Chốt sổ drama ngày cuối 2025: Lê Dương Bảo Lâm livestream làm rõ vụ ồn ào với Hoà Minzy ở fan meeting

Tại fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm, bên cạnh không khí sôi nổi, sự góp mặt nhiệt tình của nhiều nghệ sĩ thân thiết, một chi tiết bất ngờ lại thu hút sự chú ý của cư dân mạng là ồn ào hiểu lầm giữa Lê Dương Bảo Lâm và Hoà Minzy. Khoảnh khắc nam diễn viên nghẹn ngào xin lỗi đàn em trên sân khấu nhanh chóng được lan truyền, khiến câu chuyện trở thành đề tài bàn tán suốt nhiều ngày.

Hoà Minzy là khách mời tại D-2 và xảy ra hiểu lầm với Lê Dương Bảo Lâm (Ảnh: FBNV)

Trong livestream tối 30/12, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục lên tiếng làm rõ sự việc. Nam diễn viên cho biết fan meeting có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, đồng nghĩa với việc có nhiều ê-kíp khác nhau cùng phối hợp, dễ phát sinh hiểu lầm nếu thông tin không được truyền tải đầy đủ. Theo chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm, trước ngày diễn ra sự kiện, anh đã chủ động nhắn tin trao đổi trực tiếp với các nghệ sĩ, trong đó có Hoà Minzy. Riêng với nữ ca sĩ, cả hai đã nói chuyện trước và thống nhất rằng do Hoà Minzy có công việc riêng nên không thể chốt chính xác khung giờ xuất hiện, sẽ linh động khi đến được thì lên sân khấu.

Tuy nhiên, đến sát ngày diễn ra fan meeting, ê-kíp của Lê Dương Bảo Lâm chưa nắm được thông tin này. Sau đó, phía ê-kíp của anh lại trao đổi với ê-kíp của Hoà Minzy, dẫn đến việc hai bên không hiểu đúng ý nhau. Nam diễn viên cho biết ngay khi nhận ra vấn đề, anh đã chủ động đứng ra giải quyết và xin lỗi ngay lập tức, bởi không muốn câu chuyện đi xa, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các nghệ sĩ cũng như không khí của fan meeting.

Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi mời nghệ sĩ đến rất đông, sẽ có nhiều team làm việc với nghệ sĩ. Tôi sẽ nhắn trao đổi với các nghệ sĩ trước và tôi và Hoà đã trao đổi với nhau rồi. Khi đến ngày diễn ra, ekip sẽ nhắn để nhắc nhở lịch là ngày mai đến giờ đó nhớ đến như thế này thế kia. Nhưng trước đó, Hoà Minzy có nói với tôi có việc, không biết sẽ đến cụ thể vào khung giờ nào nên 2 anh em thống nhất sẽ linh động với nhau, tới giờ nào thì vào giờ đó. Nhưng ekip của tôi chưa nghe được thông tin đó, xong sau đó lại nhắn trao đổi với ekip của Hoà. Trong quá trình 2 bên không hiểu ý nhau dẫn đến tùm lum tùm la, tam sao thất bản nên bị hiểu lầm. Tôi phải giải quyết và xin lỗi liền".

Lê Dương Bảo Lâm nói rõ sự việc với Hoà Minzy trên livestream (Nguồn: @leduongbaolam)

Nam ca sĩ cho biết nguồn cơn chỉ là sự chưa nắm thông tin từ các ekip (ảnh: FBNV)

Việc Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục lên tiếng giải thích trong livestream cuối năm khiến nhiều khán giả phần nào hiểu rõ hơn bản chất sự việc. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng đây là một hiểu lầm nghề nghiệp không hiếm gặp, nhất là ở những sự kiện đông nghệ sĩ, nhiều ê-kíp cùng làm việc.

Về phía Hoà Minzy, tại fan meeting, nữ ca sĩ chia sẻ về sự việc này: "Em là một người không khó tính mà rất dễ với mọi người. Em không bao giờ muốn những người ekip của em hay bất kì ai phải chịu một hình phạt nào như mất việc hay gì đấy, em rất sợ. Lúc anh Lâm nói em rất sợ điều đó xảy ra. Chuyện này em chỉ lo nếu gặp 1 bạn khó tính thật sự, thì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh thôi. Còn em thì hôm nay em vẫn có mặt ở đây, chuẩn bị tiết mục cho anh là anh biết em đã không suy nghĩ hay để ý gì đến tất cả những chuyện đã xảy ra".

Lê Dương Bảo Lâm khóc xin lỗi Hoà Minzy (Nguồn: FBNV)