Bản hit giúp mỹ nhân Vbiz đổi đời: Một bước nổi tiếng toàn cầu, 5 năm chưa có hiện tượng nào soán ngôi

Trong vài năm trở lại đây, Vpop liên tục đón nhận nhiều gương mặt trẻ cùng loạt ca khúc gây chú ý. Dẫu vậy, chỉ số ít sản phẩm có thể duy trì sức hút dài lâu và vượt ra khỏi khuôn khổ thị trường trong nước để tạo tiếng vang quốc tế. 2 Phút Hơn của rapper Pháo là một điểm sáng tiêu biểu. Không cần đầu tư quá nhiều vào hình ảnh hay MV cầu kỳ, ca khúc vẫn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và ghi dấu ấn rõ nét trên phạm vi toàn cầu.

Phiên bản gốc của 2 Phút Hơn lần đầu được đăng tải trên kênh YouTube của producer Masew

Phiên bản gốc của 2 Phút Hơn lần đầu được đăng tải trên kênh YouTube của producer Masew, với phần thể hiện của Pháo - cái tên khi ấy vẫn còn khá xa lạ với phần đông khán giả đại chúng. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, liên tục được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và vươn lên vị trí top 2 trending YouTube Việt Nam. Sự kết hợp giữa Masew và Pháo khi ấy được xem là một “ẩn số thú vị” của Vpop. Chính vì mang màu sắc âm nhạc tương đồng, cùng lối xử lý giai điệu và nhịp điệu đặc trưng, 2 Phút Hơn từng được nhiều khán giả ví von như “Túy Âm 2.0” - một sản phẩm tiếp nối dấu ấn quen thuộc của Masew, đồng thời mở ra bước khởi đầu đáng chú ý cho Pháo trên con đường chinh phục công chúng.

Pháo khi ấy vẫn còn khá xa lạ với phần đông khán giả đại chúng (Ảnh: FBNV)

Sau đó, Pháo từng bước khẳng định vị trí của mình trong làng rap Việt và trở thành cái tên được đông đảo khán giả biết đến hơn thông qua chương trình King Of Rap. Sự xuất hiện tại sân chơi này giúp nữ rapper sinh năm 2003 ghi dấu ấn rõ nét về cá tính âm nhạc, phong cách trình diễn cũng như khả năng làm chủ sân khấu, từ đó mở rộng độ nhận diện với công chúng đại chúng.

Trong khi sự nghiệp của Pháo ngày càng khởi sắc, 2 Phút Hơn cũng bất ngờ có màn “lột xác” ngoạn mục khi được khoác lên diện mạo mới qua bản remix của KAIZ. Phiên bản này nhanh chóng tạo hiệu ứng bùng nổ, đưa ca khúc vượt ra khỏi phạm vi thị trường trong nước để xuất hiện trên hàng loạt bảng xếp hạng viral toàn cầu. Giai điệu bắt tai cùng phần drop cao trào khiến 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) được nhiều DJ, influencer quốc tế lựa chọn sử dụng trong các set nhạc, video và sân khấu biểu diễn.

Bản remix 2 Phút Hơn được thực hiện bởi KAIZ

Song hành cùng sức hút âm nhạc, 2 Phút Hơn còn tạo nên làn sóng trào lưu sôi động trên các nền tảng video ngắn nhờ vũ điệu lắc hông đặc trưng. Những động tác dứt khoát, dễ thực hiện nhưng vẫn đủ cuốn hút nhanh chóng trở thành điểm nhấn, thúc đẩy đông đảo người dùng tham gia và sáng tạo thêm nhiều phiên bản khác nhau. Sức lan tỏa của trend càng được khuếch đại khi hàng loạt nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng quốc tế hưởng ứng. Từ các idol Kpop, nghệ sĩ châu Á cho đến cả những vận động viên nước ngoài, góp phần đưa vũ điệu 2 Phút Hơn phủ sóng rộng khắp. Trên TikTok, chỉ cần vài nốt nhạc mở đầu vang lên cùng đoạn drop cao trào quen thuộc, ca khúc đã đủ để người xem nhận ra ngay lập tức, biến 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) trở thành một trong những âm thanh “làm mưa làm gió” trên nền tảng này.

Vận động viên nước ngoài nhảy theo vũ điệu 2 Phút Hơn

Nghệ sĩ châu Á cũng theo trend 2 Phút Hơn

Không chỉ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, 2 Phút Hơn còn ghi dấu ấn rõ nét bằng loạt thành tích đáng chú ý trên các nền tảng và bảng xếp hạng quốc tế. Đáng chú ý, phiên bản 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) từng lọt top 10 Spotify Viral Global, cho thấy mức độ nhận diện rộng rãi của ca khúc đối với khán giả toàn cầu. Tại thị trường Mỹ, bản remix này còn ghi nhận thứ hạng trên các bảng xếp hạng của Billboard như World Digital Song Sales và Hot Dance/Electronic Songs - một cột mốc đáng kể đối với một sản phẩm Vpop. Bên cạnh đó, ca khúc cũng từng xuất hiện trên bảng xếp hạng Melon, nền tảng nghe nhạc hàng đầu Hàn Quốc, qua đó cho thấy sức hút ổn định tại thị trường châu Á.

Tính đến thời điểm hiện tại, 2 Phút Hơn đã thu về hơn 353 triệu lượt xem trên YouTube

Tính đến thời điểm hiện tại, 2 Phút Hơn đã thu về hơn 353 triệu lượt xem trên YouTube, kèm theo hàng loạt bình luận tích cực từ khán giả quốc tế. Trên Spotify, 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) cán mốc hơn 84 triệu lượt stream, đồng thời giữ vững thành tích ca khúc Vpop được stream nhiều nhất trên Spotify Việt Nam suốt 5 năm kể từ khi ra mắt. Bên cạnh đó, đoạn nhạc này còn được sử dụng hơn 763 nghìn lượt sử dụng trên TikTok, tạo nên vô số video đạt hàng triệu lượt xem và góp phần duy trì sức hút bền bỉ theo thời gian. Những con số ấn tượng ấy cho thấy 2 Phút Hơn không chỉ là một hiện tượng viral nhất thời, mà đã trở thành một sản phẩm có sức sống dài lâu, để lại dấu ấn rõ nét của Vpop trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Nhờ thành công của 2 Phút Hơn, Pháo đã bước sang bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

Nhờ thành công của 2 Phút Hơn , Pháo đã bước sang một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Từ một gương mặt còn khá mới mẻ với công chúng, nữ rapper sinh năm 2003 nhanh chóng khẳng định tên tuổi, không chỉ ở trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Thành công này không chỉ mang đến sự công nhận về mặt chuyên môn mà còn củng cố hình ảnh một nữ rapper trẻ tài năng, sáng tạo và có sức ảnh hưởng, đồng thời mở ra hướng đi triển vọng, trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam muốn vươn ra thị trường quốc tế.