Màn tỏ tình đẹp nhất đêm giao thừa: Nhìn chú rể nóng bỏng thế này chẳng trách cô dâu lại “mê như điếu đổ”

Lễ trao giải KBS Drama Awards 2025 vừa kết thúc nhưng dư âm của sự kiện tới nay vẫn còn nóng hổi. Sáng 1/1, tờ Money Today đưa tin, nam thần Taecyeon (2PM) đã chiếm sóng mạng xã hội với màn tỏ tình vô cùng ngọt ngào dành cho vị hôn thê ngay trên sân khấu KBS Drama Awards năm nay.

Khi đứng trên sân khấu phát biểu nhận giải Excellence Award, Taecyeon đã không giấu được niềm hạnh phúc dâng trào, đồng thời gửi tới vợ sắp cưới thông điệp đầy tình cảm: "Tôi chân thành cảm ơn vị hôn thê của mình. Anh yêu em, Jihye". Qua đây, nam thần sinh năm 1988 lần đầu tiên công bố tên của vợ sắp cưới. Màn tỏ tình của mỹ nam 2PM dành cho vị hôn thê đã khiến cả khán phòng lễ trao giải nổ tung, và được xem là màn "phát cẩu lương" đẹp nhất đêm giao thừa.

Taecyeon gửi gắm những thông điệp yêu thương tới vợ sắp cưới ngay trên sân khấu lễ trao giải trong đêm giao thừa. Ảnh: Nate

Cũng trên sân khấu nhận giải, Taecyeon đã gửi lời cảm ơn chân thành tới ekip của bộ phim The First Night with the Duke: "Với tư cách là thành viên 2PM, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được vinh danh ở hạng mục diễn xuất. Có rất nhiều người mà tôi muốn gửi lời cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn đạo diễn và biên kịch. Cơ hội lần này đã giúp tôi nhìn nhận lại khả năng diễn xuất của chính mình. Tôi đã theo đuổi nghiệp diễn được khoảng 15 năm. Và thông qua dự án này, tôi đã khám phá ra những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời tự hứa với lòng mình sẽ không ngừng cố gắng để tiến bộ hơn nữa trong tương lai".

"Xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi trong vai trò thành viên 2PM kiêm diễn viên. Tôi cũng chân thành cảm ơn các thành viên 2PM gồm Jun.K, Nichkhun, Junho, Chansung và Wooyoung", Taecyeon không quên gửi thông điệp ý nghĩa tới fan và những người đồng đội trong nhóm nhạc 2PM.

Taecyeon cũng tỏ lòng tri ân với ekip The First Night with the Duke, người hâm mộ và các thành viên 2PM. Ảnh: Nate

Còn nhớ Taecyeon tuyên bố kết hôn với vị hôn thê ngoài ngành giải trí vào hồi tháng 11 năm ngoái. Trong tâm thư gửi đến người hâm mộ, nam ca sĩ cho biết bản thân đang rất hạnh phúc vì đã tìm được 1 nửa luôn tin tưởng, thấu hiểu và tâm đầu ý hợp khiến anh muốn gắn bó trọn đời. Công ty quản lý 51K của Taecyeon cũng chính thức thông báo rằng sao nam sẽ kết hôn với bạn gái lâu năm vào mùa xuân năm 2026.

Trước đó vào tháng 12/2024, truyền thông Hàn lần đầu công bố ảnh hẹn hò của Taecyeon và vị hôn thê. Theo tìm hiểu của tờ Osen, vợ sắp cưới của Taecyeon là 1 nhân viên văn phòng, nhỏ hơn nam diễn viên vài tuổi. Đáng chú ý, 2 người đã bên nhau được khoảng 5 năm.

Taecyeon và vợ sắp cưới đã gắn bó với nhau được khoảng 5 năm. Ảnh: Naver

Taecyeon sinh năm 1988, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn với tư cách thành viên của nhóm nhạc thần tượng đình đám 1 thời 2PM khi vừa tròn 20 tuổi. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn lấn sân sang diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công. Anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tác phẩm truyền hình như Vincenzo, Dream High, Chị Kế Của Lọ Lem, Who Are You, Wonderful Day, Blind... Trong suốt 17 năm hoạt động nghệ thuật, Taecyeon nhiều lần gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm nhờ nhan sắc nam tính cuốn hút cùng body nóng bỏng.

Taecyeon là 1 trong những nam thần sở hữu thân hình nóng bỏng nhất Kbiz, chẳng trách vợ sắp cưới lại mê mẩn anh tới như vậy. Ảnh: Naver

Nguồn: Money Today