Hot nhất đêm countdown: Anh sếp và nàng thơ gen Z khóa môi đắm đuối chiếm sóng cả cõi mạng

31/12 là ngày cuối cùng của năm 2025. Tại Trung Quốc, không khí chào đón năm 2026 cũng cực nóng với hàng loạt chương trình đại nhạc hội countdown, quy tụ dàn sao nổi tiếng nhất showbiz xứ tỷ dân. Đặc biệt công chúng đổ dồn sự chú ý về đài Hồ Nam khi cặp vợ chồng nghệ sĩ hot nhất hiện tại Từ Nghệ Dương - Hoàng Tử Thao cùng kết hợp biểu diễn.

Không chỉ song ca đầy tình cảm, "anh sếp Cbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 còn biến sân khấu thành 1 khung cảnh lãng mạn hệt như đám cưới diễn vào tháng 10/2025 vừa qua của họ. Trên sân khấu, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã khóa môi nồng nàn dưới lớp khăn voan tạo nên 1 hình ảnh tuyệt đẹp, khiến khán giả bùng nổ, đồng nghiệp kinh ngạc bất ngờ. Màn "phát cẩu lương" kết tiết mục ngọt lịm, táo bạo của chủ tịch showbiz và cô vợ nhỏ lập tức chiếm sóng cả MXH Weibo, leo thẳng lên top 1 hot search với từ khóa "Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương hôn rồi".

Tiết mục song ca của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương tại đại nhạc hội chào năm mới 2026 tại đài Hồ Nam (Nguồn: Weibo)

Anh sếp và nàng thơ gen Z khóa môi đắm đuối trên sân khấu. Ảnh: Weibo

Các đồng nghiệp đều kinh ngạc, bất ngờ khi chứng kiến khoảnh khắc táo bạo của Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao. Ảnh: Sina, Weibo.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương là cặp đôi hot nhất năm 2025 của showbiz Trung Quốc. Ngày 16/10/2025, cặp sao đã tổ chức đám cưới cổ tích hoàng tráng. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. 1 số phóng viên cho biết em bé có gương mặt giống hệt Hoàng Tử Thao và "thừa hoàn hảo gen visual nổi bật của bố mẹ".

Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch. Tuy nhiên, phải ngày 14/7/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương chính thức công khai mối quan hệ sau khi bị lộ "1001 hint" hẹn hò. Cuối năm 2024, họ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng.

Anh sếp" và nàng thơ gen Z là cặp đôi hot nhất năm 2025 nên "nhất cử nhất động" của họ được khán giả đặc biệt quan tâm. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo