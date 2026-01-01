Trong ngày đầu năm 2026 đầy đặc biệt, Chế Nguyễn Quỳnh Châu lần đầu cùng ông xã Phát Nguyễn xuất hiện trong một buổi phỏng vấn chung, lần đầu có chia sẻ hiếm hoi về hành trình yêu, đám cưới cưới và cuộc sống hôn nhân sau khi chính thức về chung nhà.

Cặp đôi mang đến một cuộc trò chuyện gần gũi, đi từ những kỷ niệm đầu tiên khi bắt đầu hẹn hò, chuyện ai là người nắm tay trước, ai hay xin lỗi khi cãi vã, đến quyết định kết hôn, cùng nhau chuẩn bị cho hành trình bố mẹ bỉm. Thông qua những câu chuyện đời thường, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn cho thấy một hình ảnh hôn nhân được xây dựng trên sự tin tưởng, thẳng thắn và đồng hành, đúng với tinh thần mà cả hai đang theo đuổi trong chặng đường mới của cuộc sống.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn tâm sự ngày đầu năm

Chào Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Phát Nguyễn, cách đây 2 tháng cả hai đã có hôn lễ trọn vẹn, nhận được rất nhiều tình yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Tôi xem Quỳnh Châu đăng vlog nói rằng bạn "luỵ" đám cưới của mình, đến hiện tại cả hai có cảm xúc thế nào?

Phát Nguyễn: Phát rất hạnh phúc, vui và biết ơn tất cả mọi người. Có điều này Phát phải thú nhận là bình thường công việc bận rộn nên rất ít khi trực tiếp có mặt tại đám cưới bạn bè. Nên khi đến lượt mình, Phát cũng có lo sợ nhưng cuối cùng mọi người đã dành tình yêu và đến với 2 đứa rất đầy đủ.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Do Châu làm Vlog nên mọi người thấy dường như Châu chuẩn bị nhiều thứ hơn cho đám cưới chứ thật ra hai đứa bận như nhau và chia việc rất rõ. Anh Phát mạnh về kế hoạch, bố cục, hợp đồng các bên nên những lúc đàm phán các bên thì anh sẽ quyết định. Còn Châu lo về tiết mục, band nhạc, MC, hình ảnh, trang phục.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý ở đám cưới tại TP.HCM chính là lúc doanh nhân Ngọc Phát bật chế độ "hướng ngoại" nhảy giữa đám cưới. Quỳnh Châu hình như rất bất ngờ vì chuyện này nằm ngoài kế hoạch nhỉ?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: (Cười) Trời ơi, Châu quen ảnh 5 năm trời nhưng chưa một lần thấy ảnh nhảy. Trong công ty anh có văn hóa vận động đầu tuần và anh là người khởi xướng cho hoạt động đó. Nhưng việc anh nhảy Hip-hop chuyên nghiệp như thế thì Châu không nghĩ tới. Hôm đám cưới ở Đồng Nai anh đã làm rồi và tối đó Châu hỏi: "Anh có tập bao giờ không?", anh nói chỉ biết nhảy lúc còn đi học. Châu đã dặn kỹ: "Anh ơi mình có tuổi rồi, đừng có liều nữa, lỡ có vấn đề gì thì không vui" và anh kêu ah biết rồi. Xong ngày hôm sau, ảnh vui quá ảnh làm một cú chấn động hơn ngày hôm trước nữa!.

Phát Nguyễn: (Cười) Tại mình vui quá, nên tuổi trẻ ùa về. Hồi còn đi học Phát cũng theo bạn bè nhảy chơi cho vui nên cũng có biết đến. Mọi thứ là do ngẫu hứng thôi chứ Phát không lên kế hoạch từ trước. Trong đám cưới, điều khiến Phát bất ngờ nhất là khi đứng trên sân khấu, Châu hứa sẽ không ăn hiếp Phát nữa. Bình thường vấn đề này Châu ít nói ra nhưng hôm đó em mạnh dạn nói và hứa hẹn trước sự chứng kiến của mọi người.

Thông thường các chú rể sẽ có nhiều cảm xúc khi chứng kiến người bạn đời của mình diện váy cưới, anh Phát Nguyễn có như thế không?

