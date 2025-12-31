Nhìn lại 10 sự kiện được quan tâm của làng giải trí Hoa ngữ năm 2025

Năm vừa qua, làng giải trí Hoa ngữ trải qua những cú sốc nối tiếp: từ sự ra đi của các gương mặt quen thuộc, những đổ vỡ hôn nhân được công khai, đến sự thoái trào của dòng phim từng thống lĩnh màn ảnh. Tất cả vẽ nên một bức tranh nhiều gam màu xám, nhưng cũng thấp thoáng nỗ lực trở lại và tự làm mới mình của giới nghệ sĩ.

1. Từ Hy Viên qua đời đột ngột ở Nhật

Từ Hy Viên qua đời trong chuyến đi nghỉ đầu năm 2025 cùng gia đình ở Nhật. (Ảnh: Weibo)

Sự ra đi của Từ Hy Viên (Đại S) gây chấn động dư luận châu Á. Từng là biểu tượng của thế hệ phim thần tượng Đài Loan đầu những năm 2000, cô để lại dấu ấn sâu đậm qua Vườn sao băng.

Dù đã rời xa ánh đèn nghệ thuật trong 10 năm, những câu chuyện xoay quanh cô vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt. Từ nguyên nhân cái chết đột ngột của cô, quá trình cử hành tang lễ, người chồng DJ Koo ngày ngày lặng lẽ tưởng niệm bên phần mộ, nỗi đau chưa nguôi của mẹ cô, quá trình hồi phục âm thầm của em gái Từ Hy Đệ... Bên cạnh đó là những diễn biến pháp lý liên quan đến chồng cũ Uông Tiểu Phi với tài sản cùng các khoản nợ của cô. Số phận của hai đứa trẻ sau khi mẹ qua đời, phải chuyển từ Đài Loan (Trung Quốc) sang đại lục sinh sống với gia đình bên nội... Mỗi tin tức về Từ Hy Viên vẫn luôn được cập nhật nhanh chóng. Cô còn trở thành nhân vật được quan tâm nhất ở lĩnh vực giải trí của các báo tiếng Hoa ở châu Á.

2. Bí ẩn về sự ra đi của Vu Mông Lung

Nam diễn viên được mẹ xác nhận mất do tai nạn nhưng nhiều người vẫn cho rằng còn nhiều nguyên nhân phía sau. (Ảnh: Weibo)

Vu Mông Lung là diễn viên quen thuộc với loạt phim cổ trang dành cho khán giả trẻ. Sự nghiệp không quá đột phá về diễn xuất, danh tiếng ở tầm trung bình tuy nhiên, sau khi anh qua đời, cái tên Vu Mông Lung mới được quan tâm nhiều hơn. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về áp lực nghề nghiệp trong ngành công nghiệp giải trí cạnh tranh khốc liệt.

Các thông tin chính thức xác định đây là một tai nạn, song những đồn đoán và giả thuyết lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận không ngừng đặt câu hỏi. Vụ việc này còn kéo theo hệ lụy dây chuyền khi một số nghệ sĩ và đạo diễn bị nêu tên, dù đã lên tiếng phủ nhận.

3. Phim tiên hiệp thất thế: Khi "công thức cũ" không còn hiệu quả

Phim tiên hiệp mất dần sức hút khán giả. (Ảnh: Weibo)

Từng là "con gà đẻ trứng vàng", phim tiên hiệp Hoa ngữ hiện nay đối diện sự quay lưng rõ rệt của khán giả. Kịch bản lặp lại, kỹ xảo phô trương nhưng thiếu chiều sâu nội dung khiến nhiều dự án có kinh phí lớn vẫn thất bại. Sự thất thế này buộc các nhà sản xuất phải nhìn lại khi khán giả đã thay đổi, và thị hiếu không còn dễ chiều như trước. Trong năm qua có một số phim nhận được sự quan tâm như Phàm nhân tu tiên, Bạch nguyệt phạn tinh...

4. Tống Tổ Nhi, Dương Dương quay trở lại

Tống Tổ Nhi trở lại thành công, nhận nhiều dự án mới. (Ảnh: Weibo)

Sau thời gian im ắng, Tống Tổ Nhi và Dương Dương lần lượt tái xuất và nhận được lời khen với vai diễn mới. Cách đây 2 năm, Tống Tổ Nhi từng phải dừng đóng phim vì có thông tin cô đang vướng phải nghi vấn gian lận thuế. Sau một thời gian ở ẩn, năm 2025 cô quay lại với Vô ưu độ, Khom lưng. Đây là hai tác phẩm đã được quay trước khi xảy ra sự cố của nữ diễn viên. Tống Tổ Nhi được nhận xét vẫn giữ phong độ diễn xuất ổn định. Trong đó, phim Khom lưng đã gây tiếng vang lớn cho cô khi kết hợp ăn ý với nam diễn viên Lưu Vũ Ninh.

Dương Dương có phim mới ra mắt sau 2 năm im ắng. (Ảnh: Weibo)

Ngược lại Dương Dương không tìm được bạn diễn ưng ý trong phim Phàm nhân tu tiên. Trong khi bản thân của anh nhận được lời khen với lần trở lại này. Trước đó nam diễn viên đã gặp nhiều lời chỉ trích khi đóng phim Khói lửa nhân gian.

