 công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Sooyoung từng gây xôn xao khi khoe căn nhà hoành tráng của gia đình cô tại thành phố Gwangju. Ảnh: Nate

Nguồn: Naver, X