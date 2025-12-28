An Kỳ, sinh năm 1996 tại Hắc Long Giang, Trung Quốc, được biết đến với nghệ danh Babymonster An. Trước khi xuất hiện trên Thanh Xuân Có Bạn 2 , An Kỳ không phải là một thực tập sinh ít kinh nghiệm hay tay mơ: cô hoạt động trong giới underground, có nền tảng hip-hop, khả năng vũ đạo tốt và phong thái sân khấu đậm chất đường phố - điều giúp An Kỳ trở nên khác biệt ngay từ điểm xuất phát.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của An Kỳ đến khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2 - show sống còn hot nhất cả nước lúc bấy giờ. Ở mùa giải này, cô được đánh giá là một trong những all-rounder hiếm hoi: nhảy top đầu, hát tốt, rap ổn, khả năng làm chủ sân khấu xuất sắc.. Đặc biệt, An Kỳ là học trò được “lão sư” Lisa (BLACKPINK) công khai yêu mến, nhiều lần khen ngợi trên sóng truyền hình vì tinh thần biểu diễn và sự tự tin trên sân khấu.

An Kỳ cô được đánh giá là một trong những all-rounder hiếm hoi ở mùa 2

Tuy nhiên, cũng chính tại Thanh Xuân Có Bạn 2 , giới hạn của An Kỳ sớm lộ diện. Dù có thực lực, cô lại không sở hữu câu chuyện cá nhân đủ đắt giá để truyền thông khai thác. Khi ống kính và dư luận dồn sự chú ý vào Ngu Thư Hân với cá tính giải trí nổi bật, Lưu Vũ Hân với hình tượng tomboy “sát gái” hay Hứa Giai Kỳ với lượng fan sẵn có, An Kỳ dần rơi vào nhóm thí sinh được công nhận về kỹ năng nhưng thiếu sức hút đại chúng. Dù vậy, cô nàng vẫn giành được vị trí thứ 6 chung cuộc, thành công debut với THE9.

Nữ idol xuất sắc giành vị trí thứ 6 chung cuộc

Trong giai đoạn THE9 hoạt động, An Kỳ góp mặt đầy đủ trong các sản phẩm chung nhưng hiếm khi gây tiếng vang lớn.. Sau khi nhóm tan rã, con đường solo của cô càng bộc lộ rõ sự hụt hơi. An Kỳ phát hành một số ca khúc cá nhân như Problem, No One Else, Anarchy … nhưng tất cả đều không tạo được hiệu ứng đáng kể. Các sản phẩm này gần như biến mất khỏi bảng xếp hạng, không lọt top tìm kiếm, không có sân khấu quảng bá hay chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Việc thử sức với các EP cá nhân như Fire, Now Or Never hay Licorice cũng không giúp An Kỳ xoay chuyển cục diện. Thiếu ê-kíp mạnh, thiếu định hướng hình ảnh mới và đặc biệt là thiếu nguồn lực truyền thông, các sản phẩm nhanh chóng trôi qua mà không để lại dấu mốc đáng nhớ. Từ cuối năm 2020, việc tìm kiếm tin tức liên quan đến An Kỳ trở nên khó khăn khi hầu như không có bài báo nổi bật, không sân khấu lớn và không dự án giải trí đủ sức kéo tên tuổi cô trở lại đường đua.

2000 ngày không một trang báo nào đưa tin về An Kỳ

Hơn 2000 ngày kể từ khi debut cùng THE9, An Kỳ gần như biến mất khỏi sự chú ý của truyền thông Trung Quốc. Không scandal, không chiêu trò nhưng cũng không đủ sức hút để được nhắc tên. Trường hợp của An Kỳ là minh chứng rõ ràng cho thực tế khắc nghiệt của Cbiz: thực lực không đi kèm độ nhận diện và chiến lược quảng bá yếu kém rất dễ dẫn đến tình cảnh sự nghiệp buồn thiu hay “hết thời”, dù từng đứng trên sân khấu lớn và được những tên tuổi hàng đầu công nhận.