Giám đốc âm nhạc show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời nói thẳng 3 lý do huỷ show đột ngột

Nguyên văn đầy đủ tâm thư của Giám đốc Âm nhạc chương trình Về Đây Bốn Cánh Chim Trời, được đăng tải sáng 30/12:

“Chia sẻ chính thức từ Giám đốc Âm nhạc chương trình ‘Về Đây Bốn Cánh Chim Trời’

Tại sao BTC vẫn tiếp tục bán vé tới phút chót khi đã biết chương trình không thể thực hiện được từ sớm với nhiều lý do…

Tôi viết những dòng này với mong muốn giúp khán giả, nghệ sĩ và những người yêu âm nhạc hiểu rõ sự việc đã xảy ra, cũng như lý do vì sao chương trình không thể tiếp tục thực hiện, trong khi Ban Tổ Chức vẫn bán vé cho đến phút chót.

Những nguyên nhân chính khiến chương trình không thể diễn ra:

Thứ nhất, vấn đề tác quyền.

Các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không được phép biểu diễn. Công ty tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng các tác phẩm này. Đây là yếu tố pháp lý bắt buộc, không thể bỏ qua trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào.

Thứ hai, vi phạm hợp đồng từ phía nhà sản xuất.

Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được sự thống nhất, nhóm nhạc sĩ và ban nhạc đã đi đến quyết định không tiếp tục tham gia khi các cam kết trong hợp đồng không được thực hiện đúng tiến độ.

Thứ ba, thời gian tổ chức không còn đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

Với quy mô lớn, việc tiếp tục triển khai trong điều kiện thiếu hụt về tổ chức và tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chương trình.

Với những lý do trên, theo quan điểm cá nhân tôi, Ban Tổ Chức lẽ ra nên chủ động hoãn chương trình sớm hơn, thay vì tiếp tục bán vé cho đến phút chót, gây ảnh hưởng lớn đến khán giả - những người đã tin tưởng và ủng hộ chương trình.

Tôi xin chia sẻ thêm một vài thông tin để công chúng hiểu rõ hơn về quá trình chuẩn bị.

Trách nhiệm của các bên trong một chương trình nghệ thuật

Trong bất kỳ dự án nghệ thuật nào, Nhà sản xuất (Bên A) có trách nhiệm và hiểu rõ khả năng khi quyết định đầu tư quy mô cho một chương trình phù hợp với kinh nghiệm tổ chức, khả năng tài chính và thời gian thực hiện của mình.

Đơn vị thực hiện (Bên B) bao gồm nhạc sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc, kỹ thuật viên, thiết kế, âm thanh… có trách nhiệm đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất, thực hiện đúng yêu cầu và tiến độ do nhà sản xuất đặt ra.

Sự hợp tác giữa hai bên cần được thống nhất rõ ràng bằng hợp đồng, để đảm bảo trách nhiệm cao nhất trong việc tạo ra một sản phẩm nghệ thuật chất lượng, và quan trọng hơn hết, đó là sự tôn trọng đối với khán giả - người mua vé.

Trách nhiệm của tôi – với tư cách Giám đốc Âm nhạc:

Với tôi, dù là chương trình ‘Về Đây Bốn Cánh Chim Trời’ hay bất kỳ chương trình âm nhạc nào khác, trách nhiệm lớn nhất của Giám đốc Âm nhạc là đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao nhất, tương xứng với mỗi tấm vé mà khán giả bỏ tiền mua.

Mỗi quyết định tôi đưa ra không dựa trên cảm tính cá nhân, mà đại diện cho trách nhiệm và quyền lợi của một tập thể gồm nhạc sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc, kỹ thuật viên và ekip sản xuất.

Quy mô chương trình và yêu cầu thời gian thực tế:

‘Về Đây Bốn Cánh Chim Trời’ là một chương trình có quy mô rất lớn, gồm: Hơn 30 tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn: Văn Cao - Phạm Duy - Trịnh Công Sơn - Trần Tiến Gần 10 ca sĩ, gần 100 thành viên gồm nhạc sĩ, ban nhạc, dàn dây, dàn kèn, tốp ca…

Với quy mô này, một chương trình cần tối thiểu 3 tháng chuẩn bị nghiêm túc.

