14 tuổi con trai Lệ Quyên đã đến cỡ này

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy đã có một con trai chung tên Bo. Dù không còn chung sống, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, củng chăm sóc cho nhóc tỳ. Có mẹ là nữ ca sĩ nổi tiếng, bố là doanh nhân giàu có, bé Bo từ nhỏ đã sống trong sự sung túc, ngập tràn đồ hiệu.

Nhóc tỳ này còn có ngoại hình điển trai, dù mới 14 tuổi nhưng đã cao 1m8. Lệ Quyên mới đây tự hào đăng tải bức hình bé Bo cao lớn vượt trội khi đứng cạnh mẹ. Cô chia sẻ: "Cầu thủ bóng rổ trộm vía cao lên từng ngày, 14 tuổi vậy thì hết cỡ bao nhiêu ta. Bao nhiêu công lao của dì ghẻ này. Đến giờ vẫn thúc ép từng bữa ăn, chai sữa mới được vậy".

Con trai của Lệ Quyên sinh năm 2011, hiện đã cao 1m8. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ 8x chia sẻ hiện tại vẫn luôn thúc ép quý tử việc ăn uống. Ảnh: FBNV

Con trai Lệ Quyên tên thật là Kỳ Anh, sinh năm 2011, thường được gọi thân mật là Bo. Hiện tại, nhóc tỳ đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Đây là ngôi trường thuộc top có mức học phí đắt đỏ bậc nhất thành phố.

Chia sẻ về con trai, Lệ Quyên cho biết bé Bo rất năng động và yêu thích các hoạt động thể thao. Ngay từ khi còn nhỏ, nhóc tỳ đã được làm quen với nhiều bộ môn quý tộc như golf, bắn cung hay chèo thuyền. Tuy nhiên, bóng rổ mới chính là môn thể thao mà bé Bo đam mê và yêu thích nhất.

Theo nhận xét của Lệ Quyên, con trai đầu lòng là người có tính cách trầm lắng, hiền lành nhưng sống rất tình cảm và thấu hiểu cho bố mẹ. Ảnh: FBNV

Con trai Lệ Quyên là người đam mê chơi các bộ môn thể thao. Ảnh: FBNV

Dù còn nhỏ nhưng nhóc tỳ đã sớm sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Nữ ca sĩ Lệ Quyên đã chuẩn bị sẵn một căn biệt thự triệu đô tại Mỹ nhằm phục vụ kế hoạch du học trong tương lai của con. Bên cạnh đó, cậu bé còn thừa hưởng nhiều tài sản giá trị từ bố.

Được biết, doanh nhân Đức Huy từng mạnh tay chi khoảng 200 tỷ đồng để mua một căn biệt thự làm quà tặng cho con trai khi trưởng thành và lập gia đình. Không chỉ sống trong biệt thự sang trọng, di chuyển bằng siêu xe, sử dụng hàng hiệu đắt đỏ, con trai Lệ Quyên còn thường xuyên có những chuyến du lịch đến nhiều quốc gia trên thế giới.