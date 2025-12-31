Trong ngày cuối cùng của năm 2025, mạng xã hội bất ngờ rộn ràng trước loạt dấu hiệu được cho là hint hẹn hò của Song Luân. Chỉ từ vài bài đăng tưởng chừng rất đời thường, cư dân mạng nhanh chóng soi ra hàng loạt chi tiết trùng hợp đến khó bỏ qua.

Cụ thể, loạt ảnh check-in trong quán cà phê của Song Luân bị soi quá giống với bài viết của một cô gái. Từ khung cảnh bên trong quán, đồ uống của cả hai cho đến chiếc khăn quàng cổ y hệt nhau khiến cư dân mạng chắc mẩm cả hai đã cùng đến đây. Trong bài đăng khác, Song Luân chia sẻ khung cảnh lãng mạn với sao trời. Và trùng hợp thay cùng thời gian đó, cô gái này cũng có bức ảnh tương tự. Chưa hết, khi truy cập trang cá nhân của cô gái nói trên, cư dân mạng tiếp tục phát hiện Song Luân thường xuyên thả tim vào các bài viết, từ ảnh đời thường cho tới những khoảnh khắc du lịch. Tần suất tương tác dày đặc càng khiến nghi vấn hẹn hò thêm phần rõ ràng.

Song Luân bị soi hint hẹn hò với tình mới tại Đà Lạt. Ảnh: Instagram nhân vật

Cặp đôi được cho đã đón mùa Giáng sinh cùng nhau. Ảnh: Instagram nhân vật

Song Luân liên tục thả tim bài viết của Narl Nguyễn. Ảnh: Instagram nhân vật

Theo tìm hiểu, tình tin đồn của Song Luân là Narl Nguyễn, hiện sở hữu gần 100 nghìn người theo dõi trên Instagram. Narl Nguyễn hoạt động với vai trò KOL, mẫu ảnh, thường xuyên hợp tác cùng nhiều nhãn hàng thời trang và làm đẹp, đồng thời góp mặt tại các sự kiện "chanh sả". Phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật của cô nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Danh tính nhà gái khiến không ít người bất ngờ, thậm chí là sốc bởi nằm ngoài dự liệu trong "hồ sơ tình ái" của Song Luân. Trước đó, Anh Trai đẹp nhất "vũ trụ Say Hi" từng vướng nghi vấn hẹn hò loạt mỹ nhân Vbiz, trong đó có Uyển Ân - em gái Trấn Thành và hint mạnh nhất là với diễn viên Minh Trang. Minh Trang và Song Luân được cho là phim giả tình thật, đặc biệt sau khi họ liên tục nên duyên trong hai bộ phim Cây Táo Nở Hoa và Yêu Trước Ngày Cưới. Cách tương tác thoải mái, gần gũi, cộng thêm việc Song Luân gọi bạn diễn bằng những cái tên thân mật như "bé", khiến khán giả càng tin rằng mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp.

Tưởng chừng Song Luân - Minh Trang là một đôi nhưng cuối cùng, "nửa kia" của nam diễn viên là cái tên khá bất ngờ. Hiện tại, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao nhưng từ phía chính chủ vẫn chưa có động thái lên tiếng về tin hẹn hò.

Visual "xịn mịn" của Narl Nguyễn - tình tin đồn mới của Song Luân. Ảnh: FBNV