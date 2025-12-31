Cường Đô La tung 70 bức ảnh giữ kín bấy lâu, cách Đàm Thu Trang đối xử với Subeo lộ rõ

Mới đây, Cường Đô La cũng "đu trend" tổng kết lại hành trình đã qua. Không đơn thuần là "recap" năm 2025, nam doanh nhân còn tung 70 bức ảnh gây chú ý trong suốt chặng đường 9 năm đồng hành cùng Đàm Thu Trang. Lướt xem hết album của Cường Đô La vừa đăng tải, nhiều người nhận ra bé Subeo có mặt trong mọi cột mốc quan trọng của anh và người mẫu Đàm Thu Trang. "Mẹ kế" Đàm Thu Trang cũng lộ rõ thái độ với Subeo từ lúc cậu cả nhà giàu còn bé xíu đến khi trưởng thành như hiện tại. Mối quan hệ của Subeo và Đàm Thu Trang trước nay vẫn nghe nhắc đến nhiều, nhưng đến khi nhìn những khoảnh khắc đời thường vừa được chia sẻ này thì công chúng mới thật sự cảm nhận rõ ràng.

Qua những khoảnh khắc đời thường do Cường Đô La chia sẻ, có thể thấy Đàm Thu Trang xuất hiện bên Subeo một cách tự nhiên cùng sinh hoạt, vui chơi, đồng hành trong các dịp gia đình mà không tạo cảm giác gượng gạo. Cô thể hiện sự quan tâm đúng mực, gần gũi nhưng chừng mực, tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho cậu bé. Cách ứng xử nhẹ nhàng, chừng mực của cô giúp Subeo dễ dàng hòa nhập, đồng thời giữ được sự cân bằng giữa tình cảm và tôn trọng. Chính sự kiên nhẫn và khéo léo này khiến mối quan hệ giữa Đàm Thu Trang và Subeo luôn nhận được thiện cảm suốt 1 thập kỷ qua.

Cường Đô La thổ lộ: "2016 và chuẩn bị bước vào 2026. 10 năm cùng những thăng trầm và đủ các cung bậc cảm xúc... yêu em, vợ yêu của anh".

Từ ngày Subeo còn bé xíu, Đàm Thu Trang đã ở bên cạnh và dành những cử chỉ ngọt ngào cho cậu bé (ảnh: FBNV)

Khi gia đình Đàm Thu Trang - Cường Đô La có thêm 2 thành viên mới, Subeo cũng dành tình cảm đặc biệt cho các em (ảnh: FBNV)

Đàm Thu Trang đích thân cắt tóc, chăm sóc chu đáo cho Subeo (ảnh: FBNV)

Khung hình gia đình luôn có mặt Subeo, Đàm Thu Trang và con riêng của chồng tương tác thân thiết (ảnh: FBNV)

Đàm Thu Trang kể lần đầu cả 2 gặp nhau tại một hiệu cafe sau đó Cường Đô La đã chủ động nhắn tin làm quen với cô. Sau 1 tháng hẹn hò, ông xã đã gợi ý cho cô được lái siêu xe, từ đó người đẹp tỏ ra vô cùng hào hứng với tốc độ, cả 2 thường xuyên có những khoảnh khắc vui đùa bên nhau trong những chuyến đi du lịch. Đàm Thu Trang còn tiết lộ chồng là một người đàn ông ngọt ngào và ấm áp, biết quan tâm chia sẻ, hay thích đùa nhây và nói nhiều.

Mối quan hệ giữa Đàm Thu Trang và Cường Đô La nhiều năm qua luôn được công chúng nhắc đến như một hình mẫu hôn nhân êm ấm trong showbiz Việt. Không ồn ào phô trương, cả hai chọn cách đồng hành nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau trong đời sống gia đình. Trên mạng xã hội, Cường Đô La thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, ghi lại hình ảnh Đàm Thu Trang chăm sóc gia đình chu đáo, trong khi nữ người mẫu luôn dành cho chồng sự tin tưởng và hậu thuẫn kín đáo. Cặp đôi lần lượt chào đón 2 nhóc tỳ chào đời vào năm 2020, 2023.

Ngoài sự chăm sóc dành cho Suchin và Sutin, Đàm Thu Trang nhiều lần ghi điểm vì gắn bó thân thiết với bé Subeo. "Cậu cả" hào môn cũng luôn có mặt trong hầu hết các dịp quan trọng của gia đình. Đàm Thu Trang từng chia sẻ không bao giờ can thiệp vào việc chồng dạy con. Dù hết mực yêu thương và chăm sóc cho nhóc tỳ nhưng cựu người mẫu cũng thẳng thắn khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà.