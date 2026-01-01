Cặp đôi đầu năm chính thức lộ diện, danh tính gây xôn xao MXH

Đến hẹn lại lên, công chúng hồi hộp chờ đợi xem cặp đôi Kbiz nào sẽ bị Dispatch "đưa lên thớt" vào ngày đầu tiên của năm mới. Trái ngược với kỳ vọng từ công chúng, tới nay khi ngày đầu tiên của năm 2026 đã trôi đi quá nửa, nhưng trang tin đình đám xứ Hàn vẫn chưa có động thái "khui" chuyện hẹn hò của các nghệ sĩ.

Trong bối cảnh đó, Koreaboo bất ngờ xuất hiện và chiếm sạch spotlight của Dispatch. Vào đầu giờ chiều 1/1, tờ Koreaboo gây bão khi bất ngờ công khai danh tính của cặp đôi đầu năm mới ở Kbiz. Theo đó, nam idol điển trai Minseo (DRIPPIN) chính là nhân vật chính trong bản tin hẹn hò sốt rẻo mới đây.

Theo nguồn tin, Minseo vừa lọt vào ống kính của người qua đường khi đi đón năm mới cùng bạn gái chưa rõ danh tính. Cặp đôi dành cho nhau những cử chỉ vô cùng ngọt ngào. Sau đó, nam idol sinh năm 2002 còn thoải mái lấy mũ của người yêu đội rồi đăng hình lên trang cá nhân.

Minseo bị tung ảnh hẹn hò với bạn gái chưa rõ danh tính vào đúng ngày đầu tiên của năm mới. Được biết, cặp đôi vừa tận hưởng buổi đi chơi lãng mạn trong đêm giao thừa. Ảnh: Koreaboo và Naver

Minseo còn lấy chiếc mũ đen của bạn gái để đội rồi chụp ảnh mình và khoe lên trang cá nhân. Ảnh: Koreaboo

Vị khán giả bắt gặp Minseo hẹn hò đã cho biết thêm rằng, nam thần tượng này có gan đi hẹn hò nhưng lại không có bản lĩnh để thừa nhận thân phận của bản thân: "Bạn bè kéo tôi ra ngoài đón năm mới. Và tôi đã tình cờ bắt gặp Minseo cùng bạn gái của nam ca sĩ này. Những cử chỉ của cặp đôi dành cho nhau trông vô cùng tình tứ! Tôi đã hỏi Minseo tận 3 lần xem anh ấy có phải Minseo không, nhưng nam idol đều ra sức phủ nhận. Minseo thậm chí còn đội mũ của bạn gái rồi đăng ảnh lên Instagram. Có vẻ nam idol rất thích khoe khoang".

Những tưởng Minseo sẽ nhận được những lời chúc phúc từ khán giả sau khi trở thành nhân vật chính trong bản tin hẹn hò đầu năm mới, thế nhưng cuối cùng nam idol lại nhận về "gạch đá" tới tấp. Và nguyên nhân tới từ việc Minseo đã bị phanh phui nhiều mối tình trong bối cảnh nam nghệ sĩ 10X vẫn chưa tạo dựng được chỗ đứng cho mình ở làng giải trí Kbiz đầy cạnh tranh.

Nhiều người hâm mộ chê trách thành viên DRIPPIN vì mải mê yêu đương mà sao nhãng sự nghiệp, thờ ơ với sự ủng hộ của người hâm mộ. Trong đó, 1 fan đã kịch liệt chỉ trích nam thần tượng sinh năm 2002: "Này Minseo, anh định làm tổn thương tôi bao nhiêu lần nữa đây hả? Tôi đã tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác rồi nhưng anh lại tiếp tục làm tôi đau lòng như thế này đây. Anh thắng rồi đấy nhé".

Minseo bị chỉ trích tơi bời sau khi lộ ảnh hẹn hò gái lạ. Ảnh: Koreaboo

Trước khi cặp kè cô gái hiện tại, Minseo từng có giai đoạn hẹn hò 1 hot girl mạng xã hội người Trung Quốc. Trong giai đoạn còn mặn nồng, những hình ảnh thân mật nóng bỏng của cặp đôi đã bị lan truyền trên mạng, khiến fan không khỏi "đỏ mặt".

Trước đó vào năm 2022, Minseo từng được cho là theo đuổi 1 fangirl nhưng bị người này từ chối tình cảm.

Minseo và bạn gái cũ người Trung Quốc bị phát tán ảnh thân mật. Trong kho hình còn nhiều ảnh nóng bỏng hơn nhiều, khiến công chúng "đỏ mặt". Ảnh: Koreaboo

Minseo sinh năm 2002, từng tham dự cuộc thi Produce X 101 vào năm 2019. Tuy nhiên nam idol này không lọt vào đội hình ra mắt. Minseo trở lại thực tập tại công ty Woollim Entertainment và được chọn debut cùng DRIPPIN tháng 10/2020.

