Những ngày này, tâm điểm dư luận đang đổ dồn về vụ show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị huỷ đột ngột tại Hà Nội tối 28/12/2025. Chương trình được giới thiệu là một đêm nhạc quy mô nhằm tôn vinh di sản âm nhạc của bốn nhạc sĩ huyền thoại Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, với sự tham gia của hàng loạt giọng ca thực lực như Hồng Nhung, Hà Trần, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc…

Tuy nhiên, vì những vấn đề nghiêm trọng trong khâu tổ chức của đơn vị thực hiện Ngọc Việt Show, đêm nhạc đã không thể diễn ra dù vé vẫn được bán đến sát giờ G, thậm chí có khán giả đã trực tiếp có mặt tại địa điểm biểu diễn. Đáng nói, phần lớn khán giả của chương trình là người trung niên và cao tuổi, nhiều người đi từ các tỉnh xa về Hà Nội, lặng lẽ ra về trong tâm trạng bàng hoàng và uất ức. Sự việc nhanh chóng gây bão dư luận, cơ quan chức năng vào cuộc, và đến tối 30/12, đại diện công ty tổ chức đã bị công bố bắt giữ.

Vụ huỷ show gây bức xúc nhất lúc này - show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời (ảnh: Facebook)

Khi vụ huỷ show này trở thành “giọt nước tràn ly” với thị trường biểu diễn, cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam không khỏi nhớ lại một cú sốc khác - sự cố huỷ K-pop Open Air #2 Christmas Festival tại Mỹ Đình cuối năm 2023. Dù đã trôi qua hơn hai năm, nhưng những hệ luỵ của vụ việc này đến nay vẫn chưa thực sự khép lại.

Cú “đánh úp” huỷ show phút chót và cú sốc chưa có hồi kết

Vụ huỷ K-pop Open Air #2 Christmas Festival tại Mỹ Đình (Hà Nội) dịp Giáng sinh 2023 từng được xem là một trong những “cú sốc” lớn nhất lịch sử tổ chức concert tại Việt Nam. Điều khiến sự việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở cách mọi thứ sụp đổ chỉ trong vài ngày, thậm chí vài giờ trước thời điểm diễn ra chương trình.

Lineup đình đám của K-pop Open Air #2 Christmas Festival tại Mỹ Đình (Hà Nội) dịp Giáng sinh 2023 (ảnh: Facebook)

Ban tổ chức của sự kiện là Công ty TNHH Bôm Hà Nội (BOM Entertainment), với người đại diện pháp luật là ông Choi Sejin (quốc tịch Hàn Quốc), chủ sở hữu được công bố là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1994. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gây chú ý khi đứng ra tổ chức một đại nhạc hội Kpop được quảng bá là “khủng nhất” ở thời điểm đó.

Ngay từ tháng 11/2023, BOM Entertainment công bố dàn nghệ sĩ tham gia gồm các tên tuổi hàng đầu như EXO, Super Junior, Highlight, Infinite, Kim Jae Joong,... và dàn sao Việt Tóc Tiên, Chi Pu, Tăng Duy Tân,... Show dự kiến tổ chức 2 đêm concert ở SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Giá vé được niêm yết ở mức cao kỷ lục, có hạng lên tới 15 triệu đồng. Thời điểm ấy, show diễn ghi nhận lượng người mua lớn, nhưng không đủ để sold-out toàn bộ vé tại SVĐ Mỹ Đình.

Biến cố bắt đầu nổ ra vào ngày 20/12/2023, khi Infinite bất ngờ thông báo rút khỏi chương trình với lý do ban tổ chức không thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng. Chỉ một ngày sau, hiệu ứng domino xảy ra: hàng loạt nghệ sĩ khác, từ sao Hàn đến sao Việt như Tóc Tiên, Chi Pu, Tăng Duy Tân… lần lượt công bố huỷ diễn vì cùng một nguyên nhân.

BOM Entertainment thông báo huỷ show phút chót (ảnh: cap màn hình)

Show bị huỷ dù sân khấu khi ấy đã được dựng ở SVĐ Mỹ Đình (ảnh: Facebook)

Đến khuya 21/12, rạng sáng 22/12, BOM Entertainment chính thức thông báo huỷ toàn bộ chương trình, trong bối cảnh sân khấu tại Mỹ Đình đã gần như hoàn thiện. Quyết định này khiến hàng nghìn khán giả rơi vào trạng thái “trở tay không kịp”, đặc biệt là những người đã đặt vé máy bay, khách sạn hoặc di chuyển từ xa đến Hà Nội để tham dự.

Nhiều fansite lớn của EXO, Highlight,... tại Việt Nam thậm chí đã đổ hàng trăm triệu đồng làm project chào đón thần tượng, cuối cùng show bị huỷ phút chót. Fan không chỉ mất tiền vé, tiền “đu idol” mà còn tốn công sức, thời gian, thiệt hại kéo theo không đếm xuể.

Cả loạt fansite lớn đổ tiền trăm triệu để thực hiện project chào đón idol (ảnh: Facebook)

Điều khiến nhiều khán giả Việt vừa tiếc nuối, vừa đau lòng là cách các nghệ sĩ Hàn Quốc phản ứng sau sự cố. Dù không phải bên có lỗi, họ vẫn chủ động xin lỗi người hâm mộ bằng những hành động mang tính cá nhân và đầy thiện chí.

