Sao Việt làm gì tối 31/12/2025?

Hôm nay, 31/12 - ngày cuối cùng của năm 2025, không khí khắp nơi như được bật chế độ rộn ràng hết cỡ. Từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư, lễ hội cuối năm, countdown, sân khấu âm nhạc nối tiếp nhau, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị cho khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới. Mạng xã hội cũng sôi động không kém khi timeline ngập tràn hình ảnh tổng kết một năm, lời chúc giao thừa và những khoảnh khắc đời thường rất riêng.

Trong không khí tưng bừng ấy, dàn sao Vbiz cũng mỗi người một cách đón năm mới. Có nghệ sĩ chọn hòa mình vào tiệc tùng, sự kiện âm nhạc náo nhiệt, có người lại khép lại năm cũ bằng bữa tối ấm cúng bên gia đình, người yêu. Đặc biệt, không ít gương mặt quen thuộc còn khiến dân mạng được phen "ăn no cẩu lương" với những chia sẻ ngọt ngào của những cặp đôi đình đám đúng thời khắc cuối năm.

Trường Giang đăng ảnh ngọt ngào bên Nhã Phương đính kèm chia sẻ xúc động: "Nhưng điều kỳ diệu nhất với Phương và Giang lúc này chính là thiên thần nhỏ thứ ba sắp chào đời vào giữa tháng 1. Những ngày này, cả nhà như đang sống trong một bầu không khí hạnh phúc lặng lẽ mà ngập tràn. Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ - nó nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, trong cái nắm tay thật chặt của người bạn đời, và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương".

Hương Giang đón sinh nhật ở nước ngoài và cùng người yêu Phú Cường đón năm mới tại đây

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu kỷ niệm 6 năm bên nhau. Cả hai công khai tình cảm cũng ngay trong giao thừa, thế nên khoảnh khắc trong tối nay cũng trở nên đặc biệt của cặp đôi. Trong ảnh, cả hai nắm tay, tựa đầu sát rạt ngọt ngào khiến netizen ghen tị đỏ mặt

Trước thời khắc chuyển giao năm 2026, Trấn Thành đăng loạt ảnh hậu trường thực hiện bộ phim Tết, kèm chia sẻ: "Chúng ta hãy cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp của mình trong 1 năm qua nhé! Và bắt đầu những điều mới cũng thật đẹp! Happy New Year tất cả khán giả yêu thương của Xìn"

Minh Triệu - Võ Hoàng Yến - NTK Đỗ Long cùng hội bạn tổng kết năm bằng "bánh kém thành tựu"

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu điểm lại sự kiện năm qua với nhiều niềm vui, từ việc đám cưới cho đến chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới