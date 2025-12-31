Sao Việt làm gì tối 31/12/2025?

Hôm nay, 31/12 - ngày cuối cùng của năm 2025, không khí khắp nơi như được bật chế độ rộn ràng hết cỡ. Từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư, lễ hội cuối năm, countdown, sân khấu âm nhạc nối tiếp nhau, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị cho khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới. Mạng xã hội cũng sôi động không kém khi timeline ngập tràn hình ảnh tổng kết một năm, lời chúc giao thừa và những khoảnh khắc đời thường rất riêng.
Trong không khí tưng bừng ấy, dàn sao Vbiz cũng mỗi người một cách đón năm mới. Có nghệ sĩ chọn hòa mình vào tiệc tùng, sự kiện âm nhạc náo nhiệt, có người lại khép lại năm cũ bằng bữa tối ấm cúng bên gia đình, người yêu. Đặc biệt, không ít gương mặt quen thuộc còn khiến dân mạng được phen "ăn no cẩu lương" với những chia sẻ ngọt ngào của những cặp đôi đình đám đúng thời khắc cuối năm.