Hightlight lên livestream xin lỗi, Yoseop đã viết thư tay bằng tiếng Việt, bày tỏ sự hụt hẫng khi cả nhóm đã chuẩn bị hành lý, sẵn sàng bay sang Việt Nam nhưng buộc phải huỷ chuyến vào phút chót. Kim Jae Joong đăng tải hình ảnh các project chào đón của fan Việt, kèm dòng chia sẻ đầy buồn bã, cho biết anh sẽ “đi ăn đồ Việt để tự an ủi”.

Dàn sao Hàn - điển hình như nhóm Highlight bày tỏ sự bàng hoàng, phải đứng ra xin lỗi fan Việt dù lỗi xuất phát từ BTC (ảnh: cap màn hình)

Phía Hanshin Entertainment - đối tác Hàn Quốc của chương trình cũng phát hành văn bản chính thức, khẳng định toàn bộ trách nhiệm thuộc về BOM Entertainment do vi phạm các cam kết đã ký kết. Động thái này gián tiếp “giải oan” cho nghệ sĩ, đồng thời đẩy áp lực dư luận hoàn toàn về phía ban tổ chức tại Việt Nam.

Những lời hứa hoàn tiền và sự im lặng kéo dài

Sau khi huỷ show, BOM Entertainment từng cam kết hoàn tiền 100% cho khán giả trong vòng 1–2 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 4/2024, công ty này ra thông báo thừa nhận “khó khăn tài chính”, hứa sẽ triển khai hoàn tiền theo từng đợt.

BOM Entertainment ra văn bản thông báo hoàn tiền

Một văn bản do BOM Entertainment phát hành tháng 2/2024 nêu rõ: việc hoàn tiền sẽ được thực hiện theo tiến độ, căn cứ vào thứ tự hoàn thiện hồ sơ của các đơn vị phân phối vé và người mua vé, đồng thời dự kiến đợt hoàn tiền đầu tiên sẽ hoàn thành trong quý I/2024. Công ty cũng khẳng định đang rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và “nỗ lực hết sức” để đảm bảo quyền lợi khán giả.

Nhưng trên thực tế, nhiều fanclub và người mua vé cá nhân cho biết họ chưa từng nhận lại bất kỳ khoản tiền nào. Sau đó, fanpage của BOM Entertainment dần khoá bình luận, văn phòng đại diện thay đổi địa điểm, nhiều nhân sự cũ nghỉ việc, và công ty gần như “mất hút”.

Đến nay, câu hỏi “Ai chịu trách nhiệm?” trong vụ huỷ K-pop Open Air #2 vẫn chưa có lời giải trọn vẹn. Không ít khán giả đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng, nhưng việc thu hồi tiền vẫn là bài toán vô cùng khó khăn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, fanpage BOM Entertainment không còn hoạt động (ảnh: cap màn hình)

Hệ luỵ của vụ việc không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế hàng tỷ đồng, mà còn tạo ra một tiền lệ xấu cho thị trường. Niềm tin của fan Kpop vào các đơn vị tổ chức concert tại Việt Nam bị bào mòn nghiêm trọng, thể hiện rõ qua sự dè chừng, cảnh giác cao độ trong những sự kiện sau đó.

Từ góc độ quản lý, dư luận cho rằng cần có cơ chế thẩm định chặt chẽ hơn về năng lực tài chính và trách nhiệm pháp lý của đơn vị tổ chức trước khi cấp phép cho các sự kiện có giá vé cao, quy mô lớn. Khi văn hoá thần tượng ngày càng phát triển, những “vết xước” như vụ BOM Entertainment không chỉ gây tổn thương cho fan, mà còn làm chùn bước cả thị trường biểu diễn đang trên đà tăng trưởng.

Nỗi đau của văn hoá thần tượng

Hơn hai năm trôi qua, không ít người đã chấp nhận mất trắng số tiền mua vé K-pop Open Air #2 và các thiệt hại kèm theo. Nhiều fan thừa nhận họ buộc phải chấp nhận bỏ cuộc vì không còn đủ thời gian, công sức và niềm tin để theo đuổi việc đòi quyền lợi.

Từ cú sốc Giáng sinh 2023 đến vụ huỷ show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời cuối năm 2025, một thực tế ngày càng rõ ràng: khán giả - dù là fan K-pop trẻ tuổi hay người yêu nhạc lớn tuổi đều có thể trở thành nạn nhân nếu công tác tổ chức thiếu minh bạch và trách nhiệm.

Ngoài những cú nổ làm thay đổi thị trường concert Việt như Born Pink Mỹ Đình

hay concert G-DRAGON ở Hà Nội, thì vẫn còn nhiều thực trạng khiến fan Kpop e dè mỗi khi nghe đến show quy mô lớn

Với văn hoá thần tượng, nơi niềm tin và cảm xúc đóng vai trò then chốt, những sự cố như vậy không chỉ là thất bại của một show diễn, mà còn là vết thương dài hạn đối với cộng đồng người hâm mộ và đó cũng là lời cảnh báo đắt giá cho cả fan lẫn thị trường concert Việt.