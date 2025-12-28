Đúng 20h ngày 27/12, concert đầu tiên của Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chính thức sáng đèn tại Khu đô thị Vạn Phúc CIty. Có mặt tại đây là hàng chục nghìn “Hi mom, hi dad” từ nhiều tỉnh thành tới cùng hòa chung một nhịp với các nghệ sĩ. Nối tiếp thương hiệu concert Say Hi góp phần định hình lại nhạc Việt 2025, đêm diễn lần này hứa hẹn sẽ mang tới những tiết mục hoành tráng và sôi động tới khán giả.

Ngay từ giây phút đầu tiên, bầu không khí lập tức được đẩy lên cao trào với màn intro quy tụ đủ 30 Anh Trai. Hệ thống ánh sáng - âm thanh nhiều lớp liên tục chuyển cảnh khiến khán giả đứng ngồi không yên. Trên màn hình LED, các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện cùng loạt hiệu ứng thị giác bắt mắt. Đáng chú ý, nhóm Anh Trai “đạo khoe múi” đồng loạt áp dụng chung một dress code: denim phanh ngực, cởi trọn hàng khuy áo.

Intro toàn múi là múi của dàn Anh Trai Say Hi

Hàng loạt cái tên như Jey B, Otis, Thái Ngân, Bùi Duy Ngọc, Lohan, Hải Nam, Robber… lần lượt lộ diện, phô diễn thân hình săn chắc với cơ bụng, cơ tay cuồn cuộn, trông như được “đúc từ một khuôn”. Chỉ riêng phân đoạn intro cũng đủ khiến hàng chục nghìn khán giả bên dưới hét vang không ngớt.

Các Anh Trai khoe visual nét căng trên màn LED

Đi sâu vào chương trình, dàn nghệ sĩ tiếp tục ghi điểm với visual sáng bừng, sắc nét ngay cả qua ống kính cam thường. Từ Jaysonlei, CongB, Dillian Hoàng Phan mang concept đáng yêu, hường phấn cho đến Sơn.K, Cody Nam Võ, Mason Nguyền đậm chất hip-hop, cool ngầu - mỗi Anh Trai đều sở hữu một màu sắc và nguồn năng lượng riêng, không hề đụng hàng với bất kỳ ai.

Khả năng vũ đạo và làm chủ sân khấu của CongB được đánh giá rất cao

Jaysonlei gây ấn tượng với thần thái tự tin và visual như idol Kpop

Ngô Kiến Huy visual hack tuổi đỉnh cao

Dillian Hoàng Phan tạo dáng ending fairy

Bên dưới sân khấu, phản ứng của khán giả gần như bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Tiếng hét vang dội liên tục mỗi khi một Anh Trai xuất hiện trên màn LED, nhiều fan không giấu nổi sự phấn khích, vừa hét vừa giơ lightstick, điện thoại quay lia lịa để bắt trọn từng khoảnh khắc khoe visual đỉnh không kém cạnh idol Kpop.

Trên mạng xã hội, loạt fancam, ảnh chụp cam thường được chia sẻ với tốc độ chóng mặt chỉ sau vài phút concert diễn ra - chứng minh sức hút không hề hạ nhiệt của dàn nghệ sĩ cũng như quy mô đầu tư đêm concert Anh Trai Say Hi mùa 2.