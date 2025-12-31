Tóc Tiên - Touliver không ổn

Chỉ còn vài tiếng nữa là năm 2025 khép lại, nhiều sao Việt đồng loạt đăng tải những dòng tổng kết về một năm nhiều biến động. Giữa loạt chia sẻ ấy, những dòng tâm sự của Tóc Tiên và Touliver nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh thời gian gần đây, cặp đôi liên tục vướng tin đồn trục trặc hôn nhân.

Trong bài viết nhìn lại năm cũ, Tóc Tiên thẳng thắn cho biết cô vừa trải qua một năm rất biến động, nhiều cung bậc cảm xúc và không ít thử thách. Nữ ca sĩ nhấn mạnh sau tất cả, điều còn lại là lòng biết ơn vì những gì đã đến, đã ở lại và cả những điều đã rời đi. Cách Tóc Tiên lựa chọn từ ngữ mang nhiều suy tư, chiêm nghiệm, khiến người đọc dễ cảm nhận đây là một năm không hề dễ dàng với cô.

Cụ thể, Tóc Tiên chia sẻ: "Vậy là ngày cuối cùng của 2025 đã tới. Để nói về năm nay thì Tiên cảm giác như mình vừa trải qua một kiếp người với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Có những điều mà 36 năm làm người và 22 năm làm nghề mình chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua, vậy mà 2025 cho mình nếm đủ. Đúng thật, không ai học được chữ ngờ nhưng hãy học chữ 'biết ơn' cùng nhau nhé. Điều níu giữ còn lại sau 2025 biến động ắt hẳn là lòng biết ơn. Biết ơn Tixies vì đã bênh vực mình vô điều kiện và ở lại cùng mình".

Tóc Tiên thừa nhận trải qua một năm không êm đềm, nhiều cung bậc cảm xúc (ảnh: FBNV)

Ở chiều ngược lại, Touliver cũng có những chia sẻ cá nhân trong khoảnh khắc sắp chuyển giao năm mới. Nam producer tiết lộ bản thân phải trải qua quá trình điều trị vai vì một cú nghịch dại. Dù không đi sâu vào chi tiết, nhưng việc anh nhắc đến biến cố cá nhân ngay thời điểm cuối năm cũng phần nào cho thấy 2025 không phải là một năm êm ả.

Điểm trùng hợp đáng chú ý là trong các chia sẻ này, cả Tóc Tiên lẫn Touliver đều không nhắc đến đối phương, cũng không đề cập trực tiếp đến tình trạng hôn nhân hiện tại. Sự im lặng đồng loạt ấy nhanh chóng trở thành chi tiết khiến cư dân mạng càng thêm bàn tán, nhất là dạo này cả hai vướng nhiều tin đồn hôn nhân.

Touliver cũng gặp vấn đề về sức khoẻ (ảnh: FBNV)

Thời gian gần đây khán giả lại bắt đầu "soi" thấy vài tín hiệu trục trặc trong hôn nhân của Tóc Tiên - Hoàng Touliver. Tóc Tiên và chồng hiện cũng không còn sống chung trong căn biệt thự bề thế. Một số hình ảnh đời thường của Tóc Tiên cũng cho thấy cô thường đi sự kiện một mình, thậm chí đăng tải những dòng trạng thái mang màu sắc nội tâm hơn thường lệ. Phía Hoàng Touliver cũng không còn xuất hiện trong các hoạt động cá nhân của vợ như trước kia.

Tóc Tiên từng vướng nhiều tranh cãi, thậm chí có lúc khoá MXH trong năm 2025 (ảnh: FBNV)

Touliver cũng trở nên kín tiếng hơn giữa loạt tin đồn (ảnh: FBNV)