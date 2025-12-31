Nỗi lòng ca sĩ “chiêu trò” nhất Vbiz flop suốt 10 năm: Chỉ nặng 39kg, phải bán hàng online để xoay tiền làm album

Phùng Khánh Linh là một trong số ít nghệ sĩ trong showbiz Việt không có khởi đầu ấn tượng, không được “đỡ đầu” bởi công ty quản lý hay xây dựng hình tượng rầm rộ, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc. Thậm chí, trong suốt nhiều năm, cái tên Phùng Khánh Linh luôn đi kèm với câu hỏi: “Nhạc hay thế mà sao vẫn flop?”

Phùng Khánh Linh là một trong số ít nghệ sĩ trong showbiz Việt không có khởi đầu ấn tượng (Ảnh: FBNV)

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Phùng Khánh Linh đã chia sẻ về những thử thách khó khăn nhất đối với một nghệ sĩ không thuộc nhóm “ra bài là trending”, từ tiền bạc, cơ hội đến niềm tin của những người xung quanh. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: “Hôm nay tôi mới dám bật mí một sự thật nho nhỏ, đó là tôi vẫn duy trì công việc bán hàng online để có tiền làm album. Thú thật là tiền vẫn là thứ mà tôi đang thiếu để có thể thực hiện được những ước mơ lớn hơn trong sự nghiệp của mình. Có những lúc, tôi cũng mơ đến những MV hoành tráng để truyền tải hết những tâm tư trong bài hát của mình lắm chứ.”

Dù gặp nhiều khó khăn, Phùng Khánh Linh may mắn có một ekip luôn động viên nhau, cùng lao động và tìm cách tạo ra những sản phẩm vừa ưng ý, vừa phù hợp với điều kiện thực tế. Nữ ca sĩ kể, lúc đầu ekip còn không định quay MV cho Em Đau, nhưng rồi cô quyết định biến sản phẩm này thành món quà tri ân bố mình. Dù kinh phí hạn hẹp, cả ekip vẫn cố gắng “co kéo” để truyền tải trọn vẹn thông điệp và cảm xúc mà cô muốn gửi gắm.

Phùng Khánh Linh cũng thẳng thắn chia sẻ về những lời chê bai ngoại hình (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra, Phùng Khánh Linh cũng thẳng thắn chia sẻ về những lời chê bai ngoại hình mà cô từng phải đối mặt. Có thời điểm, cân nặng của cô chỉ còn 36 kg, nhưng hiện nay đã ổn hơn, khoảng 39 kg. Cô cho biết đã học được cách chấp nhận rằng làm nghệ sĩ đồng nghĩa với việc phải sống cùng những ý kiến trái chiều. Chỉ những vấn đề thực sự sai lệch mới khiến cô suy nghĩ nhiều, còn lại, cô đều xem các nhận xét nằm trong phạm trù mình đã dự đoán được, đặc biệt là những đánh giá về nghệ sĩ nữ. Những lời nhận xét này không còn ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc và cuộc sống của cô.

Là một trong những nữ ca sĩ trẻ tự lực nổi bật của làng nhạc Việt, Phùng Khánh Linh sở hữu chất giọng trong trẻo và khả năng truyền tải cảm xúc sâu sắc qua từng ca khúc. Không có sự hậu thuẫn từ các công ty lớn hay hình tượng được xây dựng sẵn, cô vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc, tự mình vượt qua thử thách về tài chính, cơ hội và áp lực từ việc sản phẩm không luôn đạt top trending. Cô dần khẳng định tên tuổi với phong cách pop ballad pha lẫn indie nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Những ca khúc nổi bật như Hôm Nay Tôi Buồn, Em Đau, Ước Anh Tan Nát Con Tim hay Khóc blóck không chỉ giúp cô xây dựng thương hiệu âm nhạc riêng, mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng yêu nhạc trẻ.

Phùng Khánh Linh là một trong những nữ ca sĩ trẻ tự lực nổi bật của làng nhạc Việt (Ảnh: FBNV)

Thế nhưng, kể từ bản hit Hôm Nay Tôi Buồn ra mắt năm 2015, Phùng Khánh Linh dường như chưa tạo được những dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường Vpop. Điều này được cho là do dòng nhạc Alternative Pop, Indie Pop mà cô theo đuổi vốn kén người nghe và khác biệt so với xu hướng pop thị trường. Những sản phẩm dù giàu cảm xúc và được đầu tư kỹ lưỡng vẫn khó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khiến sự nghiệp của cô tiến chậm hơn so với nhiều đồng nghiệp cùng thời.

Thay vào đó, Phùng Khánh Linh lại thường được khán giả biết đến qua các hiện tượng mạng hài hước và clip content vui nhộn. Hình ảnh gần gũi, đáng yêu này giúp cô ghi điểm với cộng đồng mạng và tạo ra nhiều khoảnh khắc “viral”, khiến người hâm mộ cảm thấy thân quen và gần gũi. Tuy nhiên, chính điều này cũng vô tình che khuất những nỗ lực nghiêm túc trong âm nhạc, khiến nhiều người chưa thực sự nhìn thấy giá trị và chiều sâu trong các sáng tác của cô.

Phùng Khánh Linh được khán giả biết đến qua các hiện tượng mạng hài hước (Ảnh: FBNV)

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ đã đánh dấu sự trở lại với album phòng thu thứ ba mang tên Giữa Một Vạn Người. Album này từng được nhá hàng từ một năm rưỡi trước với ca khúc mở đường Ước Anh Tan Nát Con Tim, tạo sự chờ đợi từ người hâm mộ. Giữa Một Vạn Người không chỉ tiếp nối hành trình âm nhạc của cô, mà còn thể hiện rõ sự chuyển mình về phong cách và tư duy sáng tác, đồng thời giúp Phùng Khánh Linh xóa bỏ phần nào cái mác “nữ hoàng flop” đã gắn liền với tên tuổi cô nhiều năm, khẳng định vị thế của một nghệ sĩ nghiêm túc, sáng tạo và đầy đam mê.