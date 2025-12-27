Thông báo nóng từ công ty chủ quản SOOBIN

Tối 26/12, SpaceSpeakers Label (SS Label) đã tổ chức buổi Thank You Party tại TP.HCM, như một dịp gặp gỡ thân mật nhằm gửi lời cảm ơn đến các đối tác, nhãn hàng và đơn vị đã sát cánh cùng label trong thời gian qua. Sự kiện có sự tham dự của hơn 200 khách mời, đồng thời trở thành cột mốc quan trọng khi SS Label lần lượt công bố thế hệ nghệ sĩ mới FIRSTGENE và bật mí dự án KOSMIK Concert 2026 với tinh thần From Local To Global.

Điểm nhấn lớn nhất của đêm tiệc là màn giới thiệu chính thức FIRSTGENE, đội hình gồm 5 cái tên LEZII, Wishty Eazy, SUGI, StillaD và BIKAY. Nhóm được xem là làn sóng kế tiếp của SS Label, mang hình ảnh trẻ trung, cá tính và sẵn sàng thử thách giới hạn trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt ngày càng mở rộng và tiệm cận quốc tế.

FIRSTGENE bao gồm LEZII, Wishty Eazy, SUGI, StillaD và BIKAY

Trong đó, LEZII (Lê Bin Thế Vĩ) là gương mặt quen thuộc hơn với khán giả sau khi tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng, góp phần đưa cái tên FIRSTGENE đến gần công chúng sớm hơn. LEZII, từng là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý tại chương trình Tân Binh Toàn Năng - Giai Đoạn Sống Còn. Anh xuất sắc góp mặt trong Top 13 chung cuộc và tham gia Survival Showcase, tuy nhiên hành trình tại chương trình đã khép lại trong tiếc nuối khi LEZII không thể giành suất vào đội hình 11 Tân Binh Thăng Cấp.

LEZII là gương mặt quen thuộc sau khi tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng

Trước khi ghi dấu ấn với Tân Binh Toàn Năng, LEZII vốn không phải là gương mặt xa lạ trong các sân chơi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Anh từng tham gia Vote For Five (đồng hành cùng Cường Bạch) cũng như The Moi Song 2, qua đó tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và rèn luyện kỹ năng làm chủ sân khấu. Bên cạnh vai trò ca sĩ, LEZII còn hoạt động với tư cách nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc trong nhóm FIRSTGENE, đồng thời sở hữu loạt sản phẩm cá nhân như Chẳng Sai Đâu Mà hay Gặp Lezii Đâu May.

Thông báo từ SS Label nhanh chóng thu hút sự chú ý trên MXH. Ngay sau khi hình ảnh và thông tin về FIRSTGENE được công bố, nhiều khán giả bày tỏ sự tò mò và kỳ vọng vào thế hệ nghệ sĩ kế cận của SpaceSpeakers. Đặc biệt, sự xuất hiện của LEZII khiến cộng đồng người theo dõi Tân Binh Toàn Năng dành nhiều lời khen ngợi, cho rằng anh chàng sẽ toả sáng khi được thoả sức đam mê và được quản lý bởi SS Label.

FIRSTGENE theo đuổi mô hình đa cá tính, khi mỗi thành viên đại diện cho một màu sắc âm nhạc khác nha

Trên thực tế, FIRSTGENE đã bắt đầu hoạt động từ năm 2023 và từng gây chú ý với EP đầu tay 1 miligam. Nhóm theo đuổi mô hình đa cá tính, khi mỗi thành viên đại diện cho một màu sắc âm nhạc khác nhau, trải dài từ hip-hop, R&B cho đến các thử nghiệm mang hơi hướng đương đại.

Việc SS Label chính thức đưa FIRSTGENE ra ánh sáng cũng nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của SpaceSpeakers, cộng đồng hip-hop được Touliver sáng lập từ năm 2011, quy tụ nhiều nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng như SOOBIN, Rhymastic, JustaTee, Binz, SlimV hay Cường Seven. Qua thế hệ mới này, SpaceSpeakers cho thấy nỗ lực duy trì tinh thần tiên phong, đồng thời từng bước xây dựng lớp nghệ sĩ kế thừa phù hợp với dòng chảy âm nhạc toàn cầu.