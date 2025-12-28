Đoạn video khiến tất cả fan BLACKPINK đau lòng

Mới đây, sự xuất hiện của Jennie tại lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông cũng như cộng đồng người hâm mộ Kpop trên toàn thế giới. Bên cạnh màn trình diễn solo xuất sắc gây bão mạng xã hội, khẳng định vị thế của một ngôi sao hàng đầu, một khoảnh khắc khác của Jennie tại lễ trao giải này lại bất ngờ trở nên viral, nhưng lại mang đến cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Một khoảnh khắc khác của Jennie tại lễ trao giải này lại bất ngờ trở nên viral

Không phải sự trầm trồ trước khí chất sang chảnh hay những lời khen ngợi về trang phục, đoạn video ghi lại hình ảnh Jennie ngồi lặng lẽ ở khu vực dành cho nghệ sĩ đã khiến không ít người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng BLINK cảm thấy xót xa và chạnh lòng.

Giữa không khí náo nhiệt của các lễ trao giải cuối năm, nơi quy tụ hàng loạt những nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới đang rôm rả trò chuyện, cười đùa và tương tác vui vẻ với nhau, hình ảnh Jennie ngồi một mình tại khu vực dành cho nghệ sĩ đã tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ. Trong đoạn fancam được chia sẻ rầm rộ, có thể thấy xung quanh thành viên BLACKPINK là sự sôi động của các hậu bối, trong khi cô nàng chỉ lặng lẽ quan sát hoặc đôi khi hướng ánh mắt về phía sân khấu. Chính sự đối lập này đã khiến khoảnh khắc ấy trở nên "lạc lõng" trong mắt người hâm mộ,i gợi lại nỗi nhớ da diết về hình ảnh một BLACKPINK trọn vẹn với đầy đủ 4 thành viên ngày nào.

Jennie chỉ lặng lẽ quan sát hoặc đôi khi hướng ánh mắt về phía sân khấu tại MMA 2025

Phản ứng của cộng đồng mạng tiếc nuối trước những hình ảnh lẻ bóng của Jennie tại MMA 2018 (Ảnh: X)

Phản ứng của cộng đồng mạng trước những hình ảnh này phần lớn đều là sự tiếc nuối. Nhiều bình luận bày tỏ rằng nhìn Jennie "lẻ bóng" như vậy khiến họ không khỏi nhớ đến thời kỳ BLACKPINK còn tham dự các lễ trao giải cùng nhau. Kể từ khi kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, định hướng phát triển của các thành viên đã có sự thay đổi rõ rệt. Cả 4 cô gái đều đẩy mạnh các hoạt động solo, tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân và chỉ thực sự gặp nhau đầy đủ khi có lịch trình chạy tour diễn của nhóm. Việc nhìn thấy đầy đủ 4 mảnh ghép BLACKPINK cùng xuất hiện trong một khung hình đời thường hay tại các sự kiện thảm đỏ ngày càng trở nên vô cùng hiếm hoi, thậm chí là điều xa xỉ đối với người hâm mộ trong suốt thời gian qua.

Người hâm mộ không khỏi nhớ đến thời kỳ BLACKPINK còn tham dự MMA 2018 (Ảnh: X)

Thực tế, việc BLACKPINK vắng mặt tại các lễ trao giải cuối năm ở Hàn Quốc không phải là câu chuyện mới. Nếu nhìn lại chặng đường hoạt động của nhóm, ngay cả trong giai đoạn tân binh từ 2016 đến 2019, số lần 4 cô gái nhà YG hiện diện tại các sự kiện như MMA, Seoul Music Awards hay Golden Disc Awards cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. So với tần suất "phủ sóng" dày đặc của các nhóm nhạc cùng thời, sự xuất hiện của BLACKPINK tại các sân khấu trao giải quốc nội được xem là quá đỗi ít ỏi. Càng về sau, khi danh tiếng của nhóm bùng nổ và vươn tầm quốc tế, lịch trình bận rộn với các tour diễn vòng quanh thế giới cùng các hoạt động quảng bá tại thị trường Âu Mỹ càng khiến hình ảnh BLACKPINK tại các lễ trao giải cuối năm ở quê nhà từ thưa thớt rồi vắng bóng hẳn.

BLACKPINK vắng mặt tại các lễ trao giải cuối năm ở Hàn Quốc không phải là câu chuyện mới (Ảnh: X)

Sự khan hiếm này càng khiến cho hình ảnh đơn lẻ của Jennie tại MMA vừa qua trở nên day dứt hơn đối với người hâm mộ. Dù biết rằng hiện tại, mỗi thành viên đều đang vô cùng thành công trên con đường riêng của mình với những bản hợp đồng giá trị, những vị trí đại sứ toàn cầu và các sản phẩm âm nhạc solo chất lượng, nhưng trong sâu thẳm trái tim của các BLINK, hình ảnh 4 cô gái cùng đứng chung một sân khấu, cùng ngồi cạnh nhau cười đùa vẫn là "chấp niệm" khó có thể thay thế.