Chương trình Case Chief của đài JTBC số mới nhất đã tiết lộ 1 nữ ca sĩ nhạc trot nổi tiếng đang vướng vào vụ kiện ngoại tình. Chương trình cũng công bố đoạn CCTV cho thấy nữ ca sĩ có những hành động thân mật với 1 người đàn ông trong thang máy. Theo đó, lời tố cáo đến từ "một bà nội trợ đã sống khép kín 20 năm và vô cùng sốc khi phát hiện chồng mình ngoại tình".

Người vợ trong vụ kiện uất ức kể lại: "Họ nói họ chỉ là bạn bè, và khi tôi bảo cô ta hãy ngừng liên lạc với chồng tôi, nếu không tôi sẽ kiện thông qua công ty quản lý của cô ta thì phát hiện ra họ thực sự đang sống chung. Khi 2 người ở bên nhau, họ ôm hôn và có những cử chỉ thân mật. Trước khi gửi thông báo pháp lý chính thức, tôi đã cho cô ta một cơ hội cuối cùng. Tôi nói với cô ta 'Làm ơn trả chồng lại cho tôi', nhưng cô ta trả lời 'Tôi có giữ chồng cô đâu mà cô đòi' và bảo tôi đừng liên lạc nữa”. Tuy nhiên sau khi người vợ đâm đơn kiện, nữ ca sĩ này đã vội vàng liên lạc lại.

Nữ ca sĩ ngoại tình trong thang máy, còn trả treo với "chính thất". Ảnh: Koreaboo

Chương trình Case Chief cho biết nữ ca sĩ này đã thoát khỏi cảnh vô danh nhờ lọt top 10 show sống còn nhạc trot năm 2019 và hiện đang tham gia chương trình khác trên kênh truyền hình cáp. Khi JTBC liên lạc với nữ ca sĩ, người này nói: "Tôi không biết nói gì, nhưng tôi cũng là nạn nhân. Nếu tôi là một cá nhân bình thường thì chuyện này không thành vấn đề. Tôi rất xin lỗi. Tôi đã mất tất cả. Kế sinh nhai của tôi không thể bị cắt đứt. Tôi phải chu cấp cho bố mẹ”.

Nữ ca sĩ cố giải thích rằng cô bắt đầu hẹn hò với niềm tin rằng đối phương đã ly hôn. Người đàn ông nói rằng sẽ kết hôn với cô sau khi thủ tục ly hôn vợ cũ hoàn tất. Khi biết rằng việc ly hôn thực chất không phải là sự đồng thuận của cả 2 bên, cô đã chấm dứt mối quan hệ.

Nữ ca sĩ giải thích rằng cô tưởng người đàn ông đã ly hôn. Ảnh: Koreaboo

Sau khi chương trình lên sóng, netizen đã ráo riết tìm kiếm danh tính nữ ca sĩ và phát hiện nhiều điểm trùng hợp với Sook Haeng. Trang phục của nữ ca sĩ trong chương trình từng được Sook Haeng chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Cô cũng lọt top 10 chương trình nhạc trot năm 2019 và trở nên nổi tiếng. Hiện tại, Sook Haeng đang tham gia chương trình King of Singers 3 của đài cáp MBN - dữ liệu trùng khớp với nữ ca sĩ ngoại tình trong câu chuyện.

Nữ ca sĩ ngoại tình trong câu chuyện được cho là Sook Haeng. Ảnh: Xports News

Đến ngày 30/12, Sook Haeng đã đăng tải thư tay xin lỗi trên mạng xã hội: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng do những vấn đề cá nhân gần đây của tôi". Nữ ca sĩ rút khỏi mọi chương trình đang tham gia để tránh gây thêm thiệt hại. Sook Haeng gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp và đội ngũ sản xuất, hứa sẽ suy ngẫm kỹ lưỡng về lỗi lầm và trở thành người có trách nhiệm hơn.

Về cáo buộc ngoại tình, Sook Haeng nói: "Tôi sẽ tiết lộ tất cả sự thật thông qua các thủ tục pháp lý trong tương lai. Tôi yêu cầu các bên hạn chế đưa tin quá mức và không cần thiết, vì việc lan truyền bừa bãi những thông tin chưa được xác nhận có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho tôi, gia đình tôi và các chương trình mà tôi đã tham gia". Hiện tại, vụ việc vẫn đang là tâm điểm xứ Hàn, đứng đầu cổng thông tin Naver trong ngày 30/12.

Sook Haeng viết tâm thư xin lỗi, thông báo rút khỏi các chương trình đang tham gia. Ảnh: Xports News

