Vào 17h15 chiều 29/12, trang Thông tin Chính phủ đã chính thức đăng tải thông tin liên quan đến vụ hoãn đột ngột chương trình biểu diễn nghệ thuật Về Đây Bốn Cánh Chim Trời, dự kiến diễn ra vào tối 28/12 tại Hà Nội. Nội dung bài đăng nêu rõ quá trình cấp phép, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm pháp lý thuộc về đơn vị tổ chức khi tự ý hoãn chương trình ngay trước giờ biểu diễn.

Theo thông tin công bố, ngày 15/12/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của Công ty TNHH Ngọc Việt Education do bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, đề nghị tổ chức chương trình Về Đây Bốn Cánh Chim Trời vào lúc 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội. Sau khi thẩm định nội dung theo quy định, Sở đã ban hành văn bản chấp thuận cho phép tổ chức biểu diễn.

Tuy nhiên, chương trình sau đó đã không diễn ra theo kế hoạch đã đăng ký, gây bức xúc cho khán giả có mặt tại địa điểm biểu diễn. Trước diễn biến này, Trang Thông tin Chính phủ đã đăng tải nguyên văn thông báo chính thức, làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức và hướng xử lý của cơ quan chức năng.

Nguyên văn bài đăng của trang Thông tin Chính phủ: “TỰ Ý HOÃN BUỔI BIỂU DIỄN ‘VỀ ĐÂY BỐN CÁNH CHIM TRỜI’ NGAY TRƯỚC GIỜ DIỄN: NGỌC VIỆT EDUCATION PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN TRƯỚC PHÁP LUẬT Trước đó, ngày 15/12/2025, Sở Văn hoá và Thể thao TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình “Về Đây Bốn Cánh Chim Trời” vào 20h00 ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ; Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thẩm định nội dung chương trình biểu diễn và đã cấp văn bản số 6105/SVHTT-QLNT ngày 22/12/2025 chấp thuận Công ty TNHH Ngọc Việt Education tổ chức biểu diễn chương trình nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao đã cử cán bộ thực hiện giám sát chương trình biểu diễn. Vào 17h chiều ngày 28/12/2025, ngay sau khi nắm bắt và xác thực thông tin việc chương trình có khả năng hoãn biểu diễn, Sở Văn hoá và Thể thao đã phối hợp với các đơn vị chức năng (phòng PA03 - Công an Thành phố Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VHTTDL, A03 - Bộ Công an) làm việc với đại diện đơn vị tổ chức. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education đã báo cáo với cơ quan chức năng về việc đang làm việc với nghệ sĩ để giải quyết các khúc mắc, đồng thời khẳng định chương trình sẽ diễn ra theo đúng lịch đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế chương trình không được tổ chức theo nội dung đã trao đổi. Khoảng 20h30 ngày 28/12/2025, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp thông báo tới khán giả về việc không thể tổ chức chương trình trong tối cùng ngày; đồng thời đại diện đơn vị tổ chức nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả và cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh, trong đó có hoàn trả tiền vé cho khán giả do việc hoãn chương trình. Việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Ngày 29/12/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.”

Theo nội dung đăng tải, cơ quan quản lý khẳng định việc hoãn chương trình ngay trước giờ diễn nhưng không thông báo chính thức là hành vi không tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Đơn vị tổ chức được yêu cầu khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh, bao gồm trách nhiệm với khán giả đã mua vé, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp để xem xét và xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Về Đây Bốn Cánh Chim Trời được giới thiệu là đêm nhạc mang tính tri ân - vinh danh các nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam gồm Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn (ảnh: Ngọc Việt Show)

Tối 28/12, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi đêm nhạc, ban tổ chức bất ngờ phát đi thông báo hoãn chương trình ngay sát giờ diễn. Việc thông báo được đưa ra trong bối cảnh khán giả đã ổn định chỗ ngồi, nhiều người di chuyển từ các tỉnh, thành khác tới Hà Nội, khiến không ít khán giả bày tỏ bức xúc và đặt câu hỏi về công tác tổ chức cũng như trách nhiệm của đơn vị tổ chức đối với người mua vé.

Sau sự việc, công tác tổ chức của Công ty Ngọc Việt Education nhận nhiều phản ứng gay gắt từ phía nghệ sĩ tham gia chương trình. Trong chia sẻ công khai, diva Hồng Nhung cho biết các nghệ sĩ đến với Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bằng tinh thần trân trọng âm nhạc và khán giả, dành nhiều ngày tập luyện nghiêm túc, tự chi trả chi phí cá nhân nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn. Theo nữ ca sĩ, việc chương trình không thể diễn ra không xuất phát từ phía nghệ sĩ mà đến từ những bất cập kéo dài trong khâu tổ chức, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài chính và thông tin thiếu nhất quán. Hồng Nhung bày tỏ cảm giác “đau xót” khi một chương trình mang ý nghĩa văn hóa, cội nguồn lại kết thúc theo cách khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều bị tổn thương.

Hồng Nhung bày tỏ cảm giác “đau xót” khi một chương trình mang ý nghĩa văn hóa, cội nguồn lại kết thúc theo cách khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều bị tổn thương (ảnh: FBNV)

Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cho biết nghệ sĩ và dàn nhạc đã làm việc liên tục trong nhiều ngày, xây dựng các bản phối mới cho những tác phẩm lớn, tổ chức tập luyện với cường độ cao để kịp tiến độ biểu diễn. Trước đó, ca sĩ Lê Hiếu là một trong những người đầu tiên công khai xác nhận không thể tham gia chương trình. Nam ca sĩ cho biết quyết định này xuất phát từ việc các điều kiện tổ chức liên tục thay đổi, không còn bảo đảm đúng những thỏa thuận ban đầu giữa các bên.

Tương tự, phía công ty quản lý của Lâm Bảo Ngọc khẳng định nghệ sĩ đã hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận, từ giữ lịch biểu diễn, tham gia tập luyện đến phối hợp cùng dàn nhạc. Việc chương trình bị hủy, theo phía quản lý, là quyết định đơn phương từ ban tổ chức và không xuất phát từ phía nghệ sĩ.

Tối 28/12, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - NSND Xuân Bắc được ghi nhận có mặt tại địa điểm tổ chức chương trình. Trước sự bức xúc của khán giả ngay tại hiện trường, khi được hỏi về việc show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hoãn đột ngột, NSND Xuân Bắc khẳng định: “Tất cả mọi thứ đều được điều chỉnh hành vi theo pháp luật, ai sai ở đâu chịu trách nhiệm ở đấy”. Phát biểu này được xem là thông điệp nhấn mạnh việc xem xét, xử lý vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, làm rõ trách nhiệm của từng bên liên quan.