Mỹ nhân Vườn Sao Băng "tụt dốc không phanh"

Trong những ngày cuối năm, nữ diễn viên Lee Si Young đã phải đưa ra lời xin lỗi công khai liên quan đến cáo buộc ồn ào tại khu cắm tại. Vụ việc bắt đầu sau khi nhiều người chỉ trích nhóm của Lee Si Young gây ồn quá mức ở khu cắm trại thung lũng Jungwon, Yangpyeong. Nhóm của mỹ nhân Vườn Sao Băng bật nhạc ồn ào, la hét và dùng micro sau 23h đêm - khung giờ quy định giữ trật tự. Những người này đăng kèm video bằng chứng và nói: "Nó giống một buổi hội thảo của công ty hoặc khóa đào tạo quản lý hơn là một khu cắm trại".

Thông qua story Instagram, nữ diễn viên sinh năm 1982 viết: "Tôi thành thật xin lỗi bất cứ ai cảm thấy không thoải mái tại khu cắm trại". Lee Si Young giải thích rằng nhân viên khu cắm trại nói nhóm của cô là nhóm duy nhất đặt chỗ ngày hôm đó. Chính vì vậy, họ đã gây ồn vì nghĩ không có ai khác ở đó. Nhưng hóa ra, đã có 1 nhóm khác cũng đến vào buổi tối. Lee Si Young giải thích rằng cô cũng không tham gia cắm trại từ đầu, mà chỉ đến vào lúc tối muộn vì chăm con nên không nắm rõ tình hình.

Lee Si Young lên tiếng xin lỗi vì bị tố cáo làm ồn ào tại khu cắm trại. Ảnh: Sports Kyunghang

Tuy nhiên điều này không thể xoa dịu được công chúng. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên lời giải thích này không thể xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng. Họ cho rằng nữ diễn viên đang cố bào chưa hơn là xin lỗi chân thành. Việc Lee Si Young xóa các bình luận tiêu cực, xin lỗi qua chế độ story tự biến mất sau 24 tiếng càng khiến netizen thêm bức xúc. Họ chỉ trích: “Nghe giống lời giải thích hơn là lời xin lỗi”, “Cô ta lại nói là không biết”, “Lời xin lỗi sau 24 giờ cũng biến mất thôi”, "Cô ấy đang xóa bỏ những lời chỉ trích và chỉ để lại những bình luận ủng hộ"...

2025 có thể được coi là năm sóng gió với Lee Si Young. Từ nữ diễn viên được yêu mến, Lee Si Young bất ngờ gây tranh cãi khi tự ý chuyển phôi đông lạnh với người chồng cũ để sinh con thứ 2. Chồng cũ của cô hoàn toàn không đồng ý nhưng nữ diễn viên vẫn tự ý thực hiện. Sau đó, cô gây ra hàng loạt ồn ào ứng xử như uống rượu, tiệc tùng, tập thể thao nặng, dầm mưa, lái xe phân khối lớn khi mang thai. Tiếp đến, Lee Si Young lại phải xin lỗi vì tự ý ghi hình khách ở nhà hàng nước ngoài, chụp ảnh con gái mới sinh như vật trang trí Giáng sinh. Cùng với ồn ào mới nhất, cái tên Lee Si Young ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Lee Si Young sụt giảm danh tiếng, liên tục gây ồn ào và phải xin lỗi trong năm 2025. Ảnh: X

Lee Si Young sinh năm 1982, chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2008 qua tác phẩm Urban Legends Deja Vu. Tới năm 2009, tên tuổi nữ diễn viên bỗng vụt sáng nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn Sao Băng. Sau đó, các nhà sản xuất đẩy cô lên hàng vai chính ở loạt phim như Poseidon, Wild Romance, Golden Cross… và được hợp tác cùng nhiều nam thần đình đám như Lee Dong Wook, Choi Siwon... Những năm gần đây, cô tiếp tục gây tiếng vang qua loạt tác phẩm như Sweet Home, Grid...

Về đời tư, Lee Si Young và đại gia Cho Seung Hyun công khai hẹn hò vào vào 9/2016. 1 năm sau, họ tổ chức đám cưới linh đình. Sau đó vài tháng, cả 2 hạnh phúc chào đón quý tử đầu lòng. Sau 8 năm chung sống, họ quyết định ly hôn vào giữa tháng 3/2025. Theo KoreaBoo, Cho Seung Hyun là thương gia giàu có, hơn Lee Si Young 9 tuổi. Ngoài làm chủ nhà hàng, vị đại gia này còn có vị trí quan trọng trong mảng golf Hàn Quốc với tư cách đại diện của Iliac Golf Korea và quen thân với giới nghệ sĩ, trong đó có Heechul (Super Junior).

Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á sau bộ phim Vườn Sao Băng hồi năm 2009. Ảnh: Pinterest

Lee Si Young ly hôn chồng đại gia hơn 9 tuổi sau gần 1 thập kỷ chung sống. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom