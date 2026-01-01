Đức Phúc diễn xong không chịu về vẫn nhất quyết đứng đợi Mỹ Tâm để làm một việc

Tối 31/12, HOZO City Tết Fest 2025 - sự kiện kết hợp giữa Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM và Lễ hội City Tết Fest, đã khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên bờ sông Sài Gòn (Thủ Thiêm), TPHCM. Trong không khí rộn ràng của đêm nhạc, bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ, một khoảnh khắc hậu trường giữa Mỹ Tâm và Đức Phúc đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Theo đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội, dù đã hoàn thành phần biểu diễn của mình, Đức Phúc vẫn nán lại đến tận cuối chương trình. Nam ca sĩ đứng chờ sẵn ở khu vực sân khấu, ánh mắt không giấu được sự háo hức. Khi Mỹ Tâm xuất hiện, Đức Phúc lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô giáo của mình, gửi lời chúc mừng năm mới đầy phấn khích chẳng khác gì một fan boy chính hiệu.

Đáp lại tình cảm ấy, Mỹ Tâm nắm tay, ôm lại học trò cưng và không quên dặn dò vài câu thân tình. Khoảnh khắc diễn ra ngắn ngủi nhưng đủ khiến nhiều người xúc động, bởi đó không chỉ là cái ôm đầu năm mà còn là sự kết nối bền chặt đã được duy trì suốt nhiều năm giữa hai cô trò kể từ The Voice Vietnam.

Khoảnh khắc đáng yêu của Mỹ Tâm và Đức Phúc. Clip: Cung Tâm Chế

Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả dành lời khen cho sự lễ phép, chân thành của Đức Phúc. Nhiều người cho rằng, dù đã trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của Vbiz, nam ca sĩ vẫn giữ trọn sự tôn trọng và biết ơn dành cho Mỹ Tâm - người có ảnh hưởng lớn trong chặng đường sự nghiệp của anh. Về phía Mỹ Tâm, hình ảnh cô ân cần, gần gũi với học trò một lần nữa khẳng định vị trí đặc biệt của nữ ca sĩ không chỉ trên sân khấu mà còn trong lòng thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Suốt nhiều năm kể từ The Voice, Mỹ Tâm và Đức Phúc vẫn luôn dành cho nhau tình cảm chân thành nhất

Trên sân khấu của HOZO City Tết Fest, phần trình diễn của Đức Phúc để lại nhiều dấu ấn rõ nét. Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu ngoài trời được dàn dựng theo mô hình Intervision, mang tinh thần festival quốc tế với không gian đa tầng, màn hình LED cỡ lớn cùng hiệu ứng ánh sáng - kỹ xảo hiện đại.

Tại đây, Đức Phúc mang đến loạt hit quen thuộc như Phù Đổng Thiên Vương, Lên Chùa Cầu Duyên, Hơn Cả Yêu, I Do, Ánh Nắng Của Anh, Người Ơi Người Ở Đừng Về, được sắp xếp thành mashup và phối mới trên nền EDM sôi động. Cách làm mới giúp phần trình diễn vừa giữ được chiều sâu cảm xúc đặc trưng, vừa hòa nhịp không khí countdown cuồng nhiệt.

Sân khấu HOZO City Tết Fest đánh dấu lại một năm 2025 đầy rực rỡ của Đức Phúc

Diễn ở cuối sự kiện, Mỹ Tâm đã khiến không khí bùng nổ với sự chào đón cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả. Mỹ Tâm mở màn bằng Do It phiên bản remix sôi động, tiếp nối là loạt ca khúc quen thuộc như Chuyện Để Dành, Vì Em Quá Yêu Anh, Người Hãy Quên Em Đi, khiến khán giả đồng loạt hát theo không ngớt. Không chỉ chinh phục bằng âm nhạc, nữ ca sĩ còn ghi điểm với phong độ trình diễn sung sức và visual rạng rỡ, tạo nên những khoảnh khắc khiến fan phấn khích.

Khép lại set diễn, See The Light vang lên đúng thời khắc countdown cận kề năm mới, đẩy cảm xúc toàn bộ quảng trường lên cao trào. Màn trình diễn của Mỹ Tâm được xem là cái kết trọn vẹn cho đêm nhạc, góp phần khép lại năm 2025 bằng năng lượng tích cực và dư âm khó quên.