Phát Nguyễn: Thật ra Phát cũng đã nhiều lần xem Châu diễn trang phục cưới rồi nên khi nhìn những hình ảnh đó Phát không quá bất ngờ. Với Phát, khoảnh khắc Châu đẹp nhất chính là lúc Châu ở nhà, vừa mới ngủ dậy. Không hiểu sao nhìn hình ảnh đó tôi thấy vô cùng lãng mạn.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Vậy á hả. Lúc đó trong đầu em nghĩ là anh sẽ rất cảm xúc, sẽ giống như slow motion trong phim. Nhưng không có hả? (Cười).

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã nhận lời cầu hôn vào dịp sinh nhật cách đây 1 năm, tại sao khi đó cả hai không chia sẻ niềm vui này mà chờ đợi đến gần đám cưới mới công bố?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Châu là người khá cẩn thận, hay nghĩ "30 chưa phải Tết". Lúc nhận lời cầu hôn, Châu rất bất ngờ và xúc động, nhưng tính Châu thực tế nên sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh trong ngày sinh nhật mình. Châu muốn cho anh Phát một năm "bảo hành, đổi trả", để hai đứa thật sự hiểu xem có ở được với nhau không. Sau khi đã chắc chắn ngày kết hôn, gặp gia đình hai bên rồi thì Châu mới thông báo. Châu muốn chắc chắn để không bao giờ hối hận với quyết định này.

Phát Nguyễn: Tuy nhiên sau khi cầu hôn xong, trong đầu Phát đã bắt đầu lê kế hoạch cho lễ cưới. Hôm trước cầu hôn, hôm sau Phát đã tính chuyện đi đặt nhà hàng cưới vì sợ hết.

Trong sinh nhật đó, bản thân Quỳnh Châu có cảm nhận được điều gì là lạ, đặc biệt trước khi bị "đánh úp" không?

Phát Nguyễn: Khi đó hai đứa quen nhau được 4 năm rồi, trong đầu mình đã xác định muốn lấy người này. Thời gian quen nhau cũng đã chín muồi rồi thì mình tiến tới hôn nhân thôi, chứ kéo dài thêm nữa cũng đâu để làm gì nên Phát quyết định cầu hôn. Châu là người rất thông minh, dễ dàng đoán được mọi tình huống nên Phát phải chọn đúng ngày sinh nhật Châu bớt để ý. Phát cứ âm thầm làm để Châu nghĩ là mình chỉ tổ chức sinh nhật thôi.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Thật ra Châu cũng có chút linh cảm hay là mình được cầu hôn vì thấy anh Phát loay hoay gì đó. Nhưng vì trước đó mình đã hụt vài lần rồi nên không suy nghĩ nhiều. Đến khi anh cầu hôn, như ông Trời cũng “đãi” cho anh, khiến bình phải đồng ý ngay vì khi đó trời sắp mưa. Có một phần Châu không kể trên video là anh Phát làm ở Đà Lạt, Châu ở Sài Gòn. Hôm đó sinh nhật, anh chạy về chở đi Phan Thiết nên Châu chỉ nghĩ mình sẽ đón sinh nhật với bạn bè, gia đình như kế hoạch thôi. Mình không hề biết trước đó 2 hôm anh đã chạy xuống Phan Thiết check địa điểm, lên plan xong mới chạy ngược về Sài Gòn. Anh nói dối là mang xe xuống để kiểm tra khiến Châu không nghi ngờ gì.

Khi gật đầu và đeo nhẫn, bản thân Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã thật sự sẵn sàng “say yes” chưa?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Lúc nghe anh Phát cầu hôn, Châu rất xúc động. Vì trước đó Châu từng suy nghĩ chắc trong kế hoạch tương lai của anh không có mình. Có lần anh kể chuyện sửa nhà. Anh sửa như dành cho một người đang độc thân, anh nói tính sửa để ở khoảng 5 năm nữa. Mình không thấy có không gian cho gia đình hay con cái trong đó. Lúc đó Châu buồn lắm, nghĩ là nếu 5 năm nữa anh dường như vẫn chưa tính chuyện gia đình. Chuyện này mình cũng không thể ép buộc người ta được. Nên khi anh cầu hôn, Châu xúc động vì biết anh đã có kế hoạch rồi mà chưa nói cho mình biết thôi.

