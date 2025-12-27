Lộ ảnh gây sốc của “nữ hoàng” giật spotlight nhóm nữ bị ghét nhất Kpop

Tối ngày 25/12, đêm nhạc hội SBS Gayo Daejun 2025 đã chính thức khép lại, để lại nhiều dư âm với hàng loạt sân khấu được dàn dựng công phu. Tuy nhiên, thay vì những thần tượng Kpop quen thuộc, tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội bây giờ lại thuộc về một nhân vật khác, xuất hiện trong tiết mục của nhóm nhạc nữ LE SSERAFIM.

Nhóm nhạc nữ nhà HYBE đã mang lên sân khấu concept Drag Queen đầy táo bạo

Cụ thể, trong màn trình diễn ca khúc Spaghetti, nhóm nhạc nữ nhà HYBE đã mang lên sân khấu concept Drag Queen đầy táo bạo. Tại đây, sự chú ý của máy quay và hàng ngàn khán giả đã va phải một nam vũ công đảm nhận vị trí center trong phần dance break. Với những bước nhảy uyển chuyển, thần thái kiêu kỳ nam vũ công đã trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng.

Dân mạng đã nhanh chóng tìm ra info của nhân vật này là Nana Youngrong Kim

Điều khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" không chỉ dừng lại ở màn trình diễn xuất sắc trên sân khấu mà nằm ở hình ảnh đời thường của anh. Ngay sau khi tiết mục kết thúc, dân mạng đã nhanh chóng tìm ra info của nhân vật này là Nana Youngrong Kim. Khác xa với hình tượng Drag Queen lộng lẫy, trang điểm đậm và mang nét đẹp phi giới tính sắc sảo trên sóng truyền hình, Nana Youngrong Kim ngoài đời thực sở hữu một ngoại hình đối lập 100%. Những hình ảnh đời thường của anh khiến netizen bị “sốc nặng” khi anh sở hữu vẻ ngoài vô cùng nam tính, rắn rỏi. Đặc biệt, loạt ảnh anh chàng check-in tại phòng tập gym với cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng 6 múi săn chắc đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sự tương phản gay gắt giữa một "nữ hoàng" kiêu sa trên sân khấu và một chàng trai bụi bặm, vạm vỡ ngoài đời đã tạo nên hiệu ứng viral khắp cõi mạng, khiến nhiều người không dám tin hai hình ảnh này là của cùng một người.

Điều khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" không chỉ dừng lại ở màn trình diễn xuất sắc trên sân khấu mà nằm ở hình ảnh đời thường (Ảnh: FBNV)

Trước đó, vào tháng 10, Nana Youngrong Kim cũng từng góp mặt trong MV Spaghetti của LE SSERAFIM. Với tạo hình Drag Queen ấn tượng, hình ảnh của Nana trong MV này cũng đã sớm thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng ngay từ khi ra mắt.

Nana Youngrong Kim cũng từng góp mặt trong MV Spaghetti của LE SSERAFIM (Ảnh: X)

Nana Youngrong Kim vốn là gương mặt không mấy xa lạ với cộng đồng Kpop. Trước khi kết hợp cùng LE SSERAFIM, anh từng khiến cộng đồng fan Kpop thích thú khi xuất hiện đầy cá tính trong MV HIP của Mamamoo hay góp mặt trong MV FACE của nam ca sĩ Woosung (The Rose). Mỗi lần xuất hiện, dù chỉ là vai trò khách mời hay vũ công, Nana đều để lại dấu ấn cá nhân đậm nét, không hề bị lu mờ trước hào quang của các thần tượng. Anh được mệnh danh là một trong những nghệ sĩ Drag nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất tại xứ sở kim chi hiện nay. Với thâm niên hoạt động nghệ thuật bền bỉ hơn 16 năm, Nana đã xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc nhờ sự sáng tạo táo bạo không giới hạn. Anh nổi tiếng với lối trang điểm ấn tượng, tiên phong và phong cách thời trang phá cách, luôn biết cách biến hóa để trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Nana Youngrong Kim vốn là gương mặt không mấy xa lạ với cộng đồng Kpop (Ảnh: FBNV)

Màn trình diễn tối 25/12 vừa qua một lần nữa khẳng định tài năng biến hóa khôn lường của Nana Youngrong Kim, đồng thời cho thấy sự cởi mở và đa dạng hóa ngày càng tăng trong các sân khấu biểu diễn Kpop hiện đại.