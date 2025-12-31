Vào ngày 31/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tien Viện kiểm sát quận Tây Seoul đã tiến hành khởi tố không giam giữ nam idol Song Mino (WINNER) với cáo buộc vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự. Cùng bị đưa ra xét xử còn có ông A, người phụ trách cơ sở phúc lợi dân cư tại quận Mapo, với cáo buộc biết rõ việc Song Mino lơ là nhiệm vụ nhưng vẫn dung túng.

Nam idol đình đám nhà YG Entertainment thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên phục vụ công ích tại cơ sở phúc lợi dân cư ở quận Mapo, Seoul từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Tuy nhiên Song Mino thường xuyên không đi làm đúng quy định, tự ý rời khỏi nơi làm việc và lơ là việc chấm công mà không có lý do chính đáng. Thông qua dữ liệu CCTV và hồ sơ làm việc, cảnh sát phát hiện các dấu hiệu cho thấy Song Mino rời khỏi nơi làm việc trong giờ làm. Được biết, nam ca sĩ cũng đã thừa nhận phần lớn các hành vi bị cáo buộc.

Song Mino bị khởi tố trong ngày cuối cùng của năm 2025. Ảnh: X

Trong khi đó, ông A - người có có trách nhiệm quản lý và giám sát việc chấm công cũng như thái độ làm việc của nhân viên phục vụ công ích, bị nghi ngờ đã làm ngơ hoặc tiếp tay cho việc Song Mino lơ là nghĩa vụ quân sự. Cơ quan điều tra cho rằng dù Song Mino thực tế không có mặt tại nơi làm việc, anh vẫn được ghi nhận là đã chấm công, làm dấy lên nghi vấn về hành vi gian lận hoặc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý.

Liên quan đến vụ việc, Cục Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc cho biết nếu kết quả điều tra xác nhận Song Mino vi phạm trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, thì ngay cả khi anh đã được giải ngũ, quyết định giải ngũ vẫn có thể bị hủy bỏ và anh sẽ phải thực hiện lại nghĩa vụ trong khoảng thời gian tương ứng với thời gian vi phạm.

Nam idol có nguy cơ phải thực hiện lại nghĩa vụ trong khoảng thời gian tương ứng với thời gian vi phạm. Ảnh: X

Thông tin này là 1 đòn giáng mạnh đối với fan của thành viên WINNER trong ngày cuối cùng của năm 2025. Từ cuối năm 2024, Dispatch đã "bóc phốt" nam idol bỏ bê nghĩa vụ quân sự, ít khi đi làm, được cấp trên bao che và làm giả hồ sơ chấm công. Nhiều đồng đội tại Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo cũng lên tiếng tố cáo hành động của Mino.

Theo Dispatch điều tra, Mino đi du lịch Hawaii 6 ngày 5 đêm từ ngày 30/10/2024. Tuy nhiên khi trở về, nam idol không xuất hiện tại nơi làm việc. Vào những thời điểm khác, nam idol sinh năm 1993 cũng ít khi đi làm, thường chỉ đến ký xác nhận rồi về. Từ tháng 11 đến tháng 12/2024, Dispatch đã 10 lần đến Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo nơi Mino thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng không gặp được nam nghệ sĩ. Khi được hỏi, người quản lý A luôn đưa ra những lý do như Mino nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc nhập viện.

Ảnh: Dispatch

Song Mino ít khi xuất hiện ở chỗ làm, được cấp trên bao che. Ảnh: Dispatch

A cho biết Song Mino nghỉ ốm theo đúng quy định, do xuất hiện các triệu chứng rối loạn lo âu xã hội, hoảng loạn và rối loạn lưỡng cực. Tuy nhiên Dispatch đã tung tiếp bằng chứng "chí mạng" là ảnh Song Mino tiệc tùng ở tỉnh Gangwon vào tháng 8/2023. Trong bữa tiệc này, thành viên WINNER không mặc áo, để tóc dài, thỏa thích uống rượu và hút thuốc, phiêu theo nhạc của DJ. Dispatch cho rằng anh hoàn toàn không có triệu chứng lo âu xã hội hoặc rối loạn hoảng sợ. Song Mino cũng để tóc dài sai quy định quân đội, dành nhiều thời gian cho sở thích cá nhân như tập gym, tham gia nhóm chạy bộ.

Sau khi bị Dispatch phát giác, Song Mino đã phải chịu sự điều tra Cục Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc. Nam idol sinh năm 1993 tạm dừng hoạt động với nhóm, toàn bộ hoạt động của WINNER trong năm 2025 đều diễn ra với đội hình 3 thành viên. Việc Song Mino bị khởi tố tiếp tục là 1 "cú đấm" chí mạng đối với sự nghiệp của anh. Tại Hàn Quốc, trốn tránh hoặc bỏ bê nghĩa vụ quân sự là "trọng tội" không thể tha thứ. Từng có nhiều ngôi sao danh bại thân liệt, thậm chí đi tù vì không thực hiện nghĩa vụ quân sự như Steve Yoo, MC Mong, Ravi (VIXX)...

Nam idol để tóc dài sai quy định quân đội. Ảnh: X

Song Mino nghỉ ốm do xuất hiện các triệu chứng rối loạn lo âu xã hội, hoảng loạn và rối loạn lưỡng cực nhưng lại bị Dispatch "tóm gọn" tiệc tùng tưng bừng. Ảnh: Dispatch