Đây có phải là lý do Quỳnh Châu từng hỏi Phát là "Sao khó tính thế mà vẫn thích lấy à?" khi nhận lời cầu hôn không?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Châu hỏi vì trước đây hai đứa từng cãi nhau về vấn đề này. Châu rất thẳng thắn, thấy anh làm chưa đúng là góp ý ngay để anh sửa chữa. Đàn ông nghe góp ý không dễ, lúc đầu anh cũng sốc. Khi anh cầu hôn, Châu hỏi lại để chắc chắn: "Em sẽ vẫn tiếp tục góp ý cho tới cuối đời, anh có sẵn sàng không?" và anh Phát sẵn sàng.

Đến hôm nay, khi ngồi lại đây, lần đầu nhìn về hành trình của mình đã qua, anh chị nghĩ đâu là cột mốc quan trọng nhất mà mình đã đồng hành, vượt qua cùng nhau?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hành trình yêu của tụi mình không dễ dàng. Năm 2021 dịch Covid -19 xảy ra, anh Phát làm khách sạn nên giai đoạn đó cực kỳ khó khăn, anh phải xoay xở để giữ doanh nghiệp. Châu nhìn mà rất thương. Rồi năm 2022, Châu thi Miss Grand Vietnam, rồi biến cố gia đình hai bên có người thân bị bệnh. Châu nghĩ vì cả hai đã bước qua rất nhiều cột mốc, giai đoạn cùng nhau nên nhờ vậy mà bước vào hôn nhân, Châu và Phát rất tự tin là sẽ cùng nhau vượt qua được mọi chuyện.

Khi công khai chuyện tình cảm là quyết định của Chế Nguyễn Quỳnh Châu hay Phát Nguyễn. Bản thân chị Châu là người của công chúng, chị có sợ sẽ có những áp lực vô tình đặt lên đối phương của mình không?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Thật ra việc công khai hay không là do Châu vì anh Phát không dùng mạng xã hội nhiều. Khi Châu quyết định chia sẻ thì anh cũng ủng hộ, thoải mái. Thật ra, Châu cũng đã có sự lo lắng, sợ anh không quen môi trường showbiz rồi bị ảnh hưởng cuộc sống. Vì thế khi chia sẻ câu chuyện của 2 đứa, Châu nghĩ mình phải có trách nhiệm bảo vệ anh. Trộm vía Châu và Phát cũng được mọi người yêu thương, đón nhận tích cực nên đến bây giờ mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Phát Nguyễn: Ở phía Phát, Phát không thấy áp lực, cuộc sống hay thói quen cũng không có gì thay đổi sau khi công khai hẹn hò. Phát nghĩ cứ đơn giản là bên cạnh và đồng hành cùng Châu. Phát thấy hạnh phúc khi các bạn yêu thương Châu và ủng hộ cả hai. Trên công ty Phát có thể là sếp, nhưng khi bên cạnh Châu thì Phát là người hỗ trợ. Mọi người gọi Phát là trợ lý, kêu lấy đồ lấy đạc hay gì đó thì Phát cũng thấy bình thường, miễn sao hỗ trợ được cho vợ mình vui rồi.

Gần đây nhất, anh chị vừa công bố tin vui là được lên chức bố mẹ bỉm. Xin được chia sẻ niềm hạnh phúc này với gia đình nhé!

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Châu thật sự rất vui. Ban đầu, lúc thử que 2 vạch mình chưa có cảm giác rõ lắm, nhưng đến khi nghe tiếng nhịp tim em bé thì thật sự cảm nhận được hành trình làm ba, làm mẹ đã chính thức bắt đầu. Tiếng tim đập tích tắc chưa được mười mấy giây bác sĩ tắt rồi, nhưng Châu nhớ như in. Tối về anh Phát cứ ụp tai vô bụng Châu đòi nghe lại, dù chỉ nghe tiếng "ọc ọc" thôi. Lần đầu tiên mình hiểu được sự nôn nao của ba mẹ ngày xưa khi chờ đợi một em bé là như thế nào.

Phát Nguyễn: Phát cảm xúc vừa hồi hộp, vừa lo nhưng lại rất vui mừng. Phát lo vì tương lai trách nhiệm nhiều hơn, nhưng trách nhiệm nhiều hơn đồng nghĩa niềm hạnh phúc nhiều hơn. Với người đàn ông, có gia đình hạnh phúc là sự thành công rất lớn.

