Dương Domic quỳ gối lạy fan

Mới đây, Dương Domic xuất hiện và biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội, trở lại sân khấu trong bối cảnh nam ca sĩ vừa trải qua nhiều ồn ào xoay quanh đời tư tình cảm. Thông tin về màn xuất hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, không chỉ bởi yếu tố âm nhạc mà còn bởi những tranh cãi xoay quanh Dương Domic suốt thời gian qua.

Dương Domic vẫn cho thấy phong độ ổn định với phần hát live tròn trịa, giọng hát chắc và khả năng làm chủ sân khấu tốt (Ảnh: Bibabibo_21th6)

Tại sự kiện, Dương Domic vẫn cho thấy phong độ ổn định với phần hát live tròn trịa, giọng hát chắc và khả năng làm chủ sân khấu tốt. Phong cách trình diễn sôi động của nam ca sĩ góp phần khuấy động bầu không khí, giữ nhiệt cho chương trình. Tuy nhiên, khoảnh khắc thu hút sự chú ý lớn nhất lại xuất hiện khi Dương Domic bất ngờ quỳ gối, chắp tay hướng về phía khán giả trong lúc đang biểu diễn. Ngay lập tức, hành động này trở thành tâm điểm tranh luận, được nhiều người xem là lời cảm ơn, đồng thời cũng là sự xin lỗi ngầm mà nam ca sĩ gửi đến những người hâm mộ vẫn lựa chọn ở lại và tiếp tục đồng hành cùng anh sau loạt ồn ào tình cảm vừa qua.

Dương Domic bất ngờ quỳ gối, chắp tay hướng về phía khán giả trong lúc đang biểu diễn

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên sau khi lan truyền nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bộ phận khán giả, đặc biệt là những fan vẫn lựa chọn ở lại đồng hành, bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến hình ảnh Dương Domic quỳ gối trên sân khấu. Người hâm mộ cho rằng hành động này phần nào phản ánh áp lực tâm lý mà nam ca sĩ đang phải gánh chịu sau thời gian dài trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều bình luận kêu gọi công chúng nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng hơn, cho Dương Domic cơ hội lắng lại, tập trung vào âm nhạc thay vì tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi đời tư.

Một số khán giả cho rằng việc Dương Domic quỳ gối giữa sân khấu là không cần thiết

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại thể hiện thái độ gay gắt. Một số khán giả cho rằng việc quỳ gối giữa sân khấu là không cần thiết, thậm chí phản cảm trong bối cảnh những ồn ào về đời tư của nam ca sĩ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đáng nói, từ sau loạt tranh cãi, Dương Domic vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ hay lời giải thích trực tiếp nào về những vấn đề đang vướng phải, khiến dư luận càng thêm hoài nghi về động thái lần này. Có ý kiến nhận định hành động quỳ gối dễ khiến người xem cảm thấy khó chịu, đặc biệt khi trước đó nam ca sĩ từng gây tranh cãi về thái độ và cách ứng xử tại chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn cho rằng Dương Domic đang cố tình “làm màu”, phản ứng thái quá và có phần lố lăng, qua đó vô tình đẩy hình ảnh cá nhân vào một vòng tranh cãi mới.

Những tranh luận này càng trở nên căng thẳng khi nhiều khán giả cho rằng sự im lặng kéo dài của Dương Domic đã khiến mọi hành động trên sân khấu của anh bị soi xét khắt khe hơn. Việc nam ca sĩ chưa lên tiếng giải thích hay đưa ra phản hồi chính thức về các ồn ào đời tư khiến công chúng khó tránh khỏi cảm giác chờ đợi và hoài nghi, dẫn đến việc khoảnh khắc quỳ gối thay vì được nhìn nhận như một cử chỉ cảm ơn thuần túy, lại bị diễn giải theo nhiều chiều hướng khác nhau. Một số ý kiến cho rằng, trong bối cảnh dư luận vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, những động thái mang tính cảm xúc có thể trở nên phản tác dụng. Thay vì xoa dịu tình hình, hành động này lại khiến câu chuyện thêm phức tạp, cho thấy con đường lấy lại thiện cảm của Dương Domic với công chúng sẽ còn nhiều thử thách nếu nam ca sĩ không sớm có cách đối diện rõ ràng và minh bạch hơn với khủng hoảng hình ảnh.

Dương Domic liên tục vướng vào nhiều ồn ào, từ nghi vấn tình cảm với Linh Ka cho đến những tranh luận xoay quanh thái độ trong đêm chung kết Anh Trai Say Hi (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Dương Domic liên tục vướng vào nhiều ồn ào, từ nghi vấn tình cảm với Linh Ka, loạt hình ảnh hẹn hò bị lan truyền cho đến những tranh luận xoay quanh thái độ của anh trong đêm chung kết Anh Trai Say Hi. Những sự việc này khiến nam ca sĩ đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, lượng người hâm mộ quay lưng không nhỏ. Đáng nói, nguyên nhân chính khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ không hoàn toàn đến từ việc anh hẹn hò, mà nằm ở việc Dương Domic từng khẳng định bản thân đang độc thân. Việc những hình ảnh hẹn hò liên tục được công khai sau đó đã khiến nhiều fan cảm thấy bị lừa dối, dẫn đến sự phẫn nộ và thất vọng kéo dài.