2025 từng được kỳ vọng là năm hồi phục và chúc tụng của ngành giải trí Hàn Quốc, nhưng cuối cùng lại biến thành vòng xoáy tranh cãi, điều tra và những tiết lộ gây sốc. Từ các cuộc chiến pháp lý, bê bối xã hội cho đến những cú sốc sức khỏe tinh thần và sự nghiệp sụp đổ đột ngột, năm nay trở thành thời điểm để hàng loạt tên tuổi lớn nhất của Kbiz phủ sóng mặt báo, phần lớn là vì những lý do tiêu cực.

Tin tức người nổi tiếng gắn liền với điều tra và tòa án

Theo The Korea Times, nếu phải chọn một từ định nghĩa năm 2025, đó chắc hẳn là “phòng xử án”. Các tranh chấp pháp lý và những cuộc điều tra của cơ quan công tố áp đảo tin tức giải trí thông thường, biến bản tin về người nổi tiếng thành thứ mà nhiều người Hàn Quốc mô tả là “hồ sơ vụ án”.

Taeil, Ahreum, Lee Jin Ho và Hwang Jung Eum (trái qua phải, trên xuống dưới) nằm trong số nghệ sĩ vướng lao lý năm 2025.

“Nữ hoàng phim com-rom” (hài - lãng mạn) Hwang Jung Eum gây chấn động ngành giải trí khi bị truy tố không giam giữ với cáo buộc biển thủ quỹ công ty. Cựu thành viên T-ara Ahreum nhận án tù treo vì tội lừa đảo, làm dấy lên những tranh cãi kéo dài xoay quanh hình ảnh công chúng của cô.

Trong khi đó, MC Lee Jin Ho, vốn đã tạm ngừng hoạt động vì bê bối đánh bạc trái phép, tiếp tục hứng chỉ trích sau vụ lái xe khi say rượu, qua đó gần như chấm dứt sự nghiệp của anh trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Ngày 10/7, Tòa án quận Trung tâm Seoul tuyên án cựu thành viên nhóm nhạc NCT, Taeil (31 tuổi), 3 năm 6 tháng tù giam vì tội hiếp dâm tập thể. Bản án gây phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc, đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp giải trí của nam idol biến chất.

Những tranh chấp pháp lý liên quan đến gia đình cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Ngày 19/12, anh trai của nhân vật truyền hình Park Soo Hong bị tuyên án tù trong phiên phúc thẩm, phơi bày nhiều năm mâu thuẫn gia đình, khiến công chúng không khỏi xót xa.

Chủ nhân hit Gangnam Style Psy cũng bị khởi tố và bắt giữ vào tháng 8 vì tình nghi nhận đơn thuốc hướng thần từ một bệnh viện đa khoa ở Seoul mà không qua thăm khám trực tiếp. Đến tháng 12, nhà chức trách tiến hành khám xét công ty riêng của anh, P Nation, và thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ điều tra. Dù cơ quan chức năng vẫn đang xác minh sự thật, vụ việc đã làm dấy lên tranh luận công khai về đạo đức và trách nhiệm giải trình.

Psy bị điều tra vì nghi ngờ sử dụng thuốc hướng thần trái phép.

Tranh cãi nối tiếp tranh cãi, bê bối cũ bị đào lại

Ngoài các vụ việc liên quan đến tội phạm, tranh cãi dường như cũng trở nên “lây lan”.

Sau cái chết của Kim Sae Ron đầu năm nay, gia đình nữ diễn viên lên tiếng tố cáo Kim Soo Hyun liên quan cả tiền bạc lẫn tình cảm. Tài tử 8X phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời đâm đơn kiện các kênh YouTube bị cho là bôi nhọ anh lẫn gia đình tình cũ. Dù chưa có kết luận cuối cùng, Kim Soo Hyun vẫn bị gắn mác “yêu trẻ vị thành niên”, khiến sự nghiệp rơi vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng, chưa rõ khả năng vực dậy.

Bê bối này kích hoạt làn sóng tranh cãi, phản bác, suy đoán và cảm xúc trái chiều trên mạng xã hội.

Những tranh cãi mang màu sắc chính trị cũng bùng lên trong kỳ bầu cử Tổng thống Hàn Quốc bất thường vào tháng 6. Karina (aespa) và nghệ sĩ hài Hong Jin Kyung trở thành tâm điểm chỉ trích vì lựa chọn trang phục bị diễn giải như tín hiệu chính trị.

Nhiều vụ việc leo thang đến mức nghệ sĩ phải rời chương trình hoặc nhóm nhạc. Thành viên THE BOYZ, Ju Haknyeon, rời nhóm vào tháng 6 sau thông tin đi chơi riêng với cựu diễn viên phim người lớn tại Nhật Bản. Danh hài Jo Se Ho cũng vấp phải phản ứng dữ dội và tạm dừng hoạt động do xuất hiện cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Những cáo buộc ngoại tình và hành hung xoay quanh ca sĩ Yun Ddan Ddan, cùng vụ kiện vì dính dáng đến phụ nữ đã có chồng của nam diễn viên Hoàng hậu Ki Choi Jung Won, góp phần gia tăng hỗn loạn trong showbiz.

