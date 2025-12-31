Thảm đỏ KBS Drama Awards 2025: "Quốc bảo nhan sắc" Lee Young Ae lộ dấu hiệu tuổi tác, tóc tai làm sao thế này?

Vào ngày 31/12, lễ trao giải KBS Drama Awards 2025 đã được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Lễ trao giải này quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng showbiz xứ Hàn như Lee Young Ae, Seohyun (SNSD), Jung Il Woo, Ok Taecyeon (2PM), Arin (Oh My Girl), Lee Mi Do...

Mọi sự chú ý đã đổ dồn vào "quốc bảo nhan sắc" Lee Young Ae. Tuy nhiên trong lần tái xuất này, diện mạo nữ diễn viên lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trước ống kính zoom cận, "Nàng Dae Jang Geum" để lộ những dấu hiệu tuổi tác và vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Kiểu tóc thẳng cũng không tôn lên được nhan sắc của Lee Young Ae. Nhưng cũng có những ý kiến bênh vực, cho rằng nữ diễn viên đã 54 tuổi nên lão hóa là chuyện bình thường.

Lee Young Ae diện váy đen sang chảnh, tôn lên thân hình thon gọn. Ảnh: Xports News

Tuy nhiên dưới ống kính phóng viên không chỉnh sửa, "quốc bảo nhan sắc" để lộ những dấu hiệu lão hóa trên gương mặt. Ảnh: Newsen

Trên gương mặt cô cũng toát lên vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. Ảnh: Xports News

Kiểu tóc cũng không phù hợp, "dìm hàng" nhan sắc Lee Young Ae. Ảnh: Xports News

Tuy nhiên nữ diễn viên đã 54 tuổi nên không thể tránh được sự lão hóa. Ảnh: Xports News

Seohyun (SNSD) sải bước trên thảm đỏ với váy xanh bồng bềnh như công chúa. Ảnh: Xports News

Em út SNSD lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào đầy cuốn hút. Ảnh: Xports News

Tuy nhiên cách trang điểm khiến Seohyun trông nhợt nhạt trước ống kính. Ảnh: Xports News

"Rể Việt" Jung Il Woo diện vest đen tôn lên thân hình cao lớn. Ảnh: Xports News

Nam thần sinh năm 1987 đầy điển trai và thu hút. Ảnh: Xports News

Ok Taecyeon (2PM) tươi tắn và rạng rỡ trên thảm đỏ lễ trao giải. Ảnh: Xports News

Anh sẽ kết hôn với bạn gái ngoài ngành vào đầu năm 2026. Ảnh: Xports News

Jin Young có vóc dáng chuẩn tựa người mẫu. Ảnh: Xports News

Kim Young Kwang hóa "bạch mã hoàng tử" trên thảm đỏ ngày cuối năm. Ảnh: Xports News

Ảnh: Xports News

Nữ diễn viên Lee Mi Do gây sốc khi khoe cơ bắp vạm vỡ trong váy đen gợi cảm. Ảnh: Xports News

Cô hai nhà Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng - Lee Tae Ran. Ảnh: Xports News

Arin (Oh My Girl) vấp và suýt ngã trên thảm đỏ vì chiếc váy cồng kềnh. Ảnh: Xports News

Cô cùng bạn diễn Yoo Jung Hoo thực hiện thử thách Overdrive đáng yêu ngay trên thảm đỏ. Ảnh: Xports News

Han Ji Hyun sải bước, biến thảm đỏ thành sàn catwalk. Ảnh: Xports News

Nữ diễn viên Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi - Gong Min Jung. Ảnh: Xports News

Minh tinh Uhm Ji Won khoác tay bạn diễn Ahn Jae Wook đầy tình tứ đến dự KBS Drama Awards 2025. Ảnh: Xports News

Cặp đôi Jung Eun Ji và Lee Jun Young của phim Khỏe Trước Yêu Sau. Ảnh: Xports News

2 diễn viên gạo cội Choi Byung Mo và Lee Hae Sun. Ảnh: Xports News

Shin Seul Ki và Yoon Park của phim For Eagle Brother. Ảnh: Xports News

Ha Seung Ri và Hyun Woo có màn kết hợp ăn ý trong phim Marie Và 3 Ông Bố. Ảnh: Xports News

Đảm nhận vai trò MC là Jang Sung Kyu, Nam Ji Hyun và Moon Sang Min

Không hẹn mà gặp, cả dàn mỹ nhân diện tông trắng như Jung Ji So. Ảnh: Xports News

Kim Yoon Hye. Ảnh: Xports News

Yoo In Young. Ảnh: Xports News

Park Jung Yeon. Ảnh: Xports News

Jung In Sun như thiên nga đen trên thảm đỏ. Ảnh: Xports News

Minh tinh gạo cội Yoon Yoo Sun. Ảnh: Xports News

Diễn viên Choi Dae Chul của phim Gab Soon Nhà Tôi. Ảnh: Xports News

Thành viên nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa - Kim Dong Wan. Ảnh: Xports News

Lee Seok Ki để tóc dài lãng tử. Ảnh: Xports News

Kwon Ji Woo và Park Yong Woo. Ảnh: Xports News

2 diễn viên nhí Han Sia và Ahn Jun Seo. Ảnh: Xports News

