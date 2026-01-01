Trâm Anh mang thai lần 3, zoom cận biểu cảm của JustaTee và 2 nhóc tỳ khiến MXH bùng nổ

Trong khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới, showbiz Việt bất ngờ đón nhận một tin vui ngọt ngào từ gia đình JustaTee. Tối 31/12, JustaTee bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ ngắn gọn tổng kết 2025 trong một ảnh, và nội dung bức ảnh chính là khoảnh khắc Trâm Anh với bụng to vượt mặt.

Tin vui được công bố đúng đêm giao thừa khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, nhất là khi thời gian qua vợ chồng JustaTee gần như giữ kín hoàn toàn thông tin này. Trâm Anh vốn đã khá kín tiếng, nhưng thời gian gần đây lại càng ít lộ diện. Tháng 10 vừa qua, bà xã JustaTee chỉ đăng ảnh đi chơi cùng các con, khéo léo che dáng, chỉ để lộ gương mặt, khiến cư dân mạng khó đoán được việc cô đang mang thai lần nữa.

Dưới bài đăng, đông đảo bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc đến gia đình JustaTee - Trâm Anh. Kèm theo đó, netizen phân tích kỹ biểu cảm của từng thành viên trong nhà và không khỏi bật cười. Trong khi JustaTee ngồi trên sofa với vẻ mặt có phần thờ thẫn, bên cạnh là cậu con trai cười tít mắt, thì nhóc tỳ Cici trong giao diện tóc tai rối tung. Bức ảnh vừa hài hước vừa ấm áp nhận về gần 50 nghìn lượt tương tác chỉ sau 1 giờ đăng tải.

Gia đình JustaTee - Trâm Anh tổng kết năm 2025 bằng một tin vui. Ảnh: NVCC

Trước khi về chung một nhà với JustaTee thì Trâm Anh được biết tới là hot girl Hà Thành nổi tiếng trên mạng xã hội. Trâm Anh là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng. Cô được chú ý sau loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng năm học 2012 - 2013. Thời điểm đó, JustaTee đang gây sốt với bản hit Forever Alone. Cả hai có cơ duyên gặp nhau tại một sự kiện và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Sau 5 năm hẹn hò, JustaTee và Trâm Anh tổ chức đám cưới vào năm 2018, và đến nay cả hai đã có 7 năm vợ chồng. Mối tình đẹp của cả hai khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và thú vị bên 2 nhóc tỳ đáng yêu.

Bà xã JustaTee gây chú ý vì nhan sắc ngọt ngào trong ngày cưới. Ảnh: NVCC

Từ hình ảnh hot girl học đường một thời, Trâm Anh của hiện tại được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng cái tên hot mom. Trên mạng xã hội, bà xã JustaTee thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên chồng và các con. Dù không hoạt động showbiz, Trâm Anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung theo thời gian cùng lối sống gia đình nhẹ nhàng, tích cực.

Điều khiến nhiều bà mẹ trẻ đồng cảm với Trâm Anh còn nằm ở cách cô nuôi dạy con. Không chọn phương pháp áp đặt hay kiểm soát, cô ưu tiên việc lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của các bé. Hai nhóc tỳ nhà JustaTee – Trâm Anh luôn được cộng đồng mạng khen ngợi bởi sự lanh lợi, đáng yêu và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.