Ngày 31/12, tờ Sohu đưa tin cuộc hôn nhân của Đường Yên - La Tấn đang là tâm điểm bàn tán nóng ở Cbiz trong ngày cuối năm 2025. 1 cư dân mạng vừa gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh La Tấn đưa mẹ đi chùa Đại Cô Sơn cầu phúc ở Liêu Ninh (Trung Quốc). Đáng chú ý, nữ diễn viên Nhậm Tố Tịch cũng có mặt tại đây. Cô vui vẻ chào hỏi fan và mẹ con La Tấn. Đường Yên - vợ của tài tử Người Tình Kim Cương - vắng bóng trong chuyến đi.

Khoảnh khắc này ngay lập tức khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Nhiều người thắc mắc tại sao Nhậm Tố Tịch lại trùng hợp xuất hiện ở Đại Cô Sơn, liệu có phải cô và La Tấn đã có hẹn từ trước với nhau. Không ít cư dân mạng nghi vấn hôn nhân của La Tấn và Đường Yên đã toang nhưng chưa công bố. Và Nhậm Tố Tịch chính là người phá nát cuộc hôn nhân của tài tử sinh năm 1981 và Đường Yên. Việc Nhậm Tố Tịch và La Tấn tình cờ đến Đại Cô Sơn đang bị nghi là màn dàn xếp của 2 ngôi sao này để Tố Tịch danh chính ngôn thuận ra mắt mẹ La Tấn. Gần đây, Nhậm Tố Tịch và La Tấn hợp tác trong phim Back To The Origin. Nhậm Tố Tịch đóng vai "vợ màn ảnh" của La Tấn.

"Team qua đường" bắt gặp La Tấn đưa mẹ ruột đi cầu phúc, trùng hợp là "vợ màn ảnh" của anh cũng có mặt tại đây. Ảnh: Weibo.

Cư dân mạng đang xôn xao nghi vấn Nhậm Tố Tịch và La Tấn ngoại tình sau lưng Đường Yên. Ảnh: Weibo.

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn soi ra vào ngày mẹ con La Tấn và Nhậm Tố Tịch đi cầu phúc, Đường Yên đăng liền 3 bài viết trên MXH, nhưng toàn bộ đều là poster nhân vật, hậu trường, ảnh chụp cùng đoàn phim để quảng bá dự án mới. Nội dung bài đăng cũng là những dòng tự động viên mình như "người chuyên tâm cho công việc sẽ thành công" hay "biết ơn vì được gặp gỡ". Cô tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc mẹ chồng và ông xã đi cầu phúc hay ồn ào La Tấn vướng nghi vấn ngoại tình với bạn diễn. Thậm chí, tang lễ của cha chồng mới xong xuôi chưa được 1 tháng, Đường Yên đã mặc trang phục màu đỏ rực vào ngày đóng máy phim. Theo truyền thống ở xứ tỷ dân, việc mặc đồ đỏ là điều tối kỵ với các gia đình vừa có tang sự.

Đường Yên tỏ ra xa cách với La Tấn và mẹ chồng. Netizen cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy hôn nhân của cặp đôi vàng Cbiz đang trục trặc. Ảnh: Weibo.

Trước thông tin rạn nứt vì sự xuất hiện của người thứ 3, Đường Yên và La Tấn chưa lên tiếng phản hồi. Nhậm Tố Tịch cũng không có bất kỳ động thái nào khi bị nghi vấn là tiểu tam chen chân vào hôn nhân của Đường Yên. Trên MXH Weibo, nhiều khán giả hoang mang, lo lắng cho cuộc hôn nhân của cặp sao hàng đầu.

