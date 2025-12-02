Nam diễn viên trốn nghĩa vụ quân sự đối mặt mức án hơn 2 năm tù dù chuẩn bị tổ chức đám cưới

Trần Bách Lâm đã trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng Đài Loan (Trung Quốc) trong suốt thời gian qua sau khi bị phanh phui hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Vụ bê bối không chỉ khiến Trần Bách Lâm sụp đổ hình tượng mà còn làm tan tành kế hoạch tổ chức đám cưới của nam tài tử họ Trần. Theo tờ Yahoo News cho hay, nam diễn viên hạng A dự định làm đám cưới với bạn gái 13 năm Trần Đình Huyên (nhóm nhạc Popu Lady) ở New Zealand trong tháng 12 này. Thế nhưng, mọi dự định của tài tử họ Trần đã tan thành mây khói trong bối cảnh anh đang vướng vào vòng lao lý. Được biết hiện tại, Trần Bách Lâm phải đối mặt với mức án 2 năm 8 tháng tù vì trốn nghĩa vụ quân sự.

Nguồn tin cho biết thêm tài tử Có Lẽ Anh Không Thể Yêu Em vừa thông báo cho người thân, bạn bè và nhà hàng rằng hôn lễ của anh đã bị hoãn lại. Trong khi đó, phía nhà hàng địa phương ở New Zealand hiện đang vô cùng bối rối vì không biết hôn lễ của Trần Bách Lâm sẽ bị hoãn lại đến khi nào. Và tới thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ tai tiếng vẫn chưa cung cấp được thông tin về thời điểm làm đám cưới với bạn gái 13 năm. Trước đó, anh đã cầu hôn thành công Trần Đình Huyên hồi đầu năm nay.

Trần Bách Lâm không thể tổ chức đám cưới với Trần Đình Huyên như kế hoạch ban đầu

Còn nhớ hồi tháng 10 năm nay, Trần Bách Lâm bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Cảnh sát khi ấy tới tận nơi ở của Trần Bách Lâm và bắt giữ, dẫn giải nam diễn viên về đồn lấy lời khai. Tại đồn cảnh sát, tài tử 8X đã thừa nhận hành vi gian dối. Theo điều tra của cơ quan chức năng, Trần Bách Lâm đã dùng tiền và mối quan hệ để né tránh việc nhập ngũ từ năm 2011 với lý do mắc bệnh hen suyễn. Anh được cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 500.000 Đài tệ (430 triệu đồng).

Trần Bách Lâm bị đưa về đồn cảnh sát thẩm vấn hồi tháng 10

Trần Bách Lâm sinh năm 1983, là 1 trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Đài Loan (Trung Quốc). Anh chạm ngõ điện ảnh vào năm 2001 với phim Cánh Cổng Xanh và nhanh chóng được khán giả nhớ tới nhờ ngoại hình nổi bật.

Trong suốt thập niên 2000, Trần Bách Lâm phát triển mạnh ở mảng truyền hình và điện ảnh. Anh cũng mở rộng hoạt động sang Nhật Bản với tác phẩm Waiting in the Dark (2006), trở thành 1 trong số ít nghệ sĩ xứ Đài được biết đến rộng rãi ở thị trường quốc tế vào thời điểm đó.

Cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Trần Bách Lâm đến vào năm 2011 khi tác phẩm Có Lẽ Anh Không Thể Yêu Em mang về cho anh danh hiệu Nam chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Chung. Sau đó, Trần Bách Lâm liên tục gặt hái thành công, đặc biệt với bộ phim Trở Lại Tuổi 20 (2015) - tác phẩm do anh đồng sản xuất.

Trần Bách Lâm nảy sinh tình cảm với Trần Đình Huyên vào năm 2012 khi cả 2 hợp tác trong bộ phim mang tên Biến Thân. Trần Đình Huyên kém bạn trai 7 tuổi, tốt nghiệp Học viện Hàng không. Nhờ gương mặt khả ái, có khí chất minh tinh nên Trần Đình Huyên được lựa chọn vào nhóm nhạc Popu Lady.

Trần Bách Lâm được biết đến trên toàn châu Á nhờ nhiều tác phẩm gây tiếng vang

Trần Bách Lâm - Trần Đình Huyên "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong 1 bộ phim cách đây 13 năm

Nguồn: Yahoo News