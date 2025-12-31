Năm 2025 thất bát của dàn con cái nghệ sĩ: Cơ hội “mớm” tận miệng nhưng chẳng nên cơm cháo gì

Cư dân mạng trêu chọc rằng 2025 là năm của những người thừa kế Cbiz, bởi lẽ, có tới hơn 10 "tinh nhị đại" (từ lóng chỉ con cái của các ngôi sao) lũ lượt rủ nhau bước chân vào làng giải trí, nối nghiệp bố mẹ. Tuy nhiên, đại đa số những mầm non này đều gây thất vọng vì được "mớm" cơ hội đến tận miệng nhưng vẫn chẳng làm nên chuyện, thậm chí còn khiến công chúng phải than trời vì năng lực không được như kỳ vọng.
Trương Tư Nhạc xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố là nam diễn viên gạo cội Trương Quang Bắc – người được biết đến qua những vai diễn kinh điển như Sở Vân Phi trong Lượng Kiếm và Lữ Bố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Mẹ là một trong "ngũ đóa kim hoa" của trường Học viện Hý kịch Trung ương. Khán giả đều kỳ vọng là cô bé sẽ được hưởng gen tốt từ bố mẹ, có một màn "chào sân" showbiz cực hoành tráng.
Ai ngờ, diễn xuất lại là thứ chẳng thể di truyền được. Dù được góp mặt trong bộ phim cực ngon nghẻ Thời Đại Thức Tỉnh, hợp tác với những diễn viên thực lực hàng đầu, Trương Tư Nhạc vẫn không ghi được dấu ấn với đông đảo khán giả. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị coi là "điểm đen" lớn nhất, kéo chân sau cả bộ phim với lối diễn xuất phù phiếm, khoa trương quá mức, biến nhân vật tiểu thư khuê các thành cô gái thô lỗ, ồn ào chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Trang 163 cho biết, ông Trương Quang Bắc từng ngăn cản không cho con gái bước vào showbiz nhưng không thành. Có lẽ, nam diễn viên Tam Quốc Diễn Nghĩa hiểu rõ "trình" của con gái mình đến đâu nên mới làm như vậy.
Trương Khả Doanh
Là ái nữ của diễn viên thực lực Trương Khải Lệ, Trương Khả Doanh nhận được nhiều sự chú ý khi tiến quân vào giới phim ảnh. Trương Khải Lệ liên tục sắp xếp cho con tham gia vào những dự án hấp dẫn, đưa con đi tham gia show, thậm chí sẵn sàng làm nền để nâng đỡ cho con gái yêu.
Tuy nhiên, thực lực có hạn lại còn thiếu chuyên nghiệp, Trương Khả Doanh khiến khán giả khó mà yêu thương nổi. Quá ám ảnh về nhan sắc, Trương Khả Doanh luôn lạm dụng filter khi đóng phim, hơn nữa còn "đắp phấn" lên mặt bất chấp, chẳng thèm bận tâm xem tạo hình có phù hợp với vai diễn hay không.
Điều khiến netizen phẫn nộ nhất là Trương Khả Doanh nhiều lần tỏ thái độ kênh kiệu, thiếu tôn trọng các bậc tiền bối trong nghề, thậm chí từng trách mắng mẹ mình ngay trên sóng truyền hình. Với EQ chạm đáy và "bệnh công chúa" như vậy, cư dân mạng cho rằng Trương Khả Doanh khó mà bật lên trong sự nghiệp.
Thẩm Giai Nhuận
Thẩm Giai Nhuận được khán giả biết đến từ rất sớm, khi cùng bố là nam diễn viên Tiểu Thẩm Dương tham gia show truyền hình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, ngoại hình của cô bé trở thành chủ đề bàn tán và bị chê bai khắp mạng xã hội. Lý do bởi cô có vẻ ngoài không xinh xắn trong mắt nhiều người, thậm chí có người còn miệt thị rằng vì cô bé giống bố, nên mới có khuôn mặt kém sắc đến thế.
10 năm trôi qua, Thẩm Giai Nhuận đã trưởng thành và khiến dân tình bất ngờ khi chính thức debut thanh idol Kpop với nghệ danh NINA.
Là con gái trong 1 gia đình quyền lực Cbiz, có được sự hậu thuẫn lớn nhưng Thẩm Giai Nhuận vẫn chìm nghỉm giữa dòng chảy nhạc Hàn, đặc biệt khi nghệ sĩ solo hiện nay đang dần đánh mất thị phần vào tay các nhóm nhạc.
Doanh số album đầu tay của cô nàng vô cùng thảm đạm, chỉ bán được 65 sản phẩm trong tuần đầu. Ca khúc chủ đề của album cũng chỉ nhận được 7 like trong giờ đầu tiên phát hành, MV âm nhạc cũng chỉ đạt khoảng 2.000 view trong tuần đầu ra mắt, trong đó chủ yếu đến từ khán giả Trung Quốc. Tính đến thời điểm này, lượng người theo dõi của Tiểu Thẩm Dương trên nền tảng Instagram chưa đến 10.000, một con số khá là thảm đạm, kém xa so với kỳ vọng của khán giả.
Mặc dù Thẩm Giai Nhuận rất nỗ lực trong việc cải thiện bản thân, nâng cao năng lực nhưng có nhiều ý kiến cho rằng có lẽ con gái Tiểu Thẩm Dương không phù hợp với showbiz cho lắm.
Bên cạnh những mầm non mới debut, nhiều "tinh nhị đại" đã hoạt động hồi lâu trong Cbiz nhưng vẫn "lật xe" thảm đạm trong năm 2025. Trong đó, Trần Phi Vũ là ví dụ điển hình.
Có bố là đạo diễn đình đám Trần Khải Ca, mẹ là "Đệ nhất mỹ nhân đại lục" Trần Hồng, ngay khi mới bước chân vào làng giải trí, Trần Phi Vũ đã được mệnh danh là "thái tử Cbiz", nhận được vô số kịch bản có vốn đầu tư khủng, từ cổ trang đến hiện đại, khiến các diễn viên cùng lứa phải ghen tỵ không thôi.
Tuy nhiên, đến nay, mỹ nam này vẫn chưa ghi được dấu ấn nhờ diễn xuất. Kể cả khi Trần Phi Vũ vướng phải bê bối tình ái chấn động, nghi vấn lộ ảnh giường chiếu với người đã có gia đình thì anh vẫn thoát thân dễ dàng nhờ thế lực cực khủng từ gia đình.
Đặc biệt, trong năm 2025, Trần Phi Vũ có bộ phim Hiến Ngư lên sóng nhưng lại khiến các mọt phim thất vọng đến tột độ với biểu cảm gượng gạo, đơ cứng, làm phí cả nguyên tác cực khủng. Việc nam diễn viên cứ nhận phim đầu tư lớn liên tục trong khi diễn xuất mãi không tiến bộ khiến dân tình "nóng mắt" không thôi.
Thực tế, netizen không hề phản cảm việc con cái nghệ sĩ bước chân vào showbiz, chẳng qua việc họ chỉ biết dựa dẫm vào ánh hào quang của cha mẹ, nhận các cơ hội béo bở trong khi năng lực không đủ tầm khiến netizen không hề hài lòng. Những "tinh nhị đại" này cần nỗ lực nhiều hơn nữa, chứng minh được bản thân và tự đứng vững chân trong showbiz
Nguồn: 163