Cuối tháng 10, Lee Yi Kyung bị tố có quan hệ tình cảm và quấy rối tình dục một phụ nữ nước ngoài. Mặc dù nam diễn viên kịch liệt phủ nhận cáo buộc và kiện ngược đối phương, sự nghiệp vừa khởi sắc sau Cô đi mà cưới chồng tôi vẫn đang đối mặt thách thức lớn.

Anh rút khỏi một số chương trình tạp kỹ, trong đó có Hang Out With Yoo. Sau khi rời đi, Lee Yi Kyung giải thích rằng anh không tự nguyện mà được “khuyên” rời chương trình. Động thái này không chỉ gây thêm tranh cãi, mà còn khiến mối quan hệ với MC quốc dân Yoo Jae Suk trở nên căng thẳng.

Lee Yi Kyung, Kim Soo Hyun và Choi Jung Won (trái qua phải) đều dính dáng đến lùm xùm tình ái.

Cuối năm vẫn chưa hết chuyện

2025 sắp qua đi, nhưng bê bối gây sốc trong showbiz Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngày 24/12, dư luận Hàn Quốc xôn xao trước việc The Fact “bóc phốt” ca sĩ MC Mong có mối quan hệ ngoài luồng với một nữ doanh nhân - CEO công ty One Hundred. Bất chấp việc bà Cha đã có gia đình, hai người duy trì quan hệ làm ăn lẫn tình ái từ tháng 7/2022. Họ đồng sáng lập công ty One Hundred, xây dựng hệ sinh thái giải trí quy mô với nhiều công ty con.

Mối quan hệ vụng trộm này tan vỡ vào tháng 5. Sau khi dứt tình, bà Cha đình chỉ hoạt động của MC Mong tại công ty và khởi kiện anh ra tòa, đòi lại số tiền từng chi cho người tình, lên tới 12 tỷ won (8,3 triệu USD).

Trước đó, vào giữa năm, MC Mong rời vị trí giám đốc sản xuất của One Hundred vì lý do cá nhân và mâu thuẫn nội bộ, đồng thời tuyên bố ra nước ngoài du học. Đến tháng 11, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ cựu rapper từng rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, có thời điểm nảy sinh ý định cực đoan và phải can thiệp y tế để đảm bảo an toàn.

Đầu tháng 12, tài tử Cho Jin Woong bị Dispatch phanh phui quá khứ bất hảo - không chỉ trộm cắp mà còn tấn công tình dục phụ nữ khi còn học trung học. Thông tin này dẫn đến việc Cho tuyên bố giải nghệ, khiến số phận phần hai của bộ phim truyền hình ăn khách Signal bị bỏ ngỏ.

Chưa dừng lại ở đó, Cho Jin Woong còn bị tố có thái độ hách dịch với đồng nghiệp ít tên tuổi, thậm chí hành hung nghệ sĩ trẻ.

Cùng thời điểm, “nữ hoàng làng hài” Park Na Rae bị các quản lý cũ đâm đơn kiện, tố cáo hành vi lạm quyền, lăng mạ, bóc lột và quỵt lương. Không dừng lại ở đó, Dispatch tung bằng chứng Park Na Rae nhiều lần thực hiện thủ thuật y tế trái phép. Cô còn bị cáo buộc nghiện rượu, cài bạn trai và mẹ ruột vào công ty để biển thủ công quỹ.

Sau đó, Park Na Rae thông báo tạm ngừng mọi hoạt động, kéo theo việc hủy bỏ chương trình tạp kỹ sắp ra mắt của MBC mang tên Nado Shinna, vốn dự kiến lên sóng năm 2026. Hiện cô đang vướng vào các vụ kiện tụng với quản lý cũ.

Đây được xem là một trong những bê bối lớn nhất của ngành truyền hình Hàn Quốc. Ngày 17/12, Key (SHINee) thừa nhận từng điều trị y tế tại nhà bởi người bị nghi hành nghề y không giấy phép, thường được gọi là “dì tiêm thuốc”. Trước làn sóng chỉ trích, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi công khai và quyết định rút khỏi toàn bộ các chương trình truyền hình đang tham gia.

Tương tự, YouTuber Short Mouth Sun cũng tạm dừng mọi hoạt động trực tuyến lẫn truyền hình với cùng lý do.

Key, Park Na Rae, Cho Jin Woong và MC Mong (trái qua phải, trên xuống dưới) là những cái tên khiến showbiz Hàn Quốc càng thêm náo động vào cuối năm.

Các công ty quản lý liên tiếp ra thông cáo, nghệ sĩ cũng tự lên tiếng giải thích, nhưng vết nhơ xoay quanh cáo buộc hoạt động y tế trái phép ngày càng lan rộng. Nó không chỉ tác động đến cá nhân, mà còn ảnh hưởng tới ê-kíp sản xuất, bạn diễn và cả chương trình.

Nhìn lại một năm qua, ngành giải trí Hàn Quốc không còn hiện lên như sân chơi của hào quang và danh tiếng, mà giống một chiến trường đầy rủi ro. Cáo buộc dẫn tới điều tra, các vụ việc cũ bị khui lại, và áp lực dư luận thường kết thúc bằng việc nghệ sĩ từ chức hoặc rời bỏ showbiz. Vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn, gây mệt mỏi không chỉ cho người trong ngành mà cả khán giả.