Hoa Hậu Thanh Thủy, Tóc Tiên, Gemini Hùng Huỳnh, Cường Bạch… cùng dàn sao All-Star đổ bộ sự kiện Comfort Odyssey Of Perfume

Tối 26/12, Công viên Bến Thành trở thành tâm điểm chú ý khi sự kiện Comfort Odyssey Of Perfume – Trải nghiệm nghệ thuật tương tác hương chính thức bắt đầu, thu hút sự góp mặt của loạt KOLs, nghệ sĩ đình đám như Tóc Tiên, Hoa hậu Thanh Thủy, anh trai Gemini Hùng Huỳnh, Cường Bạch, Kang Chul, Hạ Anh….

Chị đẹp Tóc Tiên, anh trai Gemini Hùng Huỳnh và tân binh Cường Bạch xuất hiện check in với bông hoa khổng lồ của sự kiện

Tại sự kiện, các khách mời không chỉ dừng lại ở việc tham quan, mà còn trực tiếp bước vào hành trình khám phá các tầng hương cao cấp tạo nên Comfort Hương Nước Hoa tại triển lãm 36 Nốt Hương. Đặc biệt, trong workshop làm nước hoa cùng các chuyên gia đến từ Comfort, khách mời được tự tay lựa chọn và kết hợp các nốt hương, sáng tạo nên một chai nước hoa độc bản, phản chiếu trọn vẹn phong cách, cá tính và thần thái riêng của mỗi người.

Diễn viên Hạ Anh và người mẫu Kang Chul trải nghiệm workshop làm nước hoa

Điểm nhấn của sự kiện: ra mắt bst Comfort x Lý Quí Khánh: Bloom Bling

Điểm nhấn bùng nổ nhất của đêm 26/12 chính là màn ra mắt bộ sưu tập thời trang Comfort x NTK Lý Quí Khánh: Bloom Bling. Trong không gian được đầu tư chỉn chu, từng bước catwalk hòa quyện cùng làn hương Comfort Hương Nước Hoa, tạo nên một trải nghiệm trình diễn sống động và khác biệt.

Hoa hậu Thanh Thủy - người đồng hành cùng thương hiệu của dòng Comfort Hương Nước Hoa xuất hiện với vai trò vedette của bộ sưu tập

Người mẫu Dahan Phương Oanh là first face mở màn đúng chất quốc tế

BST Bloom Bling mang tinh thần "Thơm Xinh Cứ Bling", nơi vẻ đẹp của thời trang được thăng hoa nhờ cảm hứng từ mùi hương. Sự xuất hiện của người mẫu quốc tế Dahan Phương Oanh trong vai trò first face, Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy ở vị trí vedette, cùng dàn người mẫu Đỗ Hương Giang, Kim Phương… đã góp phần hoàn thiện một sàn diễn mãn nhãn, khẳng định cách Comfort kể câu chuyện thương hiệu bằng ngôn ngữ nghệ thuật đầy tinh tế.

Bông hoa khổng lồ giữa lòng sài gòn - địa điểm check in hot hit của giới trẻ

Ngay từ những bước chân đầu tiên, biểu tượng đóa hoa khổng lồ cao 10m nở rộ kiêu sa giữa trung tâm sự kiện đã nhanh chóng trở thành điểm check-in thu hút đông đảo bạn trẻ và khách tham quan. Gây ấn tượng với quy mô hoành tráng, bông hoa mở màn cho hành trình trải nghiệm đầy cảm hứng tại Comfort Odyssey of Perfume.

Bông hoa khổng lồ tại sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ tới check in

Hành trình khám phá 3 không gian nghệ thuật tương tác hương

Diễn ra xuyên suốt từ ngày 26.12 đến 28.12.2025, Comfort Odyssey of Perfume đã thu hút đông đảo khách tham quan đến check-in và trải nghiệm, biến Công viên Bến Thành trở thành một điểm hẹn nghệ thuật – mùi hương sôi động trong những ngày cuối năm. Tại đây, người tham dự được dẫn dắt qua hành trình trải nghiệm đa giác quan với nhiều không gian được đầu tư công phu, nơi mỗi bước chân đều mở ra một lát cắt cảm xúc khác nhau của mùi hương Comfort.

Không gian triển lãm 36 nốt hương của Comfort Hương Nước Hoa

Workshop làm nước hoa độc bản - Khu vực thu hút đông đảo người tham gia trải nghiệm

Khu photobooth hoa với camera high angle ấn tượng được đông đảo người tham gia check in

Không gian mái vòm 360 độ visual mapping kết hợp trưng bày bộ sưu tập Comfort x NTK Lý Quí Khánh: Bloom Bling

Từ khu check-in ứng dụng công nghệ mapping ánh sáng kết hợp camera high angle, giúp mỗi người hóa thân thành "đóa hoa rực rỡ" tỏa sáng theo phong cách riêng; đến không gian khám phá thế giới mùi hương cùng các chuyên gia từ Comfort, nơi từng tầng hương, từng nguyên liệu tinh tuyển của Comfort Hương Nước Hoa được hé mở một cách sống động. Hành trình trải nghiệm khép lại trong không gian nghệ thuật mái vòm 360 độ, nơi khách tham quan đắm chìm trong nghệ thuật thị giác và chiêm ngưỡng BST Comfort x NTK Lý Quí Khánh: Bloom Bling, để thời trang, ánh sáng và hương thơm hòa quyện làm một.

Với Comfort Odyssey Of Perfume, Comfort không chỉ mang đến một sự kiện trải nghiệm, mà còn mở ra một hành trình cảm xúc – nơi mùi hương trở thành ngôn ngữ kết nối nghệ thuật, thời trang và cá tính. Một tuyên ngôn rõ ràng cho tinh thần "Thơm Xinh Cứ Bling", để Comfort trở thành dấu hương đặc trưng cho những cá tính không ngại nổi bật, không nép, không tém theo cách của riêng mình.