Đây không phải lần đầu La Tấn vướng tin phản bội Đường Yên. Năm 2020, truyền thông Trung Quốc đã chụp được hình ảnh nam diễn viên và nữ trợ lý thân mật quá mức trên phim trường. Trước khi kết hôn với Đường Yên, La Tấn đã bị nghi vấn có mối quan hệ tình ái với trợ lý riêng của mình. Năm 2018, khi La Tấn và Đường Yên đính hôn và dọn về sống chung rầm rộ trên khắp mạng xã hội, đối diện với cánh phóng viên, nữ trợ lý của La Tấn bỗng tỏ thái độ gay gắt, nghi ghen tuông ra mặt khi ám chỉ Đường Yên là người chiêu trò. Khi đó, Đường Yên bày tỏ sự tin tưởng chồng tuyệt đối.

Trước ồn ào xoay quanh mối quan hệ của mình, Đường Yên - La Tấn - Nhậm Tố Tịch vẫn chưa lên tiếng. Ảnh: Weibo, QQ.

La Tấn bị nghi vấn có mối quan hệ mờ ám với trợ lý từ năm 2020. Ảnh: QQ.

Theo tờ 163, những năm qua, Đường Yên và La Tấn lộ rõ dấu hiệu xa cách, sống ở 2 nơi khác biệt khi người Bắc kẻ Nam. Tiểu hoa đán 85 đình đám Cbiz giảm lịch trình đóng phim thấy rõ, chủ yếu ở Thượng Hải (Trung Quốc) chăm con nhỏ. Khi phải đi sự kiện xa nhà, cô gửi con cho nhà ngoại trông hộ. Về phía La Tấn, anh đi quay phim xa nhà quanh năm suốt tháng, không hề thấy về nhà đoàn tụ với vợ con.

Khoảng 1 năm trở lại đây, cặp sao bị phát hiện không còn tương tác, không chúc mừng sinh nhật nhau trên MXH. Thậm chí khi Đường Yên có dự án mới, La Tấn cũng không đăng bài quảng bá hay công khai ủng hộ bà xã. Ngoài ra, vào tháng 7 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ tỷ dân, Đường Yên chia sẻ về tình trạng sống riêng, thậm chí từ "mong được ở bên chồng" chuyển thành "phụ nữ độc lập", nghi ám chỉ việc đã tan vỡ với La Tấn. Chưa lại ở đó, minh tinh còn đích thân bác bỏ tin đồn cô đang mang thai con thứ 2, đồng thời khẳng định không có kế hoạch sinh con nữa.

Điều này khiến dân tình nghi vấn mối quan hệ của cặp sao Cẩm Tú Vị Ương đang gặp trục trặc, khủng hoảng nghiêm trọng. Theo nhiều netizen, nếu Đường Yên - La Tấn ly hôn, 2 chữ "ngôn tình" nên bị xóa sổ khỏi "từ điển" của showbiz Trung Quốc.

La Tấn ở lỳ trên phim trường không chịu về nhà thăm vợ con. Ảnh: Weibo.

La Tấn và Đường Yên là gia đình nghệ sĩ được công chúng đặc biệt yêu mến. Cả hai ít vướng scandal, họ hẹn hò nhiều năm trước khi cưới và là cặp sao ăn ý trên màn ảnh. Họ từng hợp tác trong các bộ phim như Loạn Thế Giai Nhân (2012), Nữ Đặc Công X (2013), Người Tình Kim Cương (2015), Cẩm Tú Vị Ương (2016), Quá Khứ Lai (2018).

2 ngôi sao hàng đầu công khai hẹn hò vào năm 2016 và nhận được sự ủng hộ từ dư luận xứ tỷ dân. La Tấn được xem là người đàn ông chữa lành trái tim cho Đường Yên. Tiểu hoa đán 85 từng bị nam diễn viên Khưu Trạch phản bội, bỏ rơi và bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng đến mức phải nhập viện cấp cứu. Khi đó, La Tấn chính là người chăm sóc, đưa Đường Yên thoát khỏi quãng thời gian khó khăn. Do đó, chuyện tình của Đường Yên - La Tấn được ví như phim ngôn tình ngoài đời thực.

Cặp đôi chính thức về chung nhà sau hôn lễ lãng mạn như cổ tích vào năm 2018, tại cung điện Belvedere ở Vienna (Áo). Sau đó 2 năm, họ hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của người hâm mộ.

