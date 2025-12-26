Mỹ nhân này cần được nổi tiếng hơn: Khí chất nữ thần không chỗ nào chê, cứ mãi flop vì thiếu 1 thứ

Chiều 25/12, SBS Gayo 2025 chính thức được tổ chức tại INSPIRE Arena (Incheon), trở thành điểm hẹn âm nhạc được cộng đồng fan Kpop đặc biệt quan tâm. Với sự góp mặt của loạt boygroup và girlgroup hàng đầu như Stray Kids, NCT DREAM, IVE, LE SSERAFIM, aespa, ILLIT, BABYMONSTER…, sự kiện đã thổi bùng không khí lễ hội sôi động trong dịp cuối năm.

BABYMONSTER để lại dấu ấn riêng với công chúng với We Go Up và PSYCHO

Giữa dàn line-up đình đám, BABYMONSTER vẫn kịp để lại dấu ấn riêng với công chúng với We Go Up và PSYCHO, đặc biệt là khoảnh khắc “lật mic” của Asa trong phần trình diễn PSYCHO. Động tác được thực hiện nhanh gọn, dứt khoát và đầy tự tin, kết hợp cùng phong thái biểu diễn cuốn hút đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả. Đáng nói hơn, dù vừa thực hiện động tác nhanh, Asa vẫn giữ được phần live chắc giọng, mượt mà, không hề hụt hơi, chi tiết khiến nhiều netizen phải bất ngờ và dành lời khen cho nữ thần tượng.

Dù vừa thực hiện động tác nhanh, Asa vẫn giữ được phần live chắc giọng, mượt mà

Khoảnh khắc "lật mic" viral của Asa (BABYMONSTER)

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, liên tục thu về lượng lớn lượt xem, lượt thích và chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn. Phần đông khán giả bày tỏ sự thích thú, cho rằng Asa sở hữu thần thái sân khấu đầy ấn tượng, vừa toát lên sự mạnh mẽ, tự tin khi trình diễn, vừa giữ được độ ổn định, chắc chắn trong phần thể hiện kỹ năng hát live. Khả năng cân bằng hài hòa giữa biểu cảm, vũ đạo và giọng hát được đánh giá là yếu tố giúp nữ idol trở nên nổi bật trong màn trình diễn.

Màn trình diễn của Asa nhận về "cơn mưa lời khen" (Ảnh: X)

Trước đó, tại thảm đỏ SBS Gayo 2025, Asa cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với visual được ví như “thiên thần”. Mái tóc hồng nổi bật giúp cô thêm phần thu hút, đồng thời tôn lên những đường nét gương mặt thanh thoát và làn da sáng. Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, thần thái cuốn hút và thanh lịch của Asa cũng để lại dấu ấn rõ nét trong mắt công chúng. Không cần quá cầu kỳ về trang phục hay phụ kiện, nữ idol vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ khí chất nổi bật toát ra một cách tự nhiên.

Asa cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với visual được ví như “thiên thần” (Ảnh:X)

Nữ idol ghi điểm nhờ khí chất nổi bật toát ra một cách tự nhiên (Ảnh: SportsQ)

Sở hữu cả visual nổi bật lẫn kỹ năng biểu diễn được đánh giá cao, thế nhưng Asa cũng như BABYMONSTER vẫn chưa thực sự tạo được cú bứt phá rõ rệt để vươn lên thành cái tên dẫn đầu trong thị trường Kpop ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Điều này khiến không ít khán giả đặt ra câu hỏi: vì sao một nhóm nhạc xuất thân từ “ông lớn” như YG Entertainment, lại có đầy đủ yếu tố về năng lực và phong thái sân khấu, vẫn chưa thể bật lên mạnh mẽ. Theo nhiều ý kiến, nguyên nhân lớn nhất được cho là BABYMONSTER ở thời điểm hiện tại chưa có một bản hit đủ sức lan tỏa rộng rãi với công chúng. Một ca khúc mang tính bệ phóng không chỉ giúp tên tuổi của Asa được nhận diện rõ nét hơn, mà còn là “đòn bẩy” để cả nhóm vượt ra khỏi phạm vi fan cứng, tiến gần hơn đến vị thế top đầu của thế hệ idol mới.

Asa là thành viên người Nhật của BABYMONSTER, trực thuộc YG Entertainment (Ảnh: X)

Asa là thành viên người Nhật của BABYMONSTER, trực thuộc YG Entertainment. Cô tên thật là Enami Asa, sinh ngày 17/4/2006. Ngay từ khi debut, Asa đã nhanh chóng gây ấn tượng nhờ kỹ năng rap tốc độ, chắc nhịp, phong thái biểu diễn tự tin cùng khả năng làm chủ sân khấu vượt trội so với độ tuổi. Trước đó, nữ idol đã có nhiều năm thực tập tại YG và từng trực tiếp tham gia vào quá trình viết lời, sáng tác cho ca khúc Batter Up, cho thấy tố chất nghệ sĩ toàn diện. Không chỉ sở hữu năng lực chuyên môn được đánh giá cao, Asa còn ghi điểm với tính cách thân thiện, tinh thần đồng đội và khả năng sử dụng thành thạo tiếng Nhật, tiếng Hàn lẫn tiếng Anh. Với tài năng cùng ngoại hình nổi bật, nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn Asa cũng như BABYMONSTER sẽ sớm có cơ hội được công nhận và tỏa sáng mạnh mẽ hơn trên bản đồ Kpop.