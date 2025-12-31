Năm đỉnh cao của nữ thủ khoa Nhạc viện thành công nhất Việt Nam

Nguyên văn status của Mỹ Tâm:

“Dear 2025…

Cám ơn vì 365 ngày rực rỡ và trọn vẹn đến với mình. Một năm trôi qua thật nhanh nhưng nhìn lại hành trình ấy sẽ thấy được những điều kỳ diệu và từng ngày ý nghĩa. Mình thử điểm lại 2025 đã mang đến điều gì cho mình nhé:

6 tháng đầu năm mình tập trung làm tiền kỳ và sản xuất bộ phim điện ảnh Tài với tất cả sự hưng phấn và chờ đợi sau bao nhiêu năm. Bạn đã cho mình biết bao bài học ý nghĩa. Và bây giờ là khoảnh khắc nôn nao chờ đợi phim Tài được ra mắt khán giả vào mùa xuân 2026 này.

6 tháng tiếp theo mình tập trung thực hiện và tổ chức thành công live concert See The Light với hơn 40 ngàn Tri Âm thân thương của mình. Liveshow đã mang đến cho mình nguồn năng lượng bất tận và ghi lại một dấu ấn lịch sử không thể nào đẹp hơn.

Tiếp đó là ca khúc Chuyện Để Dành ra mắt đạt top 1 trending youtube vào những ngày cuối năm là niềm vui bất ngờ với mình, vì đã truyền tải được thông điệp tích cực và nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả.

Và giữa hành trình ấy có cột mốc ý nghĩa nữa đó là mình vinh dự được tham gia, được hát và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Đất Nước vào dịp Đại Lễ 2/9 tại Quảng Trường Ba Đình Hà Nội, ngay trước Lăng Bác. Một dấu mốc xúc động mãi mãi không bao giờ quên.

Tất cả thật sự ý nghĩa và tuyệt vời đối với mình.

Và 2025 thân mến, còn một điều quan trọng nhất mình muốn cảm ơn bạn, đó là đã cho mình những bài học quý giá mỗi ngày và tìm thấy được ánh sáng của chính mình từ Ơn Trên và cuộc đời ban tặng. Đó là một hành trình tuyệt vời và rực rỡ vô cùng! Mình mong sẽ giữ mãi năng lượng tích cực và ánh sáng trong tim này để bước tiếp một cách ung dung.

Kết thúc hành trình này sẽ lại mở ra hành trình mới, mình sẽ mở màn bằng buổi ra mắt tưng bừng cùng khán giả tại rạp với bộ phim Tài vào mùa xuân 2026 tươi đẹp này nhé!

Cảm ơn và tạm biệt 2025 thương mến và xin chào đón 2026 với tràn đầy sức khoẻ, niềm tin và năng lượng với ánh sáng rực rỡ tưng bừng!

Sài Gòn 31/12/2025

Buổi sáng ngày cuối năm hoa nở….”