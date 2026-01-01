Á hậu giàu nhất showbiz được bạn trai doanh nhân ngành tài chính cầu hôn, trao nhẫn kim cương khủng

Sáng 1/1, tờ On đưa tin showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đón tin vui khi Bàng Trác Hân - Á hậu Hong Kong 2015 - thông báo đã đính hôn với bạn trai yêu 6 năm. Cô cho biết đã được bạn trai quỳ gối cầu hôn giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn khi cả hai cùng đi du lịch nước ngoài vào cuối năm 2025. Trên trang cá nhân, Bàng Trác Hân chụp cận cảnh chiếc nhẫn kim cương đính ước to vật vã, sáng choang của mình, khiến netizen không khỏi trầm trồ và lóa mắt.

"Đón Giáng sinh và kết thúc năm 2025 theo cách quá đặc biệt", Bàng Trác Hân hạnh phúc chia sẻ về tin vui được cầu hôn của mình trên trang cá nhân. Dưới phần bình luận, khán giả và rất nhiều bạn bè trong giới như người đẹp Mạch Minh Thi, Trương Danh Nhã, Dương Lạc Đình… đã gửi lời chúc mừng đến Á hậu Hong Kong.

Bàng Trác Hân chốt sổ năm 2025 bằng việc đính hôn với bạn trai. Ảnh: HK01.

Hôn phu của Bàng Trác Hân tên Patrick, là doanh nhân trong ngành tài chính, có xuất thân giàu có. Trước khi đính ước với Patrick, Bàng Trác Hân từng có cuộc tình kéo dài 6 năm với Tôn Trí Uy - cháu trai trưởng và cũng là người thừa kế của 1 "ông trùm đồng hồ" xứ Hương Cảng. Tuy nhiên, cặp đôi bất ngờ chia tay vào năm 2019.

Sau khi hết nhiệm kỳ Á hậu Hong Kong, Bàng Trác Hân không ký hợp đồng với đài TVB. Cô hoạt động với tư cách nghệ sĩ tự do, đồng thời rẽ hướng sang làm KOL. Theo tờ On, Bàng Trác Hân là tiểu thư thứ thiệt của showbiz xứ Hương Cảng. Cha cô là giám đốc điều hành Công ty Quản lý Quỹ Đông Kỵ, sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu HKD (339 tỷ đồng). Năm 2018, dưới sự hỗ trợ của gia đình, Bàng Trác Hân từng chi 12 triệu HKD (40 tỷ) để mua căn hộ siêu sang tại Causeway Bay. Cô được mệnh danh là Á hậu giàu nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Bàng Trác Hân và bạn trai doanh nhân yêu nhau đã 6 năm. Ảnh: HK01.

Á hậu Hong Kong có xuất thân giàu có, gia thế. Ảnh: HK01.

Nguồn: On, HK01