Tuy nhiên, vì tình yêu và sự trân trọng dành cho các tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn, tôi đã nhận lời tham gia bằng sự tin tưởng với nhà sản xuất, và bắt đầu trao đổi từ tháng 11/2025, trong khi ngày diễn dự kiến là 28/12/2025 - tức chỉ khoảng 2 tháng nếu bắt tay ngay vào việc.

Nỗ lực thực tế của tập thể nghệ sĩ & nhạc sĩ:

Tôi hiểu rất rõ về yêu cầu thời gian đã rất gấp để có thể thực hiện được chương trình này, tôi cùng nhóm nhạc sĩ hoà âm (Hồng Kiên, Đỗ Bảo, Lưu Hà An, Thanh Phương, Bùi Minh Đạo) bắt tay vào công việc ngay cả khi chưa ký hợp đồng và chưa nhận bất kỳ khoản đặt cọc nào từ nhà sản xuất.

Hợp đồng với nhóm nhạc sĩ chính thức được ký ngày 09/12/2025, hợp đồng với ban nhạc được ký ngày 11/12/2025, các hợp đồng với dàn dây, dàn kèn, tốp ca… được ký sau đó.

Trong tất cả các hợp đồng đều ghi rất rõ trách nhiệm thanh toán theo tiến độ của nhà sản xuất (Bên A) và trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn của bên thực hiện (Bên B).

Vi phạm hợp đồng và thời điểm quyết định:

Theo hợp đồng, ngày tập đầu tiên là 22/12/2025. Toàn bộ nhạc sĩ và ban nhạc đã hoàn tất hoà âm, sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên đúng thời hạn.

Tuy nhiên:

Khoản đặt cọc 50% của nhà sản xuất đã bị trễ hơn 10 ngày so với cam kết trong hợp đồng.

Khoản thanh toán đợt 2 tiếp tục không được thực hiện đúng thời hạn, dù đã được nhắc nhở nhiều lần.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục luyện tập để đảm bảo tiến độ và chất lượng nghệ thuật của chương trình.

Trong suốt quá trình này, nhiều ca sĩ và nghệ sĩ như Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Thuỵ… đã tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, tự lo ăn ở, bay từ Sài Gòn, từ Mỹ về Hà Nội để tập luyện, ngay cả khi nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính của mình.

Quyết định cuối cùng:

Đến cuối ngày 27/12/2025, khi toàn bộ chương trình đã sẵn sàng về mặt nghệ thuật, tôi đã nhiều lần thông báo rõ ràng với Ban Tổ Chức rằng:

Nếu nhà sản xuất không có khả năng thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng, chúng tôi sẽ không tiếp tục tham gia chương trình.

Quyết định này không nhằm gây khó khăn cho bất kỳ ai, mà để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể nghệ sĩ - nhạc sĩ.

Chúng tôi mong muốn:

Với tôi, với tư cách Giám đốc Âm nhạc, trách nhiệm lớn nhất không chỉ là làm tốt phần âm nhạc, mà còn là tôn trọng khán giả - những người đã bỏ tiền mua vé với niềm tin rằng họ sẽ được thưởng thức một chương trình xứng đáng.

Quyết định này không dựa trên cảm tính cá nhân, mà đại diện cho trách nhiệm và quyền lợi của một tập thể hơn 100 nghệ sĩ, nhạc sĩ và ekip đã làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Cuối cùng, điều chúng tôi mong muốn không phải là tranh cãi với nhà sản xuất về con số 50% hay 100%, một triệu hay 100 triệu, mà là trách nhiệm, uy tín và sự công bằng trong lao động nghệ thuật, và trên hết, là sự tôn trọng dành cho khán giả.

Trân trọng.”