Cảnh tượng dâm ô kinh hoàng tại nhà nam thần gen Z 1m8 đẹp nức tiếng

Tối 30/12, tờ Yahoo News đưa tin, Trương Việt Hà - nam thần gen Z cực phẩm của làng mẫu Đài Loan (Trung Quốc), vừa bị cảnh sát điều tra với cáo buộc xâm hại tình dục 1 nữ sinh đại học (tạm gọi là A). Theo lời nữ sinh A, Trương Việt Hà đã lừa cô về anh, rồi thực hiện hành vi đồi bại ngay trong lần gặp mặt đầu tiên của 2 người họ.

Trương Việt Hà bị cáo buộc xâm hại tình dục nữ sinh A, gây xôn xao dư luận mới đây. Ảnh Yahoo News

Trương Việt Hà và A quen biết nhau qua Instagram vào tháng 9 năm nay. Sau đó, A đã giới thiệu nam người mẫu họ Trương cho 1 người bạn nhiếp ảnh gia để làm mẫu. Rồi tới ngày 4/10, A và nam người mẫu sinh năm 2000 lần đầu gặp gỡ ngoài đời. A cho biết Trương Việt Hà đã lái xe chở cô đến 1 studio. Ban đầu, nam người mẫu điển trai này tỏ ra hòa đồng và có những biểu hiện hết sức bình thường nên cô không hề nghi ngờ bất cứ điều gì. Sau buổi chụp hình, 2 người họ đi ăn tối cùng nhiếp ảnh gia. Nam người mẫu họ Trương nói rằng quên ví và nữ sinh A đã trả giúp anh 600 Đài tệ (khoảng 504 ngàn đồng) hóa đơn ăn uống và phí đỗ xe.

Sau bữa tối, Trương đề nghị lái xe chở A đến ga tàu điện ngầm. Cô vui vẻ nhận lời lên xe của nam người mẫu và tới lúc này, Trương Việt Hà mới dần “hiện nguyên hình”. Mẫu nam 10X bắt đầu có những động chạm khiếm nhã với nữ sinh A. Chưa dừng lại ở đó, Trương Việt Hà còn nói những lời 18+ mang tính tình dục đầy thô tục, khiến cô sinh viên đại học cảm thấy khó chịu và không biết phải ứng xử ra sao.

Giữa đường, Trương Việt Hà bất ngờ nói rằng cảm thấy mệt và cần nghỉ ngơi rồi đề nghị được ghé qua nhà mình 1 lát trước khi đưa A ra ga tàu điện theo đúng kế hoạch ban đầu. Nữ sinh đại học miễn cưỡng đồng ý do vào thời điểm đó, cô cảm thấy rằng Trương Việt Hà có danh tiếng lại từng xuất hiện trên truyền hình và đóng quảng cáo nên sẽ không có những hành xử lệch chuẩn.

Ai dè sau khi bước vào nhà mình, Trương Việt Hà đã tấn công tình dục nữ sinh A mặc cho cô ra sức chống cự. “Tôi liên tục chống cự nhưng anh ta vẫn thực hiện hành vi đồi bại. Tôi không biết phải làm gì”, nữ sinh A bức xúc kể lại vụ việc.

Trương Việt Hà bị tố dẫn dụ nữ sinh đại học về nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại đáng phẫn nộ. Ảnh: Instagram nhân vật

Nữ sinh đại học cho biết thêm, vụ việc kinh khủng nói trên đã gây ra cho cô nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề, thậm chí khiến cô đánh mất niềm tin vào đàn ông.

Sau khi bị xâm hại tình dục, A đã đi giám định y tế và trình báo vụ việc với cảnh sát. Hiện tại, vụ việc xâm hại tình dục liên quan tới Trương Việt Hà vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Được biết, đây không phải lần đầu Trương Việt Hà trở thành tâm điểm chỉ trích vì dính cáo buộc có hành vi thiếu đứng đắn. Trước đó, nam người mẫu gen Z từng hứng “gạch đá” tơi bời vì được cho là đã quấy rối tình dục MC nổi tiếng Từ Hy Đệ trên 1 show truyền hình.

Trước đó, Trương Việt Hà vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì nghi quấy rối tình dục Từ Hy Đệ trong 1 show. Ảnh: Yahoo News

Trương Việt Hà năm nay mới 25 tuổi, từ lâu đã gây ấn tượng mạnh tại Đài Loan (Trung Quốc) nhờ ngoại hình chuẩn nam thần bước ra từ thế giới ngôn tình cùng chiều cao 1m80. Anh bắt đầu với công việc người mẫu từ thời sinh viên, có giai đoạn chơi trong các giải bóng rổ nghiệp dư và từng làm việc tại 1 hộp đêm nổi tiếng. Nam người mẫu sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram nhờ ngoại hình xuất chúng. Nhưng đến nay, hình ảnh đẹp đẽ của Trương Việt Hà đang dần sụp đổ hoàn toàn sau bê bối tình dục chấn động.

Anh từng được xem là mẫu nam đẹp trai nhất nhì xứ Đài nhưng hình tượng đó đang dần sụp đổ. Ảnh: Instagram nhân vật

Nguồn: Kbizoom