Khi Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Phát Nguyễn công bố thông tin này, gia đình 2 bên đã đón nhận như thế nào?

Phát Nguyễn: (Cười), thật ra ban đầu 2 đứa cũng sợ ba má la nhưng khi nói ra mọi người rất vui mừng.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Lúc tổ chức đám cưới, em bé mới được 7-8 tuần nên may mắn là không bị ảnh hưởng gì nhiều, sức khỏe Châu vẫn ổn. Với nhà ba mẹ Châu thì đây là đứa cháu đầu tiên nên càng trông chờ và hạnh phúc hơn nữa. Thật sự việc có con vào thời điểm này là điều rất may mắn vì hai đứa từng sợ khó có con, do Châu đã trên 30 và anh Phát trên 35 tuổi rồi. Từ sau khi cầu hôn xong là 2 đứa đã nghĩ đến kế hoạch có em bé và em đến hoàn toàn là tự nhiên, bất ngờ như một món quà.

Trước khi kết hôn, Quỳnh Châu từng là người phụ nữ rất độc lập. Việc trở thành vợ, thành mẹ có khiến chị phải học cách "lùi lại" trở thành hậu phương không. Bởi trong showbiz Việt không hiếm những mỹ nhân đã lui về sau để vung vén gia đình?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Châu rất may mắn vì anh Phát và gia đình rất ủng hộ sự nghiệp của Châu. Anh Phát rảnh là còn chở Châu đi sự kiện, phụ Châu nữa nên Châu thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ trước đến nay công việc Châu không bị ảnh hưởng gì hết. Chỉ là cá nhân Châu biết sắp tới có con thì phải chủ động sắp xếp thời gian để xây dựng và vung vén gia đình.

Khi đã là vợ chồng của nhau, sắp tới lại là bố mẹ của những em bé, anh chị có sự thay đổi nào trong việc sắp xếp và phân chia lại tài chính gia đình không?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Phát và Châu có quy tắc là 2 đứa rất rõ ràng, sẵn sàng chia sẻ thẳng thắn với nhau mọi thứ. Vì chúng tôi từng cãi nhau đến mức Châu bỏ Sài Gòn khi đang bàn kế hoạch đám cưới nên từ đó cả hai đứa quyết định không ôm ấp điều gì trong người, có gì khó khăn, ấm ức hay bất kì vấn đề gì cũng phải nói ra. Anh Phát là người biết lắng nghe không phán xét, còn Châu rất thẳng thắn. Ngay sau khi cầu hôn, hôm sau ngồi bàn chuyện đám cưới là Châu đã bàn luôn tới chuyện tiền học, tiền nhà, tiền điện nước... Những thứ mà Châu nghĩ sẽ khiến cuộc sống hôn nhân mất lãng mạn để tìm ra phương án cho hành trình sắp tới.

Đôi khi người phụ nữ sẽ chọn kết hôn với người họ tìm thấy dáng vóc của ba, còn người đàn ông sẽ tìm kiếm một người hao hao tính cách của mẹ khi xây dựng gia đình. Ở Châu và Phát có quan điểm này không?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Với Châu, để đặt ra một tiêu chuẩn rồi đi chọn người phù hợp thì không có. Nhưng may mắn Châu gặp được anh Phát, anh và ba Châu giống nhau ở tính cách thật thà. Có thể họ không lãng mạn, nhưng họ thật, phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông thật thà sẽ rất yên tâm. Phát còn là một người đàn ông cực kì hiền lành và kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn đó thể hiện trong công việc, với gia đình và với Châu. Châu tin sau này anh dạy con cũng sẽ kiên nhẫn như vậy. Đó là điều Châu luôn tự hào về anh.

