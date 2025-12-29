Dư âm của concert Anh Trai Say Hi 2025 diễn ra vào tối ngày 27/12 vừa qua vẫn đang là chủ đề nóng hổi, chiếm sóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Sự kiện âm nhạc này không chỉ thu hút hàng chục nghìn khán giả đến tham dự trực tiếp mà còn tạo nên một làn sóng thảo luận khổng lồ trên các nền tảng trực tuyến nhờ vào mức độ đầu tư, sân khấu hoành tráng và những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho chương trình, một sự việc bên lề bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán, thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Nhân vật chính trong câu chuyện này là Sơn.K, nam ca sĩ hiện đang vấp phải luồng ý kiến trái chiều về phong cách biểu diễn trên sân khấu.

Sơn.K đã bung xõa hết mình với những động tác vũ đạo cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát

Cụ thể, ngay sau khi đêm diễn kết thúc, một đoạn fancam ghi lại tiết mục Độc Nhất Vô Nhị đã nhanh chóng trở nên viral trên nền tảng TikTok. Trong các đoạn clip này, Sơn.K đã bung xõa hết mình với những động tác vũ đạo cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát, đáng chú ý nhất là màn nhào lộn đầy kỹ thuật. Với năng lượng bùng nổ, không thể phủ nhận Sơn.K gần như chiếm trọn spotlight trong những khoảnh khắc anh đứng ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên, chính sự nhiệt huyết có phần thái quá này lại vô tình trở thành "con dao hai lưỡi", khiến nam ca sĩ vấp phải sự phản ứng từ một bộ phận khán giả khó tính.

Hàng loạt bình luận bên dưới các bài đăng cho rằng Sơn.K đang nhảy một cách thiếu tiết chế. Nhiều ý kiến nhận định, các động tác của anh quá mạnh và tạo ra sự chênh lệch rõ rệt so với các thành viên khác. Trong một tiết mục yêu cầu sự đồng đều và kết nối chặt chẽ giữa các thành viên, việc một cá nhân bung sức quá đà vô tình khiến đội hình trở nên rời rạc, thiếu sự ăn ý. Thậm chí, một số bình luận gay gắt hơn còn dùng từ "lố lăng" để mô tả về cách Sơn.K nhảy.

Hàng loạt bình luận bên dưới các bài đăng cho rằng Sơn.K đang nhảy một cách thiếu tiết chế (Ảnh: VieON)

Ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều ý kiến bênh vực và ủng hộ Sơn.K trước làn sóng chỉ trích. Những người hâm mộ này cho rằng việc phán xét nam ca sĩ qua một đoạn clip ngắn là quá khắt khe và thiếu công bằng. Theo quan điểm của họ, không khí tại concert có sự khác biệt khi được cộng hưởng từ âm nhạc sôi động, ánh sáng và đặc biệt là tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn khán giả chính là chất xúc tác mạnh mẽ khiến người nghệ sĩ thăng hoa. Việc Sơn.K nhảy sung sức, dốc hết năng lượng để biểu diễn là minh chứng cho sự tôn trọng khán giả và đam mê nghề nghiệp, thay vì trình diễn một cách hời hợt hay "giữ sức" cho có lệ.

Những người hâm mộ này cho rằng việc phán xét nam ca sĩ qua một đoạn clip ngắn là quá khắt khe và thiếu công bằng (Ảnh: VieON)

Trước những tranh luận ngày càng lan rộng, Sơn.K đã nhanh chóng lên tiếng về vấn đề này. Vào đêm 28/12, chỉ một ngày sau khi concert diễn ra, nam ca sĩ đã có một buổi livestream trò chuyện thân mật với người hâm mộ. Trong buổi phát sóng trực tiếp này, Sơn.K xuất hiện với vẻ ngoài giản dị và thái độ cởi mở, anh không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề đang gây tranh cãi. Anh cho biết bản thân đã thực sự bị cuốn theo không khí cuồng nhiệt của đêm diễn và sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả phía dưới, khiến anh không kiểm soát được nguồn năng lượng trong cơ thể.

Trước những tranh luận ngày càng lan rộng, Sơn.K đã nhanh chóng lên tiếng về vấn đề này

Chia sẻ cụ thể trên sóng livestream, Sơn.K bộc bạch: “Hôm qua tôi lên nhảy, tôi thấy bản thân nhảy sung quá. Do được mọi người truyền nhiều năng lượng nên tôi nhảy gần như mấy trăm phần trăm công lực”. Sơn.K khẳng định anh sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc lần này để mang đến một hình ảnh chuyên nghiệp hơn, hòa hợp hơn với tập thể.

“Nhưng mà khi diễn concert ở Hà Nội, tôi sẽ căn chỉnh lại cho tốt nhất để mang lại cho mọi người màn trình diễn hoàn hảo nhất. Tôi hứa. Ít khi tôi hứa điều gì lắm nhưng khi hứa là tôi sẽ làm được”, Sơn K nhấn mạnh.

Lời cam kết của Sơn.K đã nhanh chóng xoa dịu được phần nào những ý kiến trái chiều (Ảnh: VieON)

Lời cam kết chắc nịch này của Sơn.K đã nhanh chóng xoa dịu được phần nào những ý kiến trái chiều trước đó. Việc anh chủ động lên tiếng, không né tránh và hứa hẹn sẽ điều chỉnh bản thân cho thấy sự tôn trọng của anh đối với khán giả cũng như đối với các thành viên khác.

Rõ ràng, ranh giới giữa việc "cháy hết mình" và "làm lố" trên sân khấu đôi khi rất mong manh và phụ thuộc nhiều vào cảm nhận chủ quan của người xem. Tuy nhiên, việc một nghệ sĩ trẻ sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến trái chiều và cam kết thay đổi để hoàn thiện bản thân là điều đáng ghi nhận. Với lời hứa hẹn sẽ "căn chỉnh" lại phong cách biểu diễn, khán giả đang rất mong chờ sự trở lại của Sơn.K cùng dàn Anh Trai trong đêm concert tiếp theo tại Hà Nội.