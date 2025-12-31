Mới đây, mối quan hệ giữa Trúc Nhân và Trấn Thành bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trở lại. Nguồn cơn xuất phát từ việc cả hai cùng xuất hiện tại một sự kiện, nhưng lại gần như bơ đẹp nhau, không có bất kỳ tương tác hay khoảnh khắc chung nào. Chi tiết này nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng, nhất là khi trước đó, Trúc Nhân – Trấn Thành từng được xem là một trong những cặp bạn thân của showbiz Việt. Sự đối lập này khiến không ít người đặt dấu hỏi, liệu giữa Trúc Nhân và Trấn Thành có đang tồn tại khoảng cách nào đó mà công chúng chưa được biết?

Quay lại quá khứ, mối quan hệ của cả hai vốn không phải ngay từ đầu đã êm ả. Trúc Nhân từng thẳng thắn chia sẻ rằng, trong lần đầu gặp gỡ, Trấn Thành không hề có thiện cảm với mình, thậm chí còn không để ý đến lời chào hỏi. Về sau, chính Trấn Thành cũng từng lý giải khá rõ ràng về giai đoạn đó: "Tại mấy năm trước có những lúc mà mình đề phòng mọi người. Đôi khi mình cảm thấy dị ứng với những người mình cảm thấy họ không thật sự đáng tin cho nên là Trấn Thành sẽ bị phòng thủ trước. Tuy nhiên sau một thời gian tiếp xúc với Trúc Nhân thì thấy sống rất tình cảm...".

Trúc Nhân tiết lộ từng bị Trấn Thành dè chừng khi mới bắt đầu tình bạn (ảnh: FBNV)

Từ sự dè chừng ban đầu, cả hai dần trở nên thân thiết, đồng điệu trong tư duy và từng xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp quan trọng. Trúc Nhân góp mặt trong nhiều chuyến du lịch cùng hội bạn của vợ chồng Trường Giang. Đổi lại, Trấn Thành và Hari Won cũng sẵn sàng có mặt để ủng hộ công việc của đàn em. Vì thân thiết đến mức như thế nên việc họ không còn tương tác công khai trong vài năm gần đây tạo nên sự bất thường lớn.

Đáng nói nhất, trong các thành viên của Cờ Cá Ngựa thì Ali Hoàng Dương vẫn thân thiết, tham gia đều đặn các dự án của Trấn Thành. Còn Quang Trung và Trấn Thành là những thành viên của Running Man. Trấn Thành từng chia sẻ chính anh là người đề xuất với nhà sản xuất cho Quang Trung thử sức với vị trí dàn cast chính. Nói chung, Trấn Thành luôn âm thầm nâng đỡ cho Quang Trung, Ali Hoàng Dương nhưng điều này lại không xảy ra với Trúc Nhân.

Gần đây, Trấn Thành luôn thể hiện sự đặc biệt dành cho Ali Hoàng Dương và Quang Trung còn Trúc Nhân thì không (ảnh: FBNV)

Khi Trúc Nhân ra mắt sản phẩm mới, Trấn Thành cũng không đến dự. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trúc Nhân từng chia sẻ về việc một người anh không xuất hiện trong sự kiện ra mắt dự án của mình, khiến netizen lập tức liên tưởng đến Trấn Thành. Dù không nhắc tên cụ thể, phát ngôn của Trúc Nhân vẫn đủ khiến nhiều người suy diễn. Nam ca sĩ nói: "Trong cuộc sống của mình chắc chắn sẽ có những giai đoạn… Chẳng hạn như cấp 3 nha, mình chơi thân với một nhóm bạn. Tới đại học mình cũng có một nhóm bạn thân. Vòng quay mối quan hệ của mình sẽ quay vòng theo thời gian. Đơn giản như vậy thôi".

Vợ chồng Trấn Thành từng đích thân đến ủng hộ đàn em thân thiết nhưng sau tin đồn mâu thuẫn thì cả hai vắng mặt ở các dự án sau (ảnh: FBNV)

Cho đến hiện tại, cả Trúc Nhân lẫn Trấn Thành đều chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận bất kỳ mâu thuẫn nào. Mọi bàn luận vẫn dừng ở mức quan sát, suy đoán từ những chi tiết nhỏ. Chỉ biết rằng, từ một mối quan hệ từng rất được nhắc đến, nay sự im lặng giữa hai cái tên lớn lại vô tình trở thành điều khiến công chúng tò mò hơn cả.

Hiện tại, khi Trúc Nhân dính vào ồn ào liên quan đến FC, Trấn Thành bất ngờ bị kéo vào câu chuyện theo cách khá bị động. Thay vì tập trung Trúc Nhân đúng hay sai với fan, nhiều netizen lại xoáy vào mối quan hệ giữa anh và Trấn Thành. Có ý kiến cho rằng Trúc Nhân từng thân thiết với Trấn Thành nên "bị ảnh hưởng", số khác cho rằng Trấn Thành không hề liên quan đến ồn ào hiện tại của Trúc Nhân nên việc anh bị réo riêng là không phù hợp. Trong câu chuyện lần này, Trấn Thành gần như ngồi yên cũng dính đạn".

Việc một nghệ sĩ từng chơi chung hay hiện tại không còn xuất hiện cùng nhau vốn là điều rất bình thường trong môi trường showbiz nhiều biến động. Tuy nhiên, khi mọi hành vi đều bị soi chiếu dưới lăng kính suy diễn, mối quan hệ cá nhân lại dễ trở thành cái cớ để đổ trách nhiệm hoặc gán ghép tính cách. Chính điều này khiến Trấn Thành rơi vào thế bị động, khi không lên tiếng cũng bị bàn luận, mà lên tiếng lại có nguy cơ đẩy câu chuyện đi xa hơn mức cần thiết.

Trấn Thành không tương tác khi xuất hiện ở khoảng cách rất gần với Trúc Nhân trong sự kiện tối 29/12 (Nguồn: Đi soi sao đi)

Cư dân mạng tranh cãi về việc Trấn Thành ngồi yên cũng bị réo tên khi Trúc Nhân dính ồn ào (Ảnh: FBNV)



