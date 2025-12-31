Nói đến Tô Hữu Bằng, khán giả Việt thường nghĩ ngay đến nhân vật Ngũ A Ca do anh thể hiện trong siêu phẩm tuổi thơ Hoàn Châu Cách Cách. Có thể nói, tài tử này là cả bầu trời ký ức với biết bao người, đồng thời cũng là cái tên được coi là hoàn hảo nhất nhì trong làng giải trí Hoa ngữ.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, Tô Hữu Bằng còn là một nghệ sĩ cực kỳ đa tài đa nghệ. Bước chân vào làng giải trí với vai trò thành viên nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội, mỹ nam này đã làm mưa làm gió trong làng nhạc Hoa ngữ một thời.

Khi chuyển hướng sang mảng phim ảnh, anh cũng gặt hái nhiều thành công vang dội, được khán giả yêu mến với những tác phẩm kinh điển như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Tuyệt Đại Song Kiều, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiếu Niên Trương Tam Phong… Hay như khi thử sức với vai trò đạo diễn, tham gia show truyền hình, tài tử này đều ghi được dấu ấn mạnh mẽ.

Điều khiến người hâm mộ tiếc nuối nhất là nam thần xứng đáng điểm 10 này đến nay vẫn chưa có vợ con. Trang QQ cho rằng, sự cầu toàn quá mức và những tổn thương trong quá khứ vì sự quá hoàn hảo của mình là vật cản khiến Tô Hữu Bằng mãi chưa tìm được hạnh phúc riêng.

Tô Hữu Bằng là thành viên của nhóm Tiểu Hổ Đội, được biết đến với biệt danh "Hổ ngoan ngoãn" (Ảnh: Sina).

Anh được khán giả Việt biết đến với nhiều vai diễn kinh điển trên màn ảnh (Ảnh: Sina).

Mới đây, nam diễn viên Tân Dòng Sông Ly Biệt đã nhận lời phỏng vấn, chia sẻ về một số câu chuyện riêng tư với công chúng. Qua đó, netizen phải xuýt xoa khi phát hiện, ngay từ khi còn nhỏ, Tô Hữu Bằng đã rất cầu toàn, cái gì cũng muốn đạt đến mức hoàn hảo nhất. Dĩ nhiên, để làm được điều này, tài tử họ Tô cũng chẳng ngại phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt.

Tô Hữu Bằng kể lại, thời cấp 2, khi mới chuyển trường, anh không muốn bị bạn cùng lớp coi thường nên đã cố gắng hết mức để nâng cao thành tích học tập, vất vả không kể ngày đêm để luôn đạt được thành tích tối đa (100 điểm) trong mỗi lần kiểm tra toán, chưa từng có bất cứ sơ sót nào.

Hay như khi tham gia nhóm Tiểu Hổ Đội, vì không trở thành kẻ kéo chân toàn nhóm, Tô Hữu Bằng dốc toàn lực để luyện vũ đạo, thậm chí còn gầy mất 8kg chỉ trong thời gian ngắn.

Từ nhỏ, Tô Hữu Bằng đã là con ngoan trò giỏi, hình tượng mẫu mực trong mắt các bậc phụ huynh (Ảnh: Sina).

Điều đáng nể nhất là dù hoạt động tích cực trong showbiz, Tô Hữu Bằng chưa từng chểnh mảng việc học. Anh thi đỗ vào trường đại học top đầu xứ Đài với thành tích cực khủng, điểm cao thứ 5 trong ngành khoa học và công nghệ. Đây là lý do khiến "Hổ ngoan ngoãn" Tô Hữu Bằng luôn là "con nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh, lan truyền những thông điệp tích cực đến với người hâm mộ.

Tô Hữu Bằng chia sẻ, công ty quản lý từng ngỏ ý muốn xây dựng hình tượng cho anh. Tuy nhiên, nam diễn viên đã từ chối thẳng thừng, bất chấp việc bị công ty đóng băng hoạt động trong một thời gian ngắn vì không muốn lừa dối công chúng cũng như chính bản thân mình. Tài tử Hoàn Châu Cách Cách quyết tâm muốn trở nên hoàn hảo thực sự, chứ không phải chỉ là hình tượng "phông bạt" được dựng lên bởi các biện pháp marketing.

Tô Hữu Bằng luôn nỗ lực để hoàn hảo hơn, không cần bất cứ sự "phông bạt" nào (Ảnh: Sina).

Quả thực, trong các lĩnh vực như âm nhạc, phim ảnh, đạo diễn, Tô Hữu Bằng luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Cũng nhờ thái độ cầu toàn, nghiêm khắc với bản thân nên mới có được một Tô Hữu Bằng đa tài đa nghệ như vậy. Tuy nhiên, sự hoàn hảo quá mức cũng khiến nam diễn viên phải đối mặt với tuổi thơ không hạnh phúc, để lại những vết thương lòng cho đến ngày hôm nay.

Sự hoàn hảo quá mức khiến nam diễn viên bị tổn thương (Ảnh: Sina).

Tô Hữu Bằng sinh ra trong một gia đình đầy đủ bố mẹ, có cả một em trai kém 6 tuổi nhưng lại vẫn thiếu vắng tình thương. Bố anh thường xuyên xa nhà, còn mẹ thì bỏ qua người con cả quá đỗi hoàn hảo, ngoan ngoãn hiểu chuyện, dồn hết tâm hết sức để chăm sóc cho con út.

Có lẽ mẹ Tô Hữu Bằng đã quên khi ấy nam diễn viên còn là một đứa trẻ, cũng rất cần sự theo sát, bảo bọc của đấng sinh thành. Thế nhưng kết quả là dù Tô Hữu Bằng liên tục đạt điểm tối đa môn toán, mẹ anh cũng chẳng hề để tâm hay dành bất cứ lời khen ngợi nào cho con trai cả.

Giờ đây, Tô Hữu Bằng đã 52 tuổi nhưng vẫn rơi lệ khi nhớ về chuyện quá khứ. Anh nghẹn ngào chia sẻ: "Đôi lúc tôi giận chính bản thân mình vì quá hoàn hảo, thế nên bị người khác bỏ qua, không thèm chú ý đến mình".

Tô Hữu Bằng nghẹn ngào khi kể về tuổi thơ thiếu vắng tình thương (Ảnh: 163).

Qua những tâm sự của nam thần Hoàn Châu Cách Cách, netizen mới hiểu vì sao đại gia ngầm Cbiz với khối tài sản cực khủng 200 triệu NDT (751 tỷ đồng) và hàng chục căn biệt thự đắt tiền trải dài khắp mọi nơi đến nay vẫn chưa chịu cưới vợ sinh con.

Dù thành công hết nấc trong sự nghiệp nhưng những tổn thương trong quá khứ của Tô Hữu Bằng vẫn còn đó. Với một người luôn theo đuổi sự hoàn hảo như Tô Hữu Bằng, anh không muốn dùng tâm thái như vậy đối mặt với con cái của mình, sợ sẽ đem lại ảnh hưởng không tốt với thế hệ sau. Vậy nên dù đã ngoài 50 tuổi, Tô Hữu Bằng vẫn nằm trong hội những quý ông độc thân của Cbiz, chưa có dấu hiệu muốn bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.

Tô Hữu Bằng là trùm bất sản với hàng chục căn biệt thự đắt tiền trải dài ở khắp mọi nơi, từ Trung Quốc, Đài Loan, Singapore cho đến Mỹ...

Nguồn: QQ