Phát Nguyễn: Châu là một người vô cùng quyết đoán, đã chọn làm vấn đề gì là làm đến cùng. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy rất hiếm có. Và mẹ Phát cũng là một người kinh doanh, trong bà có sự mạnh mẽ và quyết đoán. Châu cũng có những tính cách hao hao giống mẹ Phát, bà người mà Phát luôn ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn. Châu yêu thương gia đình một cách chân thành.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Thật ra má chồng Châu là một người rất giỏi cả việc bên ngoài xã hội và trong nhà nên Châu không dám nhận mình giống, chỉ được một phần hao hao là vui rồi.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu có nhớ về lần đầu tiên mình về ra mắt gia đình đối phương không?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Thật ra chính lần đó Châu mới biết anh Phát không phải là nhân viên sales của khách sạn. Như Châu từng kể, trước đó anh nhắn tin qua Instagram, Châu tưởng anh là marketing khách sạn liên hệ công việc. Tới khi anh dẫn về ra mắt dịp Noel, ăn cơm với gia đình trên Đà Lạt thì Châu mới biết rõ về gia đình anh ấy.

Sau đám cưới, mọi người trên mạng xã hội gọi chị Châu với một danh xưng mới là "dâu hào môn". Danh xưng này cũng dành cho nhiều mỹ nhân showbiz, vậy khi đối diện với nó chị có áp lực hay suy nghĩ gì không?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Về cơ bản Châu nghĩ mình là người của công chúng, mọi người cho mình danh xưng nào mình cũng đón nhận một cách tích cực. Nhưng quan trọng nhất không phải là hào môn hay không, mà là mình có được một gia đình hạnh phúc hay không. Tới cuối cùng, người phụ nữ nào cũng chỉ mong muốn mình có một gia đình hạnh phúc bên chồng con thôi. Tất cả những yếu tố còn lại nhiều khi không phải là điều quan trọng nhất.

Khi chính thức bước vào gia đình của Ngọc Phát để làm dâu, cuộc sống của Quỳnh Châu có thay đổi gì không?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Châu từng bị "vỡ mộng" mọi người ạ. Trước đó, Châu xem phim nhiều quá, sợ mình ẩu về làm dâu sẽ làm má chồng thất vọng. Nhưng thực tế Châu quá may mắn. Má chồng Châu là một người phụ nữ làm kinh doanh nên rất hiểu cho công việc của con dâu. Châu nhớ hoài tin nhắn má sau khi mình về làm dâu: “Cô phụ việc nấu cơm trưa rồi con xuống ăn", chị chồng nhắn: "Mai em muốn ăn sáng gì chị báo cô nấu". Anh chồng thì nấu đồ ăn để dành trong tủ lạnh cho Châu đi làm về ăn. Châu từng kể những chuyện này cho mẹ ruột nghe và bà trêu: "Ủa vậy là con làm dâu dữ chưa?". Châu thấy rất hạnh phúc vì được gia đình anh Phát coi như con ruột. Ở nhà Châu là chị cả, qua đây là út nên được cưng chiều, cảm giác được làm em trở lại.

Sắp tới, anh chị có muốn đối phương thay đổi điều gì không?

Phát Nguyễn: Phát nghĩ Châu vẫn cứ như thế thôi, Châu giữ lời hứa không ăn hiếp Phát là được (Cười). Ở với nhau suốt 4-5 năm qua, mọi thứ đã rất hợp rồi nên chỉ cần cả hai sắp tới sẽ sắp xếp thời gian cho gia đình nhiều hơn thôi.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Châu cũng nghĩ anh Phát không cần thay đổi gì hết. Cả hai không hoàn hảo nhưng đang rất hài lòng và chấp nhận cả những điều chưa tốt của nhau. Châu cũng chỉ mong anh có thời gian ngủ nhiều hơn xíu, thấy anh bận quá rất thương.

Anh chị tưởng tượng mình sẽ là ông bố bà mẹ như thế nào trong tương lai?

Phát Nguyễn: Hai đứa có chia vai, Châu sẽ là vai mềm mỏng, còn Phát sẽ rất nghiêm khắc dạy con.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Nhưng Châu nói lỡ anh nghiêm quá con ghét anh, không ở cạnh anh nữa thì sao? (Cười). Thật ra lần đầu Châu và Phát đều là làm ba mẹ cũng chưa biết phương án nào tốt nhất. Nhưng Châu là Cự Giải, rất thương gia đình. Châu hứa sẽ luôn dành thời gian cho con, không để con thiếu thốn sự quan tâm vì ba mẹ bận rộn.

Cảm ơn cuộc trò chuyện của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Phát Nguyễn. Chúc anh chị 1 năm mới thành công, rực rỡ!