HOZO City Tết Fest 2025 - sự kiện kết hợp giữa Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM và Lễ hội City Tết Fest, đã khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên bờ sông Sài Gòn (Thủ Thiêm), TPHCM. Điểm nhấn của 5 ngày lễ hội chính là chuỗi ba đêm nhạc Super Fest, thu hút hàng chục nghìn khán giả diễn ra vào 3 đêm 27,28 và 31/12. Không chỉ là đại nhạc hội cuối năm, HOZO City Tết Fest 2025 cho thấy tham vọng xây dựng một không gian lễ hội đa tầng, nơi âm nhạc, văn hóa và trải nghiệm đô thị giao thoa trong cùng một nhịp chảy.

HIEUTHUHAI trẻ trung, chuyên nghiệp

Đêm mở màn 27/12 với chủ đề “Maze-ing Việt Nam” đặt nền tảng cảm xúc cho toàn bộ lễ hội khi tôn vinh sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và đương đại. Sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ như Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh và nhóm sản xuất DTAP.

Hoàng Thuỳ Linh khoe visual đỉnh cao

Trong đó, tiết mục Made in Vietnam do Phương Mỹ Chi kết hợp cùng DTAP trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang tinh thần tự hào dân tộc rõ nét nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Ở chiều ngược lại, những bản hit giàu năng lượng của Hoàng Thùy Linh như See Tình hay HIEUTHUHAI với Không Thể Say nhanh chóng biến không gian lễ hội thành một bữa tiệc đường phố trẻ trung. Trong khi đó, màn kết hợp của Mỹ Anh, Thanh Thụy và Antransax trong Real Love mang đến màu sắc quốc tế, tinh tế đúng tinh thần HOZO.

Phương Mỹ Chi ngày càng toả sáng

Sang đêm 28/12, trọng tâm được đặt vào các nghệ sĩ trẻ và dàn ban nhạc quốc tế. SOOBIN trở thành tâm điểm khi được ví như người “tiếp khách quốc tế” của sân khấu HOZO. Set diễn đa thể loại, linh hoạt từ RnB đến Pop, cho thấy bản lĩnh trình diễn toàn năng của SOOBIN trên sân khấu tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tạo cầu nối tự nhiên giữa khán giả Việt Nam và dòng chảy âm nhạc toàn cầu. Các tiết mục đến từ nghệ sĩ quốc tế tiếp tục mở rộng không gian thưởng thức, củng cố bản sắc đa văn hóa vốn là DNA của HOZO qua nhiều năm tổ chức.

SOOBIN là tâm điểm D-2

Đỉnh cao cảm xúc được đẩy lên trong đêm 31/12 - “Countdown Night - City-Maze-Ing”, nơi quy tụ những tên tuổi hàng đầu Vpop như Mỹ Tâm, Đức Phúc, Vũ Cát Tường, Suboi, Hoàng Dũng, RHYDER, Pháp Kiều,... hội tụ.

Đức Phúc hết hoá Phù Đổng Thiên Vương thì lại đến thần Cupid

Màn cầu hôn hot nhất đêm qua

Đức Phúc mang đến khoảnh khắc giàu cảm xúc khi chứng kiến màn cầu hôn ngay trên sân khấu và dành tặng cặp đôi chiếc nhẫn cưới trị giá 102 triệu đồng sau phần trình diễn Ánh nắng của anh. Nam ca sĩ chơi lớn, tái hiện sân khấu 3 tầng - Phù Đổng Thiên Vương từng làm mưa làm gió Intervision 2025 và mang về giải Quán quân ngay tại sân khấu Thủ Thiêm.

Suboi

Hoàng Dũng

RHYDER

Pháp Kiều

Ở mảng màu đối lập, Suboi mang đến làn gió Rap/Hip-hop mạnh mẽ, tươi mới. RHYDER bung xoã hết nấc với album TRAP đa thể loại, vừa hát vừa rap cực nhiệt. Pháp Kiều gây bất ngờ với màn múa cột trên giày cao gót, cho thấy sự cởi mở về hình thức biểu diễn tại một đại nhạc hội ngoài trời quy mô lớn.

Không khí lễ hội được đẩy lên đỉnh điểm trong những phút cuối cùng của đêm countdown. Trên sân khấu, toàn bộ nghệ sĩ cùng xuất hiện, hòa chung nhịp đếm ngược với hàng vạn khán giả bên dưới, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa âm nhạc và cảm xúc. Khi những con số cuối cùng vang lên, bầu trời Thủ Thiêm bừng sáng trong màn pháo hoa rực rỡ, chính thức khép lại hành trình năm ngày lễ hội bằng một hình ảnh trọn vẹn.

HOZO City Tết Fest kết màn trọn vẹn với ngôi sao số 1 Mỹ Tâm

Mỹ Tâm bung xoã hết nấc

Giữa cao trào ấy, Mỹ Tâm tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi khuấy động sân khấu đến những giây phút cuối cùng, hòa giọng cùng biển người trong khoảnh khắc chuyển giao sang năm 2026. Hình ảnh nữ ca sĩ số 1 Vpop đứng giữa sân khấu lớn, phía trên là pháo hoa rực sáng, phía dưới là hàng vạn khán giả cùng hát và đếm ngược, trở thành điểm kết bùng nổ cho HOZO City Tết Fest 2025.

Bên cạnh âm nhạc, các khu trải nghiệm như chợ Tết Maze-zô, A-Maze Street hay Immersive House góp phần hoàn thiện mô hình “lễ hội trong lễ hội”, nơi khán giả không chỉ đến nghe nhạc mà còn tận hưởng trọn vẹn không khí Tết đương đại. Với ba đêm Super Fest giàu cảm xúc, countdown bùng nổ, HOZO City Tết Fest 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện văn hóa - âm nhạc tiêu biểu nhất của TP.HCM mỗi dịp cuối năm.