5. Phạm Băng Băng không thể trực tiếp nhận giải Kim Mã

Dù nhận giải Kim Mã danh giá nhưng Phạm Băng Băng không thể trực tiếp xuất hiện. (Ảnh: Weibo)

Việc Phạm Băng Băng được vinh danh "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" nhưng không thể trực tiếp xuất hiện tại lễ trao giải Kim Mã tiếp tục cho thấy thế khó của cô trong ngành giải trí. Vai diễn của cô trong phim Địa mẫu nhận được nhiều sự khen ngợi vì tinh thần xả thân hết lòng cho vai diễn. Tuy nhiên cô không thể xuất hiện và cũng không chia sẻ thông tin trên Weibo. Trang cá nhân của cô từng đăng một dòng chia sẻ niềm vui khi nhận giải nhưng sau đó cũng xóa ngay. Nữ diễn viên phải cập nhật thông tin qua trang của đạo diễn người Malaysia. Dù nỗ lực tái khẳng định năng lực nghệ thuật qua các dự án quốc tế, con đường trở lại sân khấu chính thống của Hoa ngữ với cô vẫn còn nhiều rào cản vô hình.

6. Lộ băng ghi âm nói xấu của đạo diễn Vương Gia Vệ

Đạo diễn Vương Gia Vệ bị ảnh hưởng xấu sau khi đoạn băng ghi âm bị lộ. (Ảnh: Weibo)

Thông tin về băng ghi âm liên quan đến đạo diễn Vương Gia Vệ nhanh chóng lan truyền, tạo ra làn sóng tranh luận. Vị đạo diễn được xem là tượng đài nghệ thuật của điện ảnh Hoa ngữ bị đặt vào tâm điểm chỉ trích. Những đoạn băng ghi âm này do trợ lý cũ của ông tung ra. Người này cho rằng kịch bản gốc ban đầu của phim Phồn hoa là của mình nhưng sau đó Vương Gia Vệ đã cướp công, đưa cho biên kịch Tần Văn. Trong những đoạn đối thoại riêng tư giữa đạo diễn và mọi người, ông tỏ ra xem thường các nữ diễn viên như Kim Tĩnh, Đường Yên...

7. Hàng loạt người nổi tiếng trốn nghĩa vụ quân sự

Trần Bách Lâm phải hoãn cưới vợ vào cuối năm 2025 vì bị phát hiện trốn nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: Weibo)

Tại Đài Loan (Trung Quốc), vụ việc liên quan đến việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự của một số nghệ sĩ đã phơi bày cả một "chuỗi liên đới" đáng báo động. Từ nghi án làm giả hồ sơ y tế đến sự xuất hiện của các đường dây môi giới, bê bối này không chỉ khiến nhiều nghệ sĩ như Tiết Sĩ Lăng, Vương Đại Lục, Tu Kiệt Khải, Trần Bá Lâm, Liêu Vĩnh Kiệt... đối diện nguy cơ pháp lý. Các dự án bị hủy bỏ, hợp đồng quảng cáo bị chấm dứt, hình ảnh công chúng sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Vụ việc được xem là hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm công dân của người nổi tiếng, đồng thời cho thấy cái giá phải trả khi đặc quyền và danh tiếng bị đặt lên trên pháp luật.

8. Triệu Lộ Tư tạo hàng loạt hành động khó hiểu

Nữ diễn viên nổi tiếng gặp rắc rối với công ty quản lý.

Trước khi bất ngờ được "giải cứu" nhờ hợp đồng mới và sự thành công của dự án điện ảnh cuối năm, nữ diễn viên đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Những buổi phát trực tiếp của Triệu Lộ Tư thu hút hàng triệu lượt xem nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi. Từ biểu cảm, phát ngôn đến đời tư đều bị soi xét từng chi tiết. Câu chuyện của cô phản ánh rõ áp lực mà nghệ sĩ trẻ phải đối mặt khi ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân ngày càng mong manh. Cùng với cô, nhiều nghệ sĩ khác như Cúc Tịnh Y, ca sĩ G.E.M .. cũng vướng mắc pháp lý với công ty quản lý cũ.

9. Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy thông báo ly hôn

Cặp đôi đẹp chia tay trong tiếc nuối của người hâm mộ. (Ảnh: Weibo)

Thông tin Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đường ai nấy đi khép lại một chuyện tình từng được ngưỡng mộ. Không ồn ào tranh cãi, cặp đôi chọn cách thông báo ngắn gọn khi kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm. Cặp đôi nên duyên khi đóng chung phim Thần điêu đại hiệp năm 2014. Cả hai đã có cuộc tình lãng mạn, đám cưới xa hoa năm 2016. Sau đó Trần Nghiên Hy sinh con trai, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Trần Hiểu tiếp tục đóng phim xa nhà. Từ năm 2019 đã có thông tin hôn nhân của cặp đôi rạn nứt nhưng họ phủ nhận. Vào thời điểm cuối năm, Trần Nghiên Hy tái xuất thành công với phim Ngắm bắn hồ điệp, trong khi phim mới của Trần Hiểu ra mắt cùng thời điểm không quá nổi bật.

10. F4 tái hợp không trọn vẹn

Sân khấu trình diễn của nhóm F4 và Ngũ Nguyệt Thiên. (Ảnh: Weibo)

Nỗ lực tái hợp F4 gợi lại ký ức đẹp của thế hệ 8X - 9X của nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday) đã thành công trong năm 2025. Tuy nhiên những đêm diễn chính thức của nhóm chỉ có F3 là Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Ngô Kiến Hào. Thành viên còn lại là Chu Hiếu Thiên đã không được chấp nhận xuất hiện vì nhiều lần vi phạm nội quy nhóm. Anh tỏ vẻ bực bội nên đã dùng nhiều cách để gây chú ý, mong các đồng nghiệp sẽ thay đổi ý định. Tuy vậy, F3 đã hợp tác với nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên là Châu Kiệt Luân để thực hiện sản phẩm âm nhạc và các chuyển biểu diễn mới mà không cần có Chu Hiếu Thiên.