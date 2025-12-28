Tối 27/12, concert đầu tiên của Anh Trai Say Hi mùa 2 đã diễn ra ở Khu đô thị Vạn Phúc City (TP.HCM), thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ tới tham dự. Tiếp nối chuỗi thương hiệu concert thuộc Vũ trụ Say Hi, đêm nhạc của đội hinh 30 nghệ sĩ lần này đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả và cộng đồng mạng. Với thành công và sức lan toả lớn, NSX đã công bố D-2 sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 14/3 năm sau.

Một trong những khoảnh khắc đang được truyền tay nhau mạnh mẽ nhất là tiết mục Sớm Muộn Thì . Đây cũng là bản nhạc giành được giải Best Hit tại đêm Chung kết vừa qua, với số liệu nhạc số đứng đầu toàn bộ ca khúc xuyên suốt mùa giải. Cả team lên đồ y hệt khi biểu diễn ở Live Stage 3, lấy concept hải tặc One Piece làm chủ đạo.

Team Sớm Muộn Thì mang đến màn trình diễn bùng nổ

Sớm Muộn Thì - Robber, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn, KHOI VU, Jaysonlei và Lamoon

Nhân tố gây chú ý nhất team Sớm Muộn Thì chính là Jaysonlei. Sở hữu giao diện học sinh, trang phục nhí nhảnh nhưng anh chàng phô diễn trọn bộ kỹ năng của mình: hát live vững, nhảy ổn, khả năng làm chủ sân khấu tốt. Điều tạo nên sức hút của Jaysonlei chính là nguồn năng lượng không cạn và sự tự tin. Ở tuổi 22, đồng thời là gương mặt khá mới của Vpop, Jaysonlei biểu diễn như một nghệ đã quen mặt với những sân khấu hàng chục nghìn khán giả.

Khép lại tiết mục, “Hi mom, hi dad” vẫn tiếp tục khều thêm 1 đoạn hát từ các Anh Trai. Jaysolei “bật mode” hát chay cực nét, không hề bị fanchant át tiếng. Cũng từ đây, đông đảo fan cùng “tung đồng xu” theo đúng câu hát trong vô cùng hot trong Sớm Muộn Thì , biến nơi đây thành một “nghi thực tập thể” tràn đầy cảm xúc.

Hàng chục nghìn người "tung đồng xu" tại Vạn Phúc City

Đứng trước khán giả, Jaysonlei bộc bạch chia sẻ với : “Khi em viết verse của em, em không nghĩ nó sẽ viral và đi xa được như vậy. Em chỉ nghĩ là ‘ok, đây là highlight của mình trong bài’. Em cảm thấy rất may mắn khi bài hát ra mắt và được mọi người đón nhận. Em chưa bao giờ thấy nhạc của em đẹp và ý nghĩa như vậy”.

Ngay sau concert, MXH tràn ngập clip ghi lại cảnh tượng “tung đồng xu”, kéo theo loạt bình luận vừa thích thú vừa bất ngờ. Người thì gọi đây là “màn fanchant có 1-0-2” của mùa 2, người thì khen ngợi độ lan tỏa của Sớm Muộn Thì. Ngoài ra, lời chia sẻ của Jaysonlei cũng được nhận xét là duyên dáng và đáng yêu.