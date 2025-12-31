1 Hoa hậu - "phi công" kém 18 tuổi ly hôn từ năm 2022 nhưng vẫn chung nhà "như chưa hề có cuộc chia ly"

Ham So Won - Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 và Trần Hoa có chuyện tình lệch tuổi từng gây sốc cho khán giả Trung - Hàn. Tháng 8/2024, cặp đôi thông báo ly hôn. Ham So Won cho biết cô và ông xã kém 18 tuổi đã ký đơn ly hôn vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, phải 2 năm sau, cặp đôi mới quyết định công bố tin tức đổ vỡ hôn nhân vì cảm thấy không còn cách nào cứu vãn mối quan hệ, cho nhau 1 cơ hội hàn gắn.

Mới đây, Ham So Won tham gia chương trình Dongchimi của đài MBN để chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn của mình. Mỹ nhân phim Sex Is Zero cho biết dù “đường ai nấy đi” được khoảng 3 năm, cô và chồng cũ Trần Hoa vẫn duy trì việc sống chung dưới một mái nhà. Không chỉ vậy, cách đây không lâu, họ còn đưa con gái sang Trung Quốc đi chơi Disneyland. Chia sẻ của Ham So Won khiến tất cả nghệ sĩ khách mời khác đều mắt trò mắt dẹt kinh ngạc.

Ly hôn 3 năm, nhưng Ham So Won và chồng trẻ kém 18 tuổi vẫn sống chung nhà. Ảnh: Kbizoom.

Sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả cũng cảm thấy khó hiểu với mối quan hệ đã "đường ai nấy đi" nhưng vẫn chung sống như "chưa hề có cuộc chia ly" của Ham So Won và chồng cũ. Họ cho rằng ranh giới không rõ ràng giữa Ham So Won và Trần Hoa hậu ly hôn, lại thêm việc cặp đôi này cứ ở bên nhau là cãi vã gay gắt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển của con gái họ.

Công chúng Hàn Quốc không thể hiểu nổi mối quan hệ của Ham So Won - Trần Hoa. Ảnh: Kbizoom.

Cuộc hôn nhân của Ham So Won - Trần Hoa đã làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Năm 2017, cựu Hoa hậu Hàn công khai hẹn hò Trần Hoa, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến con số 18. 1 năm sau, cặp đôi chính thức làm đám cưới và đón con gái đầu lòng.

Trong những năm qua, Ham So Won - Trần Hoa trở thành "cái gai" trong mắt công chúng sau khi liên tục bị tố "phông bạt", làm lố và lừa dối khán giả. Hồi năm 2022, cặp đôi hứng chỉ trích dữ dội vì nói dối về gia thế khi tham gia 1 show Wife's Taste. Trong chương trình, Ham So Won nói chồng cô là thiếu gia giàu có, là ông chủ của công ty thời trang có hơn 100 nhân viên. sở hữu căn hộ và biệt thự ở Trung Quốc.

Thế nhưng, sự thật là Trần Hoa có xuất thân bình thường. Căn nhà tân hôn ở Trung Quốc của cặp đôi nhà thuê, căn biệt thự ở Cáp Nhĩ Tân là mượn họ hàng để quay hình chương trình. Sau khi bóc mẽ, Ham So Won thừa nhận cô đã dối gạt, xin lỗi khán giả và đồng thời rút khỏi chương trình.

Năm 2024, chồng trẻ tố cáo Ham So Won có hành bạo lực gia đình, gây thương tích cho anh. 1 tuần sau, Ham So Won tuyên bố ly hôn. Hoa hậu cho biết quyết định chia tay chồng để Trần Hoa gặp được người tốt đồng trang lứa, chính cô cũng bỏ cuộc sống nổi tiếng và sống như người bình thường. Sau đó. Ham So Won ôm con qua TP.HCM sống 2 tháng.

Ham So Won và Trần Hoa bị đánh giá cặp đôi tai tiếng, chiêu trò ở showbiz Hàn Quốc. Ảnh: Nate.

Ham So Won sinh năm 1976 là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gia nhập showbiz Hàn Quốc vào năm 2008, từng góp mặt trong các bộ phim như Sex Is Zero, Nữ đặc công Ameera, Golbangi và Great Great.

